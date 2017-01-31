– January 31, 2017

خور عبد الله والوطن المباع – نور كريم الطائي

العراق بلد نقرأ عنه في كتب التاريخ بأنه علّم الشعوب والمجتمعات الكتابة والقراءة، فيه الحضارة و سن اول قانون وفيه العراقة ومهبط النبوة والامامة ..فيه الكنوز العديدة من الثروات الطبيعية الربانية التي حبانا الله بها من زراعة ونفط ومعادن اخرى. وفي العراق كانت ثمة مدينة تدعى ( البصرة او بصرياثا ) هذه المدينة مصرّها المسلمون وهي ارض ابتليت بالثروات الطبيعية ومنها الزراعة و الموانئ والنفط (الذهب الاسود) ودون مبالغة كل مدن العراق بما فيها الحكومة المركزية تعتاش على نفط هذه المدينة ذلك النفط الذي تحول الى لعنة وسرطان على ابنائها هي المدينة تحتضن عشرات الاطفال المرضى بالسرطان جراء النفط ..

.منذ ايام خلت كانت الصرخات تتعالى من مستشفى الطفل بسبب عدم وجود علاج لأطفال السرطان القابعين في هذا المستشفى ولكن لم نجد صدى لهذه الصرخات بل وجدنا اعلان خيانة جديدة لهذه المدينة ولهذا البلد حيث اعلنت حكومتنا عن منح قناة خور عبد الله للجارة الكويت والتي هي بالأصل كانت في يوم من الايام جزءا من العراق ولكن بفعل فاعل وقدرة قادر تحولت لتكون دولة مستقلة وها هي اليوم تأخذ مآخذا من العراق وتضم مناطق تابعة شرعا وقانونا وتاريخا للعراق وهي خيانة جديدة ترتكبها الحكومة العراقية بحق تاريخ هذا البلد . مثلما زحفت الكويت وايران والدول المجاورة على اراضينا حتما ستكون هناك اوصالا اخرى ستقطع من خارطة العراق لصالح دول الجوار.

ان هذه الخطوة التي تعد خيانة لأرض وسماء العراق ستشكل حتماً اثراً سلبيا على موانئ البصرة وستشل الحركة الاقتصادية بهذا المجال مما يعني خسارات اخرى ونزف اخر وفقدان صفة كون البصرة بوابة بحرية حيوية ومهمة في المنطقة .

صفقة التنازل عن قناة خور عبد الله (صفقة مذلة) وبالوقت نفسه صوت الجميع على ابقاء كلمة مذلة بالمحضر واقرار الاتفاقية المشؤومة ، عجبي على حكومة باعت ثرواتنا و تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا وكرامتنا واراضينا ونفطنا واثارنا ولم تبق لنا شيئا وتاجرت حتى بأرواحنا . لم يتبق شيء في العراق لم يصادر ويتاجر به…ما هي الخطوات المقبلة للحكومة هل سنصحو يوما ما ونجد انفسنا تابعين جغرافيا وتاريخيا الى بلد مجاور هل سيضمنا بلد اخر ونجد انفسنا قد تم بيعنا بالجملة.

الى متى تبقى الضمائر نائمة والصمت يملأ الافق الرهيب…الى متى يا عراق تنزف جراحاتك ولا تجد من يضمدها..؟

من هذا المنبر ادعو جميع العراقيين ،وبشرائحهم كافة الى الوقوف بوجه هذا القرار الجائز والتظاهر من اجل ان تعيد الحكومة النظر بهذا القرار وان تعيد التوازن لنا كبلد في المنطقة وان لا تستمر بقرارات تقلل من شأننا لاننا بلد له ثقله في المنطقة تاريخياً واقتصاديا وسياسياً.