– January 31, 2017

أجراس الذاكرة 64

من هو كاتب الفرح؟! – عكاب سالم الطاهر

في قرية السويدية بلواء الاسكندرونة، على الساحل السوري، ولد (حنا مينه) عام 1924. وعاد مع عائلته الى مدينة اللاذقية عام 1939. كافح كثيراً في بداية حياته. حيث عمل حلاقاً وحمالاً في ميناء اللاذقية، ثم بحارا على السفن. ولم يتوقف عند ذلك، اذ اشتغل في مهن كثيرة اخرى، منها: مصلح دراجات، ومربي اطفال، الى عامل صيدلية الى صحفي، الى كاتب مسسلات اذاعية، الى موظف في الحكومة، الى روائي.

مجرد مقارنة

في مذكراتي التي ضمها كتابي الذي حمل عنوان: (على ضفاف الكتابة والحياة- الاعتراف يأتي متأخراً)، ذكرت انني، عام 1970 كنت ادرس الهندسة بجامعة بغداد صباحاً، وموزعاً للادوية على صيدليات بغداد عصراً، وصحفي بجريدة الثورة مساء ، ومطالعاً في دار الطلبة بباب المعظم بعد الساعة العاشرة ليلاً..

واصارحكم: بأني مترددً ان ادون هذه الوقائع، وللحظات شعرت بالخجل من ذكرها. رغم ان العمل الكريم والشريف ليس معيباً. ولكن عندما اقرأ الجرد ببعض اعمال الاديب السوري (حنا مينه)، واقارنها بما كنت اقوم به، تصبح ممارساتي نقطة في نهر ممارسات الاديب مينه.

بدايات متواضعة

بداياته الكتابية متواضعة، تنقل من كتابة العرائض، الى كتابة المقالات والاخبار الصغيرة للصحف السورية واللبنانية، وصولاً الى كتابة المقالات والقصص الصغيرة. وتشير المصادر الى انه ارسل قصصه الاولى الى الصحف السورية بدمشق بعد استقلال سورية عام 1946. لكنه اخذ يبحث عن عمل. وحل في دمشق عام 1947. وعمل في جريدة الانشاء الدمشقية حتى اصبح رئيس تحريرها.

روائي عاشق للبحر

كتب (حنا مينه) الروايات والقصص الكثيرة، والتي زادت عن 30 رواية ادبية طويلة غير القصص الصغيرة، منها: عدة روايات خصصها للبحر الذي عشقه. اولى رواياته كانت (المصابيح الزرق) عام 1954? وتوالت كتاباته بعد ذلك. ويذكر ان الكثير من روايات مينه تحولت الى افلام سينمائية سورية ومسلسلات تلفزيونية.

ساهم (حنا مينه)، مع مجموعة من الكتاب في سورية عام 1951 بتأسيس رابطة الكتاب السوريين. نظمت الرابطة عام 1954 المؤتمر الاول للكتاب العرب. وكان لهذا الاديب دور كبير في التواصل مع الكتاب العرب.

اتحاد الكتاب

ساهم (حنا مينه)، بشكل كبير، في تأسيس اتحاد الكتاب العرب، وكان له دور رئيسي في الدعوة الى ايجاد وانشاء اتحاد عربي للكتاب- وتم تأسيس اتحاد الكتاب العرب عام 1969. وكان (حنا مينه) احد مؤسسيه. وهو احد عمالقة الرواية في سورية والوطن العربي. من رواياته: المصابيح الزرق- الشراع والعاصفة- حكاية بحار- المستنقع- الفم الكرزي- النجوم تحاكي القمر.

كاتب الفرح

عن نفسه، يقول مينه: انا كاتب الكفاح والفرح الانسانيين. لكن ما يثير الاستغراب، قوله: مهنة الكتابة ليست سواراً من ذهب، بل هي اقصر طريق الى التعاسة الكاملة.نحن نختلف مع الاديب (حنا مينه) فيما ذهب اليه، مهما كانت المسوغات لديه. الكتابة كما يراها المعنيون بالشأن الكتابي، طريق العطاء والابداع.واتذكر: عام 2008 كنت مقيماً بدمشق. هناك تعرفت على الاديب السوري اليساري (محمود الوهب). كان تعارفي مع الاديب الوهب من خلال عملي بجريدة (النور) الدمشقية. وهي جريدة ناطقة باسم الحزب الشيوعي السوري (جناح يوسف فيصل). قام الوهب بتقديم كتابي الذي صدر انذاك، تحت عنوان: (موضوعات في الكتابة). توثقت علاقتي بالاديب الوهب. وقد اهداني مجموعته القصصية الصادرة بدمشق عام 2002. ولاحظت ان الاديب (حنا مينه) قد قام بتقديم هذه المجموعة القصصية. ومن هذا التقديم، انتقيت النص التالي، واستخدمته في العرض الذي نشرته في جريدة (الزمان- طبعة لندن)، لكتاب الباحث الامريكي، من اصل ياباني (فوكوياما). والنص هو: (ويظل التاريخ الى غير انتهاء، رغم انف الياباني المتأمرك فوكوياما، الذي زعم ان التاريخ انتهى. وان الرأسمالية المتوحشة المتخبطة في ازمتها اكثر فاكثر، واشد فأشد، قد تأبدت مع انتهاء التاريخ حسب زعمه).

وقد استفدت من هذا القول في كتابي الذي حمل عنوان: (حوار الحضارات).