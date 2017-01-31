– January 31, 2017

كلام x كلام

فقهاء في مجلس راهب – فيصل جاسم العايش

لم يكن الشيخ جلال الحنفي حين كان يجالس الاب انستاس ماري الكرملي يحمل ضغينة عليه في نفسه لان الاب انستاس كان مسيحياً ولم يكن الاب الكرملي يحمل ضغينة على محمد بهجت الاثري حين كان يجالسه لان كان مسلماً، بل لقد كانوا يناقشون كل شيء ويقرأون كل شيء ويفلسفون كل شيء ويبحثون ويحققون ويرجعون الى مصادر التربية والتاريخ العلوم بمعزل عن دين كل واحد منهم ولم يعيروا لذلك اي اهتمام بل ولم يكن يصدر منهم اي فعل طائفي او ديني كان جل اهتمامهم المعرفة دون اي شيء اخر.

لعن الله الطائفية والمذهبية ومن ادخلها في مدارسنا وبيوتنا وشوارعنا وصارت مثار لغو وامتعاض بين السياسيين دون سواهم، فما كان منا من يسأل جاره من اي دين أنت، بل ولقد كنا ندرس في الجامعات زرافات ووحدانا لا يعرف منا انتماء زميله الى دين او طائفة.

كان الحب هو الدين الاكبر الذي يغطي على كل شيء وظل الحب شعاراً وخيمة للجميع في مجالس الافراح والاتراح وتكوين الاسر والعلاقات وهو الغيمة التي يستظل الجميع بها وحين تمطر ينعم الجميع برذاذها واذا ما اشرقت الشمس فانها تشرق على الجميع لا على هذا دون ذاك.

الجهلة وحدهم هم الذين يستأسدون بالمنطق الطائفي البغيض من اي مكون كانوا ومن اي اتجاه اتوا، فلقد تشبعوا بالبغضاء في دواوينهم ومجالسهم محاولين اي ياخذوا بنا الى اتون نار لا تبقى ولا تذر متنعمين هم وحدهم بالسطوة والجاه والمال الذي انساب الى جيوبهم في غفلة من الزمن متناسين ان الوطن وطن للجميع وان الفرات ودجلة نهران للجميع وان هواء العراق يتنشقه الجميع بكل حب وطمأنينة وليعيد الينا اجدادنا حكايات الحب والمودة بين ابن البصرة وابن الموصل وبين ابن ذي قار وابن الانبار حين كان الود والمحبة هما عنصراً البقاء على تراب الرافدين.

هذا المجتمع الفسيفسائي الجميل. الغني بثقافاته المتعددة وبطقوس اعياده وافراحه واتراحه وبحكايات الاجداد والاسلاف، وتنوع وغنى مصادر المعرفة من عصر الشفاهة الى عصر التدوين، ومن القى الاثرية الى مرويات السلف، ومن ايقونات الكنائس الى محاريب المساجد، كان هذا المجتمع وسيبقى رغم انف كل طائفي مجتمعاً مسالماً يقف الجميع الى جانب بعضهم البعض في ايام المحن والكوارث ويزور المريض جاره من اي طائفة كان وهو يحمل له سلة ورد او علبة حلويات.

نعم. هذا هو العراق وهذا هو ديدن ابنائه رغم شذوذ نفر ضال يروم تحقيق اجندات دخيلة على ترابنا ونخيلنا وزلال مياهنا وسوف يذهبون هم ومن وراءهم الى الجحيم، وستبقى شمس العراق ساطعة على سهول وجباله، وسنصدح مع بدر شاكر السياب: عراق.. عراق.. ليس سوى العراق.