– January 31, 2017

نَّردٌ في أرض الشيزوفرينيا – اسعد الأعظمي

مازال يتحرك بعشوائيةٍ مفرطةٍ وديناميكيةٍ بليدةٍ ، عابرة للأحاسيس ، وفاقدة لأية معايير إنسانية، وغيرَ مبالٍ بالوجه الذي يُّظهره ولا تهمه النتائج المترتبة على دورانه .. إنه يدور … ويدور لانه أُمر بذلك .. يدور لتلبية نزوة مارقة ، أو شهوة نزقة ، أو خطة خبيثة ، للاعب غث لا يهمه مصير البشر مطلقاً … استقر بدون حراك ، لكن السلطان العثماني سرعان ما افترسَ الصورة ، متقلداً سيفهُ ودرعهُ اللذين يلمعان تحت الشمس ، ومستنشقاً انفاس الفيدرالية بنكهة البارود والدم ، وهي تنبعث من حقوله الجنوبية .. ها هو ينظر بغضب ، وقلنسوته المدببة تتحرك يميناً وشمالاً ..

صرخ صاحب النرد : يجب أن تكون أكثر جدية وأكثر شراسة !!!

وعلى الوجه المقابل ثمة انعكاسٌ غامقٌ للضوء على صورة أخرى تبارك متاجرة لعينة تخص شعباً ينزف في هذا الوطن الكبير ، أبتسم صاحب النرد ابتسامته الصفراء .. رمى نردهُ وانتظر ..التفَ النرد حول نفسه كثيراً حتى أرتطم بالحُلُم الكبير الذي يغزو مخيلته قبل ارتطامه بالخشب الأصفر … نشبَ الخِلاف بين أطراف لاعبي النرد ، كان الآخر ذا ملامح مجهولة ، لم يسقط الضوء على وجهه المُضلل بالسواد ، أراد أن يبدأ مغامراته من أطراف الشرق الأوسط الكبير من جبال أفغانستان حتى سمم مملكة الفرات بأفكار جديدة داعرة ، وبخرائط صغيرة ، وأقنع دجلة باستحالة هذا الحب والعشق مع حبيبها الوفي ” فرات “الذي يعانقها ، فوق تراب هذا الوطن ، جنود يستعدون ، بنادق تُسل ، كانت الصورة قاتمة ، فتجلت رويداً رويداً عن ماكنة سوداء تجرف الجثث وتشق أنهار الدم ، استلتْ إسمها من مذابح سورية وأوزار نخوة عراقية … أنهار ُ الدمُ تتدفق من قصور الخلافة معلنة نفسها ماركة تجارية جديدة بجلبابٍ إسلامي !! استمرت ِ الحرائق ، امتلأت الأرض بالجثث ، غرقتِ الممالك بالنزف ، ابتسم صاحب النرد ابتسامة كبرى ، رمى النرد وإذا بالقيصر الروسي قد لبس درع الحرب أيضا ، وكرر كلماته التي لم يسمعها أحد ، كلمات تمجد طاغية وتجعل جلوسه فوق عرش الجماجم أطول وأطول( سقوط صدام سَّيفتح أبواب الجحيم ) وبالتأكيد أنه هنا لا ليوصدها بل يزيدها إشتعالاً وسعيرا ، ربما قرر أن يعيد أجواء الحرب الباردة ولكن بنسخة عربية ..ظل يعاتب صاحب النرد : هذه أرض رابحة ، فَلِمَ تُغرقها بالدم ؟

أجابه : وكيف أربح مالم أغرقها بأمواج المذهبية والطائفية !!

كيف أجني ثماري مالم أزرع بذور المحاصصة في هذه الأرض !!..

رمى النرد مرة أخرى ، فانعكست صور الدم في قيْئه ِ الذي رسم ملحمتهُ الكبرى بجثة مئة الف إنسان قُتِلوا في أشنع صراع مذهبي مميت ، أطفأ فيها الفرات نبضه ، ومعزوفته الخالدة لحبيبته دجلة التي بكت هي الأخرى ، وَفرَّ الملايين من خريطة ممزقة كانت تسمى بغداد إلى خرائط أخرى من هذا العالم الفسيح ، أنه عام ” 2005 المرير والمرعب والأسود ، العلامة الفارقة للإجرام الأمريكي … والإرهاب الرهيب لإحتلال بغداد حاضرة الزمن العتيق ، ومنارة البسالة العربية ، وأسطورة الصمود بوجه رياح صفر شرقوية بغيضة حاولت اجتياحنا وتدميرنا ، كانت اللعبة تُدار بأصابع خفية على هذه الطاولة .. تمهيداً لوصول الماكنة الداعشية التي يقودها البغدادي وزمرته ، ليبدأ بقص أجزاء واضحة من الخريطة فوق الطاولة نفسها ، وليزيد الدم دماً ، وليؤسس امبراطورية الشر الأعظم على تلال من الجماجم السورية والعراقية … لا يمكن للقيصر أن يرى كل ذلك ويبقى دون حراك ، لابد أن يرجع إلى أيام المجد والقطبية والتفرد ، فعزمَ أن يحطم جبال العزلة والسأم والثلوج التي تلف ” الكرملين ” ليذهب الى أرض الشام الدافئة .. يستدفئ وينشط عضلاته ، ويحاول إستذكار بطولاته وأمجاده التليدة ، والرجوع لهذا العالم كقوة عظمى من جديد ، فوجه ترسانة صواريخه ومدرعاته نحو صدور الناس الفقراء الذين لم يعرفوا قط نذالة السياسة ، فهدمَ المدن ، وابتلعَ الضواحي ، والتهمَ الشوارع … تحت أي عنوان تُرتكب هذه المجازر !! تحت أي بند يُّمكن أن تُّصنف هذه الحرب؟ هل هي الحرب العالمية الثالثة بملاك ٍ عربي ، ورؤية أميركية ، وسلاح روسي ، وسيناريو إسرائيلي !! أم هي مجرد استعراض مجاني للمشاهد العربي وبالألوان لأرتال الجيوش والصواريخ والمدافع والدبابات والطائرات الحديثة ، رمى صاحب النرد نظارته لينظر في الرقعة أكثر وأكثر ، وتفاصيل الخرائط المحروقة تمور في رأسه .. والقصاصات الصغيرة تحت أبطيه جاهزة للطبع بأية لحظة ، بإعتباره شرطي الكون وبدوامٍ جزئي في دوائر شرق أوسطية.. لبس نظارته ورمى النرد مرةً أخرى ، فتدحرج حتى إنقلب قلبتهُ الأخيرة إلى الصورة التي لم يرها إلا هو… نظر بتمعن وتمتم بكلماتٍ غير مفهومة .. أعلنَ نفسهُ فائزاً بجدارة ، والإبتسامةُ لم تفارق وجههُ الأصفر ، رفع قبضتهُ عالياً ليُّعلن فوزه بلا منازع … أمسكَ النردَ ثانيةً ليلعب لعبتهُ الأخرى.