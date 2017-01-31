– January 31, 2017

تمكين المواطن من ممارسة حقه – طارق حرب

يوم 2017/1/30 نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلانا في الجرائد البغدادية يتضمن الموافقة على منح اجازة لاحد الاحزاب وقد وجدنا ان هذا الاعلان ابتعد عن احكام قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 وخاصة فيما يتعلق بالمادتين (13) و(14) من القانون المقرر لا سيما حق رقابة المواطن على تاسيس الاحزاب وكالتالي :-

1-لقد صادر الاعلان الذي نشرته المفوضية الحق الذي قرره قانون الاحزاب في المادة (14) للمواطن في الرقابة على تاسيس الاحزاب حيث منحت تلك المادة الموطن حق الطعن امام المحكمة في تاسيس حزب لم تتوفر به الشروط القانونية فلقد جاء الاعلان مبهما ومبتسرا بشكل كبير بحيث يفوت على المواطن ممارسة حقه القانوني ذلك ان الاعلان الذي شرته المفوضية لم يذكر اي شيء عن الحزب الذي تم تاسيسه سوى اسمه فقط في حين كان من اللازم نشر بعض المعلومات الخاصة بالحزب لكي يتمكن المواطن من تدقيق هذه المعلومات وعما اذا تتوفر في هذا الحزب الذي وافقت المفوضية على تاسيسه الشروط القانونية الكثيرة والعديدة التي حددها قانون الاحزاب اما الاعلان بشكله الحالي فانه يعطي الحق للمواطن في الطعن امام المحكمة عن اسم الحزب فقط طالما تم نشر اسم الحزب فقط في الاعلان وبالتالي لا بد من اخذ هذه الامور بنظر الاعتبار وتمكين المواطن من الاطلاع على الشيء القليل بالنسبة للحزب الذي حصلت الموافقة على تاسيسه فمثلا يتم نشر اسماء الهيئة المؤسسة او نشر بعض المعلومات الخاصة بنظامه الداخلي وسوى ذلك من الامور الكبيرة واقعا والصغيرة نشرا بحيث يتمكن المواطن من اللجوء الى المادة (14) اذا وجد ان الشروط القانونية التي قررها قانون الاحزاب لا تتوفر في المؤسسين مثلا من حيث الشروط الشخصية كالعمر والاهلية والتحصيل الدراسي والشروط الموضوعية كالعدد الذي تم الحصول عليه من كل محافظة كما قرر قانون الاحزاب ذلك .

2-تضمن الاعلان موافقة مجلس المفوضين على تاسيس الحزب والصحيح والمقرر قانونا هو موافقة دائرة الاحزاب وليس موافقة مجلس المفوضين على التاسيس كما قررت ذلك المادة (13) من قانون الاحزاب فالموافقة تكون للدائرة والمصادقة تكون للمفوضية كما حددت بدقة في هذه المادة وبالتالي فان الاعلان في هذا الجانب لا يوافق نص المادة (13) .

3-كان من اللازم نشر الاعلان في الجرائد بمجرد صدور موافقة وقبول دائرة الاحزاب على تاسيس الحزب وذلك واضح من المادة (14) من قانون الاحزاب والذي اعطى الحق في الطعن بكل ذي مصلحة في قرار دائرة الاحزاب وليس في مصادقة مجلس المفوضين لا سيما وان ذلك تأكد عندما منح قانون الاحزاب الشخصية المعنوية والقانونية لهذه الدائرة .