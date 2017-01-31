– January 31, 2017

الجيش يكمل إستحضارات معركة الساحل الأيمن ويؤكد إنتظاره ساعة الصفر

الدفاع لـ ( الزمان) : خطة تحرير نينوى شاملة وتخلو من أخطاء

بغداد – محمد الصالحي

انجزت قوات الجيش جميع الاستحضارات اللوجستية لانطلاق معارك تحرير الساحل الايمن لمدينة الموصل، واكدت وزارة الدفاع استعداد كافة صنوفها من قوات جوية وطيران الجيش والفرق البرية لاجتياح الايمن وطرد عناصر تنظيم داعش منه ،فيما احبطت قوات الحشد الشعبي اعتداءات عدة في اطراف صلاح الدين اسفرت عن مقتل العشرات من عناصر داعش .

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد ليث النعيمي لـ ( الزمان) امس ان ( الفرق العسكرية التابعة للجيش وهي الفرقة التاسعة المدرعة و الفرقتين 16و15 المشاة فضلا عن القوة الجوية وطيران الجيش أنجزوا الاستعدادات اللوجستية لانطلاق معارك الساحل الايمن من الموصل وأكد النعيمي، أن (ساعة الصفر ستحددها قيادة عمليات قادمون يا نينوى بعد انجاز الاستحضارات الخاصة بالقوات الاخرى من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب لانطلاق العمليات). واضاف ان (خطة تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل معدة سلفا ضمن عمليات قادمون يا نينوى وأعيد النظر ببعض التفاصيل لتعجيل تقدم القوات). مؤكدا أنه (تم تلافي الاخطاء السابقة في معارك الساحل الايسر). وقالت الوزارة في بيان امس إن (الطيران الحربي تمكّن من تدمير أربع عجلات لمجاميع داعش فضلا عن عجلتين مفخختين وأخرى تحمل أحادية وقتل 21 عنصراً من التنظيم في قضاء تلعفر غربي المدينة).وأضاف أن (الضربة الجوية تمت وفق معلومات دقيقة من قبل الاستخبارات العسكرية). وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (طائرات القوة الجوية القت ملايين المنشورات والصحف على الجانب الايمن من مدينة الموصل).وقال مصدر امس ان ( قوات الشرطة الاتحادية بدأت بالتقدم بشكل مبدئي في الساحل الأيمن من خلال اقتحام الجانب الغربي بشكل حذر). مبيناً أن (ثلاثة عناصر من داعش أقدموا على تسليم أنفسهم للشرطة الاتحادية خلال تقدمهم نحو مدخل الساحل الأيمن).وأضاف أن (الشرطة الاتحادية قامت بنقل عناصر داعش إلى أحد المقرات للتحقيق معهم).يشار إلى أن القوات الأمنية تعد العدة لاقتحام الجانب الأيمن لمدينة الموصل وتحريره من سيطرة مجاميع داعش .وقال مصدر امس إن (تنظيم داعش قصف بقذائف الهاون حي الشرطة في الساحل الأيسر).وأضاف أن (القصف أسفر عن استشهاد ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وإصابة أربعة آخرين ).وقال مصدر اخر ان ( ثلاثة أطفال صغار استشهدوا بانفجار منزل مفخخ في أطراف منطقة حي التنك بالموصل). لافتا إلى أن (أسباب دخول الأطفال للمنزل لاتزال غامضة).وأضاف ان (المنزل عائد لمنتسب أمن تم إعدامه على يد التنظيم قبل نحو عامين ومن ثم جرى التفخيخ قبل مدة من قبل التنظيم ضمن إستراتجية تفخيخ المنازل مع اقتراب القوات الامنية من إطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن في الموصل).وقال مصدر امس ان (التنظيم أصدر تعليمات تقضي بحظر حركة المدنيين في أحياء الموصل القديمة ضمن الساحل الأيمن ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا، لأسباب مجهولة).وأضاف ان (هناك شكوكا بأن فرض الحظر يأتي لأسباب تتعلق بقيام داعش بنقل أسلحة وإجراء تغيرات في مراكز القيادة خلال فترة الحظر). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان ( قوات الحشد الشعبي احبطت هجوما لتنظيم داعش بانتحاريين اثنين كانا في طريقهما لنقاط الحشد قرب حمرين).وأضاف أنه (تم افشال الهجوم من خلال قتل الانتحاريين عن بعد بالأسلحة المتوسطة). واوضح المصدر ان (تنظيم داعش شن هجوماً واسعاً على القطعات العسكرية الموجودة في منطقة تل كصيبة شرقي المحافظة وان القوات الامنية في المنطقة تمكنت من قتل 39 عنصراً من التنظيم). واضاف ان (جثث التنظيم ومصابيه وصلت الى احد مستشفيات قضاء الحويجة).، مشيرا الى ان (التنظيم يسعى من خلال زيادة هجماته على القطعات الامنية في صلاح الدين منع اي تقدم صوب الحويجة).واوضح ان (داعش قام بتجميع عناصره وهاجم تل كصيبة ومناطق اخرى). وفي ديالى قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني في تصريح امس ان (رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وافق خلال زيارته إلى مقر عمليات دجلة قرب بعقوبة على دعم العمليات مروحيات قتالية تكون تحت أوامر القيادة من أجل مواجهة نشاط التنظيمات المتطرفة ).وأضاف أن (اجتماع الغانمي مع القيادات الامنية العليا في بالمحافظة تمخضت عنه الكثير من النتائج الإيجابية أبرزها خلق تنسيق بين قيادات عمليات دجلة وشرق دجلة وصلاح الدين من أجل أن يكون لها إطار امني مشترك ينعكس تأثيره إيجابيا على الأرض من خلال مواجهة حاسمة للبؤر والجيوب لتنظيم داعش والعمل على تأمين الحدود بين ديالى وصلاح الدين).وكان الغانمي قد وصل الى بعقوبة وعقد لقاءات موسعة مع القيادات الامنية والحكومية.وفي الانبارقال ضباط استخبارات الحشد الشعبي لواء الصمود المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (طائرات السيخوي قصفت مضافة لداعش في ناحية العبيدي التابع لقضاء القائم ما أدى الى مقتل ثمانية دواعش).واضاف ان (القصف ادى الى اعطاب عدد من العجلات وان استهداف المضافة استندت الى معلومات استخباراتية).