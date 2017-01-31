– January 31, 2017

العولمة ظاهرة إقتصادية – احمد مصطفى العلنجاوي

لابد لنا قبل الخوض في العولمة كظاهرة اقتصادية ان نتطرق الى تعريف العولمة ومفهومها وان نتناول اهم مجالاتها. تترجم العولمة من المصــطلح الإنكليزي Globalization على انها الكونية او الكوكبة اما مفهوم العولمة فيقصد به على انها نظام عالمي جديد يقوم على الإبداع العلمي والتطور التقني والتكنولوجي وثورة الاتصالات بحيث تزول الحدود بين شعوب العالم ويصبح العالم قرية كونية صغيرة, الا انه لا يوجد تعريف شامل للعولمة وذلك لغموض هذا المفهوم اذ لا يزال من الصعوبة تحديد تعريف دقيق للعولمة ويرجع السبب في ذلك إلى تعدد تعريفاتها والتي تتأثر بانحياز الباحثين وايديولوجياتهم واتجاهاتهم إزاء العولمة اما رفضاً أو قبولاً, لذا تجد ان هناك تعريفا خاصا بالاقتصاديين، كما ان للسياسيين تعريف اخر للعولمة, وكذلك للباحثين في الشأن الاجتماعي, ويمكن تقسيم هذه التعريفات إلى ثلاثة أنواع وهي : ظاهرة اقتصادية, هيمنة أمريكية, وثورة تكنولوجية واجتماعية.للعولمة مجالات متعددة منها اقتصادية وسياسية وثقافية وإعلامية وغيرها.

اولا- االاقتصادية: تتمثل بعمق الاعتماد التجاري المتبادل بين الدول والاقتصاديات القومية، وكذلك وحدة الأسواق المالية في إطار لا حماية فيه ولا رقابة، وأبرز مثال على ذلك منظمة التجارة الدولية.

ثانيا- العولمة السياسية: تتجلى في النزوع إلى الديمقراطية والتعددية السياسية وسقوط السلطة الشمولية وضمان حقوق الانسان وحرياتهم.

ثالثا- العولمة الثقافية: تكمن في قضاء الثقافة العالمية على الهوية والخصوصية الثقافية.

رابعا- العولمة الإعلامية: وتعنى بالبث التلفزيوني عن طريق الأقمار الصناعية، و شبكات الإنترنت التي تربط البشر في كل أنحاء العالم.

اما العولمة كظاهرة اقتصادية فهي كما عرفها صندوق النقد الدولي بأنها التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة إلى رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله. اذن العولمة الاقتصادية المعاصرة كانت نتيجة عملية تطور تاريخية تمت على ثلاث مراحل ولكنها متداخلة فيما بينها وهي كالاتي ( تدويل التدفقات العمالية والتجارية, توطين الشركات في الخارج,عولمة الاقتصاد )وهي بذلك تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في التجارة والاستثمار المباشر، وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقنيات ضمن إطار الرأسمالية وحرية الأسواق، وأن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات, وبهذا تكون العولمة من الناحية التجارية والاقتصادية قد تجاوزت حدود الدولة وضمنت زوال سيادتها حيث أن كل عامل من عوامل الإنتاج تقريباً ينتقل بدون جهد من إجراءات تصدير واستيراد أو حواجز جمركية، فهي سوق عالمية واحدة لا أحد يسيطر عليها كشبكة الإنترنت العالمية في حين يذهب محمد الجابري الى تعريف العولمة على انها: العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلداً بعينه، وهو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، على بلدان العالم أجمع أي انها دعوة إلى تبني إيديولوجية معينة تعبر عن إرادة الهيمنة الأمريكية على العالم.

ومن هنا يتضح لنا ان كل تعاريف العولمة الاقتصادية تجمع على انها انفتاح السوق بشكل كامل متخطياً كل الحدود عن طريق زيادة التبادل التجاري والحرية الاقتصادية الا ان هنالك من يرى ان لهذا الانفتاح أي ( العولمة الاقتصادية ) سلبيات كثيرة واثارا خطيرة على المجتمعات كونها تؤدي الى الغاء النسيج الاجتماع للشعوب وتدمر الهوية القومية والثقافية وتقوم على زيادة الدول القوية غنى وزيادة الدول الفقيرة فقراً, وازدياد نسبة الفقر والبطالة وبالتالي تؤدي الى تفتيت الدول والكيانات الى دول ضعيفة وهزيلة وايضاً استيلاء الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصاد العالم.