– January 31, 2017

المالكي للسفير الأمريكي: الإنسجام السياسي يحبط التدخلات الخارجية

بغداد – الزمان

أبدى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي استغرابه من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني سبع دول بينها العراق من دخول الولايات المتحدة، داعياً واشنطن إلى إعادة النظر بالقرار، فيما أكد السفير الأمريكي دوغلاس سيليمان أنه تم تسهيل دخول عراقيين احتجزوا في مطارات أمريكية بعد صدور القرار.

وقال مكتب المالكي في بيان امس إن الأخير (استقبل سيليمان، وتم خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأمنية والسياسية، وسير عمليات تحرير محافظة نينوى والانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة والحشد الشعبي على عصابات داعش الإرهابية). وأكد المالكي أن (الانسجام السياسي بين القوى الفاعلة خلال المرحلة المقبلة سيسهم في إفشال المخططات والتدخلات الخارجية)، مشدداً على (ضرورة تفعيل اطر التعاون المشترك بين البلدين سيما اتفاقية الإطار الاستراتيجي). وأبدى المالكي (استغرابه من القرار الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلق بمنع استقبال الولايات المتحدة لمواطني سبع دول من بينها العراق)، داعياً الإدارة الأمريكية إلى (إعادة النظر في القرار المذكور، لأن الشعب العراقي لديه مواجهة مع الارهاب وقدم الكثير من التضحيات، وما زال يعتقد أنه بحاجة لدعم أصدقائه في المرحلة الراهنة).

من جانبه أكد سيليمان (التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في حربه ضد الاٍرهاب”، موضحاً أن (قرار منع السفر الذي صدر مؤخرا فيه الكثير من الاستثناءات التي ستتيح لسلطات الامن الداخلي السماح للمسافرين الدخول الى الولايات المتحدة).

ولفت إلى أنه (تم تسهيل دخول عدد من العراقيين الذي جرى احتجازهم في المطارات الأمريكية بعد صدور القرار).