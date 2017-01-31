– January 31, 2017

اطلالة

ترامب وتحديات الرئاسة – حسين الجاف

ترامب الرئيس الأمريكي (الخامس والاربعون) أصله من المانيا اذ نزح والد ابيه في أوائل القرن (18) الى أمريكا انه قريب جدا من إسرائيل اذ ان من تصريحاته اللافتة الموافقة على نقل سفارة أمريكا الى القدس كما ان ابنته المتزوجة من يهودي والذي عينه ترامب منسقا عاما في قضية شرق أوسطية ان ترامب اكبر الرؤسـاء عمرا حتى الان (71) سنة وان جده النازح من المانيا عام (1815) عمل في حقل استخراج الذهب وجمع ثروته من العقارات ومصالح تجارية أخرى.. ومنذ طفولته المبكرة كان ترامب مشاكسا لذا ارسله والده الى الكلية العسكرية ليتعلم النظام والانضباط. ان الرجل الذي صرح في اكثر من مناسبة (ان جمالي يكمن في كوني غنيا جدا) انه من عائلة تتميز بالاصرار على النجاح كما انه مشهور بعبارته التي لطالما خاطب بها مرؤوسيه والذين يعملون معه (انت مطرود) لاقل غلطة انه انفعالي وعنصري اذ قال مرة ان المسلمين عناصر يجب الحذر منها لذلك يجب مراقبتهم ووضع مساجدهم تحت عيون الشرطة وقبل فترة اعتنقت ابنته الديانة اليهودية وهي ديانة زوجها اهم ما يميز هذا الانسان المحظوظ اعتزازه بالعائلة فأينما يظهر يصحب زوجته وأولاده واصهاره وذلك اكسب صورته بريقا لدى العائلة الامريكية التي تعاني عموما من التفكك حديثه اليومي لا يخلو من عبارة (يجب ان نبني جدارا يفصل أمريكا عن المكسيك) يعتقد بشدة انها تصدر الى أمريكا المجرمين والقتلة وتسبب اغلاق المصانع الامريكية ورحيلها الى خارج أمريكا (جين هامبندك كوك) المؤرخة الامريكية المعروفة تقول انه رئيس خارج النخبة التي تعود البيت الأبيض ان يستقبلهم كرؤساء اذ لم يعمل يوما في السياسة ولم يشغل وظيفة عامة انه نرجسي كبير يعشق نفسه الى حد الهوس). وفي اول خطاب له وبحضور ثلاثة رؤساء سابقين هم كارتر وبوش الابن واوباما قال (ان كل الذين سبقوه الى البيت الأبيض ضحوا بامريكا ومصالحها من اجل دول خارجية الا هو فسوف يعمل لمصلحة أمريكا وسوف يكرس مصالح الدول الأخرى لصالح أمريكا وان الرؤساء قبله عملوا من اجل ازدهار واشنطن العاصمة الا هو فسوف ينقل الازدهار من واشنطن الى باقي انحاء أمريكا. انه متهور ومندفع ومتناقض ولربما سطحي أيضا ويتساءل الكثيرون كيف يمكن لهذا الشخص ان يرأس أمريكا المهيمنة على كل العالم بصورة وأخرى وهناك توقعات متشائمة بانه سوف لن يكمل دورته الرئاسية لســــــبب او اخر.. اما يغتال اويزاح عن السلطة كما فعلوا مع جون كنـــــــدي في 22/11/1963 ولعل ان وراء الاكمة ما وراءها بخاصة ان المخابــــــرات الامريكية تقول ان لديها معلومات تفيد بتعاون الروس معه الكترونيا للايقاع بغريمته المرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلنتـــــــــون كما وان هناك من يزعم بان سجله الضريبي وهو الغني جدا جدا فيه فساد كبير وتحايل ولعلهم يجمعون هذه المعلومات ويدققون في صحتها لكي يواجهوا بها الرئيس الجديد ويجهزوا عليه كما فعلوا من قبل من ريتشارد نيكسون عام 1974 عندما اجبروه على الاستقالة في قضية (وتر كيت) الشهيرة بعد سنتين من توليه الرئاسة.