– January 31, 2017

نماذج محلية من أعداء المهديويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى” – شامل حمدالله

من اعداء المهدي الذين اقام الله عليهم الحجة بشاهدته و الناس وهم كذلك شهود، مجموعات يدل فردها على نوع جماعته.

من هؤلاء قيادات تركز ضمانها لمقعدي نار شعبي مقبل و اخروي مضمون لا مجال للتعويل فيه على اية شفاعة.

منهم الذين فعلوا فعلات صدام وهم موجودون الان و من قدموا لهم السوء بأيديهم يستمطرون غضب الله عليهم و يقارون بينهم وبين صدام بل ان بعضهم اخس من صدام.

الذين قالوا للناس لسنوات ان صدام و من حوله يسرقون ثم سرق الناقدون المحرضون، الذين سفكوا الدماء كما سفك صدام، هؤلاء لن يقنعوا الناس والله بشيء.

مجموعة الذين قدموا انفسهم كتابا و مثقفين و شعراء، الذين تحتفل الذكريات بصورهم بزي الرئيس الزيتوني و بكتابتهم للرئيس ثم للرئيس من بعد التغيير و الذين تلاعبوا بالتقديم للمعاني لتكوين شبه الشعر، ثم فاحت ريحهم النتن فليس لهم الا اسفل مقعد نار قيادتهم وفي الدنيا مكبات النفايات.

اصحاب دعايات التجهيل العقائدي من الذين يحلبون الناس عقولهم ودموعهم و اموالهم لتكون زراعتهم عقولا تثمر التخلف.

المتحولون مع مرض النفس، الذين هوسوا لصدام ثم التحوا و تختموا واعتقدوا العقيدة مثل الثياب و الفصول الاربعة.

الذين في بطونهم سلب المحمرة و الكويت و الحواسم و الذين يسامون النساء على عفتهن وسراق التغيير مواقفا و مالا و قولا لتسديد خطوات مسؤول بالكذب.

التوافه الذين احبوا تفاهاتهم، كثر منهم من دين غير الاسلام، فكل العقائد تؤمن بالمخلص، وليتكم تطلعون على توافه وضعتهم الايدي العضباء و العين العوراء و الزمن الاغبر، ليذكروك بالابرص الذي شفاه المسيح لكنه هنا احب ان يبقى ابرصا.

الذين اختاروا ان يبقوا حميرا و كلابا و قرودا في حدائق المسؤولين ثم ليمثلوا دور الرجال على عامة الناس.

وانتم تقرأون هذه الكلمات سترى هذه العينات امامك او في التلفزيون.