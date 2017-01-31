– January 31, 2017

تشظية الأمن الوطني لمصلحة من؟ – جاسم السلمان

لابدلنا ان نقف وبحماسة منقطعة النظير حول ضرورة توفر متطلبات الامن سواءا كان هذا الامن للفرد ام المجتمع ام الإمة اوالبشرية جمعاء بوصفه المطلب الضروري والمهم للسلم والسلام ونبذ العنف المسلح كاسلوب والتركيز بدلا من ذلك على الوسائل والاساليب السلمية واشاعة عناوين ومبادئ السلام الذي لايقوم على التوزيع العشوائي للقوة بين الاحزاب والكتل المتنفذة لان الامن بالتالي هو امنا واحدا مشتركا ودوائر التطبيق يجب ولابد ان تكون بيد واحدة الا وهي السلطة التنفيذية حصرا ولايمكن ان تتبلور القناعة من ان احدا غيرهذه السلطة قادر على ثبات الامن وقيادة دفة السلطة والحكم والحياة سوى الانفلات والفوضى وحالة التفرقة والانقسام والتشرذم ثم ان احترام السلطات الدستورية المنتخبة والتي هي في حقيقتها نوع من التنظيم السياسي والقانوني المتكامل للمجتمع وهي التي تتولى حماية أمنها وأمن المقيمين فيها خارجيا وداخليا، لذلك يجب ان تحتكر كل ادوات القوة والردع بيدها حتى تضمن الامن وتنفذ قراراتها واوامرها تنفيذا جبريا ولايقابلها الا الخضوع والطاعة من قبل المجتمع ، ثم ان السلطة والحاكمية النزهية الدائمة هي التي تسن وتحرك القوانين التي لاتقبل التفرقة والتجزئة ولاالتقويض للمسؤولية والكيل بمكيالين امام نفوذ اي سلطة اخرى او كتلة متنفذة.. وكلنا يعلم ان الثقافة هي الواجهة الحضارية لأي أمة يقاس بها مدى تقدم هذه الامة من احترام تلك السلطة والقوانين النافذة ، ومن هذا المنطلق فان الالتزام بهذه الواجهة الحقيقية الصادقة والمرآة الواضحة تعكس تاريخ وتقدم شعوب هذه الامم لانها نابعة من اصالتها ووعيها وثقافتها لذلك لما للفكر والثقافة من اهمية بالغة لنجاح حياتنا وحفظ كرامتنا وعيشنا الحر الكريم ، ثم أن الفكر والثقافة مائدة دسمة تغذينا باستمرار ولاتبقي للحياة اسرار مستعصية وجوانب مظلمة وضغوطات وغموض تكتنف مفاصلها نتيجة تشظية المجتمع ومرارة البلوى التي نعيشها وان مانتعرض له من ظلم وتعسف لم يجر على أحد لا في الماضي ولافي الحاضر.رغم أن الطغيان والاستبداد والظلم لم يتوقفا عبر العصور كلها فالطغاة لم يتورعوا يوما ما عن عنجهيتهم وجبروتهم وظلم الاوطان والشعوب كان ومازال من ابز سماتهم على مدى التاريخ. أن المرحلة التاريخية الحرجة التي نمر بها وبكافة اعماقها ورموزها واقنعتها والوانها وجدرانها واساطيرها تسير تحت مظلة مفخخة وتضليل سياسي ديني كيدي يدفعنا وبكل ما يمتلك من قوة نحو الهاوية التي يحاول السياسيون والمتأسلمون وتياراتهم الغير منظبة أن يجدوا اطرا مزخرفة لصورهم البشعة ودورا مميزا لقتامة ومحدودة افكارهم وتمسكهم اللامعقول واللاشرعي بالسلطة من ان يجعلوا انفسهم وكياناتهم الهزيلة أوصياء على الناس والوطن والمصالح العامة ومن دون وجهة حق على انهم أمناء وحرصين على امن وامانة البلاد والعباد. نحن هنا لانطالب أن يكون المجتمع والوطن نقيا مثل الفجر او ابيضا مثل الثلج نريد ان نفترش الطرقات ونؤمن على قهقهاتنا من المد والطوفان البكائي المستمر وحالة الفوضى المشاعة في كل زوايا حياتنا نريد البراءة والامان والتحضر وبعض السعادة وان نستفيد من خيراتنا ولاسيما ونحن نمشي ونعيش على بحيرات من النفط والمعادن والتي لو استغلت بشكلها الصحيح لكانت ترفرف بنا السعادة في أي زمان ومكان ونذهب مطمئنين الى قبورنا ونحن له مسلمين ، كذلك نستفيد من احوالنا للتنبؤ بالمستقبل من التجحفل المعرفي والاساس الفكري وان يولد جيلنا معافى من رحم عرق نقي غير مشوه ومادامت الحياة ولادة للقيم والاخلاق والمخزن الذي لاينضب من الادراك والحواس والرؤى والاكثر سعة وعقلانية حيث تقوم هذه العوامل نتحديث نفسها وفق استلهام تراثي حداثوي صميمي غير مخدش للحياء وتكثيف ممتع لابراز الجمال المتعهد بانتصار الخير على الشر والمثل الاخلاقية العليا المبشرة بالانعتاق الشامل والنهائي على الشر وجميع مرادفاته والعودة بالانسان والانسانية الى الاعراف الاخلاقية المشرفة لواقع الكون وعلى مختلف الصعدوالتجوال بحرية وعمق وايجاد الدروب الصحيحة التي تقودنا الى بر الامان . صحيح اننا لم ندخل دورة الحضارة بشكل متكامل بسبب خضوعنا المستمر للغزو الاجنبي بشكليه الاقتصادي والثقافي مما ادى الى تخلفنا وتاخرنا عن مواكبة الركب ، لكننا نمتلك من المقومات الفكرية والاقتصادية والسياسية مما يجعلنا دائما في وضع افضل من الاخرين للحاق بالعالم المتقدم ومواكبة الثورة المعلوماتية والتقنية والتي من الممكن ان تساعدنا في تحقيق تطور متسارع ومدروس لنحدد طريقنا في هذا العالم فالعالم يتقدم بخطوات اسرع ويتطور بشكل اكثر سرعة، أن علومنا المعرفية مازات ناقلة للمعرفة وليست مبتكرة فعلينا ان نبتكر ونحقق اعلى الدرجات ونبتعد عن الروتين وندعم الابداع والمبدعين مادامت عقولنا قادرة على الابداع ومواجهة التحدي بشكل مدهش ورائع وعلمائنا وفي كافة الاختصاصات يملأون مدن امريكا واوربا واستراليا وكافة مدن العالم المتحضر ويساهمون بشكل فاعل ومؤثرفي بناء الصرح الانساني وعلومه وابتكاراته المتواصلة وفي كل لحظة حيث احتضنتهم وسائل تربية صحيحة مما جعلهم في وضع افضل ومستوى تنويري اعمق ..أن تحقيق بنية الجذب ووجوب الابتعاد عن القساوة والانكسار والخذلان والاحساس بالاضطهاد في ظروف العيش في الوطن ومناصرة وتشجيع العيش خارج النظام المألوف وقساوة النفي والاغتراب او الابعاد القسري يؤدي الى تغيير مسار الحياة والى الرتابة بعيدا عن الروح الانسانية الرحبة يمكننا ان نعمل ونلهو ونأكل وننام لكننا لانستريح ولانشعر بالهدوء نستطيع ان نقرأ لكننا لانتعلم وعليه يجب ان لانخادع انفسنا ونجسد حياتنا بماض ابدي كأنه الفردوس المفقود لان الزمن خط عمودي منطلق الى امام ودائما خارج الحسابات النقية هو زمن متوحد ومتلاحم يتقدم بشكل واضح وينمو نموا عضويا اي بمعنى ان هذا الزمن ليس مثاليا وهو عبارة عن خشبة مسرح يظهر عليها الممثلون يدخلون ويخرجون كل له دور معين له ماله وعليه ماعليه يحوي مؤسسات تربوية وتعليمية ذات اهداف فكرية واخلاقية واجتماعية وجمالية تمثل فضاء ادبيا دراميا متخيلا يتحول تدريجيا الى فضاء دايناميكي حركي له من الفضائل ما يجعل الانسان على قدر كبير من الحصانة التي تقيه خطر الانزلاق في متاهات وضياع وغربة لاتحمد عقباها وتستمر معها المكبوتات واشد تاثيرا واكبر خطرا متخمين بالافكار والعقد الذهنية الغامضة والحبكات والموضوعات المتعددة والتي بدورهاتفتقر الى التجانس المنطقي بما يرهق فكر الانسان وقنواته الحسية وتثقل عليه بمزيد من التفاصيل الفائضة والصور المشوشة ومنظومات القوانين والتشريعات والتي تنتقي معالجات بعيدة عن الامتاع والبهجة ولاتبدو ذات قيمة واضحة او مفهومة على الاقل حاضرا فهي قوانين تدهشنا بابتكاراتها المرهقة والبعيدة عن المامنا وخصوصيتنا ومستوى الوعي والذائقة المتعددة لمجتمعنا وبيئتنا وخصوصيتها على حد سواء ولابد لنا ان نحس روحيا ومعنويا بالوسائل الحديثة والتي تقدم لنا الحياة المعاصرة وتجعلها جزءا نفيسا من مشاعرنا في هذا العالم الواسع الرحب والوصول الى مستوى الانسان المستقر وجعله محورا جذريا لها وكأن الطبيعة اخذت الامر على عاتقها في التحرروالمحاكاة والقناعات الراسخة مبتعدة عن لغة الاستنساخات والتحملق في الأفق البعيد ومبتعددة عن عادة الاجترار والتي طالما تحملنا شراهتها وخضاب شجنها وجذام فسادها وموائدها الممتلئة بلحوم ودماء وانفاس الابرياء الذين لاحول لهم ولاقوة……!!!!