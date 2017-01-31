– January 31, 2017

الامام الطبري – أسامة ناظم علي

في بلدة آمل، وهي عاصمة طبرستان، ولد نجم في سماء البلاد الاسلامية في العام

224هـ – 838م. وهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ، المشهور بالطبري . وهناك طبريان اخران بالاسم ذاته: محمد بن جرير بن رستم الطبري الكبير، من علماء الشيعة في القرن الرابع و صاحب المسترشد في الإمامة، وكذا محمد بن جرير بن رستم الطبري الصغير من علماء الشيعة في القرن الخامس و صاحب كتاب دلائل الإمامة.

طاف هذا الرجل العالم الاسلامي من شرقه الى غربه، حيث ابتدأ في رحلة طلب العلممن مكان مولده، ثم زار مدينة الري وبغداد والبصرة والكوفة والشام حتى وصل الى مصر، بعدها استقر اخيرا في بغداد. ينهل من شيوخها وعلمائها.

أجمع علماء عصره ومن بعده على علميته وغزارة عطائه في عدة علوم، منها التفسير، والتاريخ ، والنحو، والفلسفة، والمنطق، والجبر والمقابلة، والشعر. كانت له مزرعة في بلدته يأتيه منها مورد مالي، لذا عرف عنه انه كان يرفض هدايا الخلفاء التي لا يستطيع ردها، ورفض المناصب لانه تفرّغ للعلم. فقد درس المذاهب جميعا، ولكنه تخصص بفقه الشافعي، واتخذه مذهباً له، وافتى به ببغداد عشر اعوام، ثم أدى به البحث والاجتهاد الى تفرده بمذهبه الخاص.

فقد اجاز للمرأة ان تكون قاضية في جميع الاحكام، فهو بذلك قد تقدم خطوة اخرى على الامام ابي حنيفة في أنه استثنى دورها القضائي في الحدود والقصاص لما في طبيعتها من عاطفة تؤثر عليها في اتخاذ حكم عادل .

وتوفي في بغداد 310هـ – 922م ، ودفن في “رحبة يعقوب ” وهنا وقفة صغيرة.

ففي عام 2001 اذكر أن لجنة عالية المستوى في وزارة الثقافة استدلت عن طريق المصادرعلى قبر الطبري المفقود، فعثر عليه في منتزه ” حديقة الرحبي ” الكائن في مدينة الاعظمية – شارع عشرين. وقد قامت الجهات انذاك ببناء قبر بسيط له. إلا ان

بعد عام 2003 تعرض للاهمال، وتراكمت بعض النفايات حـــــوله، فقمت بحمــــــلة تسليط الاضواء عليه من خلال مشروع دعوة للقراءة، كان ذلك فـــي 19-7-2013. فأخذنا له الصور وأوصلناها للاعلام.

كثير من الناس لم يصدق ما ذكرناه في بادئ الامر، إلا انهم تراجعوا عن ذلك حينما زاروه، وتوجه بعض قنوات الاعلام اليه، وقد قام احد سكان الاهالي بترميم القبر من جديد على نفقته الخاصة، وتحركت انا بشكل رسمي واتصلت ببعض الشخصيات المعنية، حيث كتبت طلباً مقدماً، وتم رفعه الى ان تخاطبت دائرتين بهذا الخصوص، هما : امانة بغداد والوقف السني. حيث ان عائدية الارض التي فيها قبر الامام ترجع الى امانة بغداد، والوقف قد طلب منها تحويل العائدية اليه كي يبني له مقاماً يليق به، وكان لهم ذلك، حيث خرج ملف الامام الطبري وعليه رسم قطعة الارض بابعادها ووصل الى قسم التراث- حسب علمي- ولم ينجز شيء منذ ذلك الوقت .

ومن طريف ما اذكر انني في احد الايام كنت انبه طلاب الثانوية – حينما كنت محاضرا- الى ضرورة التعرف الى هذا الرجل. فسألتهم أتعرفون من هو الطبري ؟

أجابوني :

اي ستاذ ، بمنطقتنا يسمونه أبو طبر .. !! .