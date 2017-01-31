منع أردنيين من دخول الأراضي الاميركية لأسباب غير مرتبطة بقرار ترامب 

– January 31, 2017

عمان-(أ ف ب) – اعلنت وزارة الخارجية الاردنية في بيان مساء الاثنين ان السلطات الاميركية لم تسمح لاردنيين بدخول الولايات المتحدة، مبررة ذلك ب”اختلالات” تتعلق بتأشيراتهم وغير مرتبطة بالمرسوم الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب وحظر فيه دخول رعايا سبع دول لمدة ثلاثة اشهر.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة صباح الرافعي ان “وزارة الخارجية تابعت عبر السفارة الاردنية في واشنطن مع السلطات الأميركية المختصة ومع السفارة الأميركية في عمان موضوع إعادة مواطنين أردنيين من الولايات المتحدة وعدم السماح بدخولهم مؤخرا”.

واضافت ان “السلطات الأميركية أكدت للسفارة الاردنية في واشنطن بأن عدم السماح بدخولهم كان بسبب اختلالات تتعلق بتأشيراتهم وليست مرتبطة بأي شكل من الاشكال بالقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب”.

ولم تذكر الرافعي اي تفاصيل عن هذه “الاختلالات” او عدد هؤلاء الاردنيين.

واكدت المتحدثة في الوقت نفسه ان “مئات المواطنيين الاردنيين دخلوا للولايات المتحدة دون أي عقبات منذ الاعلان عن البدء بتطبيق القرار التنفيذي”.

ووقع الرئيس الاميركي الجمعة امرا تنفيذيا يقضى بتعليق برنامج استقبال المهاجرين لاربعة اشهر ومنع دخول السوريين الى الاراضي الاميركية حتى اشعار آخر، والايرانيين والعراقيين والليبيين والصوماليين والسودانيين واليمنيين لمدة ثلاثة اشهر حتى اذا كانت لديهم تأشيرات دخول.

واثارت خطوته انتقادات دولية واسعة. وادى القرار الى منع مسافرين من العديد من دول الشرق الاوسط من الصعود الى الطائرات المتوجهة الى الولايات المتحدة.