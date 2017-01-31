– January 31, 2017

نداء العاطفة أم حكمة العقل ؟ – ناجح صالح

يختلف الناس ويتفاوتون فيما بينهم في الطبائع والرغبات والسلوك والعواطف كما هو اختلاف أبدانهم .

فاذا بحثنا في العواطف وحدها التي ترافق الانسان في مسيرته سنرى أي تباين بين هذا وذاك وهذه وتلك ، ذلك أن البيئة بما فيها البيت والمجتمع لها تأثير كبير على ما يحتوينا من عواطف علاوة على أننا نولد ولنا سمات ومميزات هي متفاوتة فيما بيننا قد يكون للوراثة نصيب فيها .

فلا عجب أن نرى البعض تتقمصه عاطفة شديدة تغلب على تفكيره كله فهو ان رأى مشهدا حزينا لم يتمالك نفسه ازاءه لتكون ردة فعله أن تأخذه نوبة من البكاء ، وهو ان وقع في فخ الحب رأيته قد هام هياما بهذا العشق كأنه مجنون ليلى بل زاد في ذلك حتى نسي كل شئ عداه ، أما اذا باغته مصاب كموت أحد من أفراد أسرته فانه يفقد القدرة على الوقوف على قدميه ، ولا يكون له ثمة صبر على احتواء هذا المصاب ، لقد دفعته عاطفته دفعا الى أن تركبه موجة من الضعف والقهر والخذلان .

ونقيض هذا تماما حينما نرى أن البعض لا تلازمه هذه العاطفة وأنه في غنى عنها ، فهو ان أصابه مصاب وفقد أحد الأحبة مثلا فلا يهتز وتجده صامدا صلبا كأن الأمر لا يمسه أو كأنه صخرة لا ينفجر ماؤها .. وهذا يتأتى من قساوة القلب وغلظته فهو حتى لا رحمة تحتويه ولا شفقة في أي موقف انساني .

ومثل هذا النفر من الناس لا يعول عليهم في علاقاتهم سواء في صميم الأسرة أو في المجتمع ، فهم لا تأخذهم ثمة عاطفة ازاء فقير أو مسكين أو يتيم لا بكلمة طيبة ولا ما تجود به اليد من مال ، وأنهم حتى مع أزواجهم وأولادهم لا يكترثون بما يصيبهم من أزمات ومعضلات قد يواجهونها في حياتهم .

أما البعض الآخر من الناس فيرى أن المعادلة لا تستقيم الا اذا كان العقل والعاطفة يسيران معا جنبا الى جنب .. تلك هي المعادلة المتوازنة التي لا غنى عنها .

فهؤلاء ان أصابهم مصاب بوفاة أحد الأحبة مثلا استعانوا بالله وصبروا ولا يأخذهم جزع مفرط مع ان قلوبهم تخشع وعيونهم تدمع .

وان طرأ عليهم طارئ من طوارئ الحياة استخدموا العقل أولا قبل العاطفة ، ذلك أنهم يعرفون تماما متى يكون للعقل كلمته ومتى تكون للعاطفة كلمتها فلا تفريط في واحدة منهما ولا تهاون .

وهكذا نكون في منأى من الوقوع في الأخطاء التي يرافقها ندم لا جدوى منه حينئذ .

وفي آخر المطاف ثمة ما يمكن قوله في هذا الصدد انه اذا كانت لك زوجة محبة مطيعة اخترتها من دون النساء وكانت سكنا وراحة لك وعاشرتها الأعوام الطويلة وأنجبت لك الأبناء ماذا تكون ردة فعلك حينما تتلقفها يد المنون الى مثواها الأخير ألا يساورك الشعور بالحزن على فراقها ! ألا ترى الدار خاوية موحشة وقد غاب طيفها عنها .

هي ذي العاطفة الصادقة التي تفرض نفسها والا كان الانسان وحشا قاسيا كسائر الوحوش .