مداولات عسكرية عراقية دولية حول أسبقية الجانب الأيمن للموصل أو تلعفر في التحرير
الحيالي والأعرجي وزيرين للدفاع والداخلية في العراق
بغداد – كريم عبد زاير
عززت القوات العراقية عملياتها في محيط الساحل الايسر لتنظيفه من جيوب محتملة لاسيما الرشيدية والقبة وشريخان ذات الاغلبية التركمانية والشبكية بالموصل ، وتدرس القوات العراقية خططا بالتنسيق مع الجانب الامريكي لاقتحام الجانب الايمن من الموصل من دون ان يكون هناك اتفاق على ساعة الصفر حتى الان بحسب ضابط كبير . واضاف ان عدة مداولات جرت لاسيما في مسألة تنسيق الضربات الجوية والمعلومات الاستخبارية وقطع خطوط الامداد وطريق الموصل تلعفر على نحو خاص . وقال الضابط ان الجدل لايزال قائما حول اسبقية تحرير الجانب الايمن او قضاء تلعفر اولاً . من جهته صادق البرلمان العراقي الاثنين على تعيين وزيرين جديدين هما وزير الدفاع عرفان الحيالي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي ضمن صيغة المحاصصة المتوافق عليها بين الكتل السياسية ، كما جرى رفض مرشحين لحقيبتي الصناعة والتجارة . والمنصبان شاغران منذ العام الماضي. ويخلف الحيالي وهو ضابط كبير في جهاز مكافحة الارهاب ، وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي أقاله البرلمان بينما يحل الأعرجي وهو رئيس الكتلة النيانبية لبدر في البرلمان العراقي ، محل محمد الغبان الذي استقال بعد انفجار شاحنة ملغومة في وسط بغداد في يوليو تموز. فيما شنت قوات التحالفالدولي، الاثنين،خمس غارات على مواقع لتنظيم داعش قرب الموصل مركز محافظة نينوى. وذكر بيان للتحالف الدولي اطلعت عليه الزمان الاثنين ان «قوات التحالف استهدفت مواقع تابعة لداعش في العراق من خلال خمس غارات قرب مدينة الموصل». وفي سياق متصل ذكرت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف انها «نفذت عشر غارات ضد مواقع داعش في سوريا قرب مناطق البوكمال والباب والرقة ودير الزور من جهتها، ذكرت مصادر محلية أن الجانب الغربي من الموصل تعرض صباح الاثنين لقصف من طائرات التحالف، تسبب في دمار كبير في المواقع المستهدفة والمحال التجارية في محيطها، بينما تحدثت وكالة «أعماق» الداعشية عن مقتل ضابط في الاستخبارات العراقيةوثلاثة جنود خلال اشتباكات بمنطقة الطارمية شمال بغداد، فيما دعت وزارة الخارجية العراقية الاثنين الولايات المتحدة الى اعادة النظر في قرارها تقييد دخول رعايا عراقيين الى اراضيها ووصفته بانه «خاطىء» وذلك بعيد مطالبة النواب العراقيين الحكومة بالتعامل مع واشنطن بالمثل اذا لم تتراجع عن قرارها. وقال المتحدث باسم الخارجية احمد جمال «نرى من الضروري قيام الادارة الاميركية الجديدة باعادة النظر بهذا القرار الخاطئ». وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقع مرسوما يفرض قيودا على دخول رعايا من العراق وسوريا والسودان وايران والصومال وليبيا واليمن الى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما على الاقل، بهدف جعل اميركا اكثر امانا.
واضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية انه «من المؤسف جدا ان يصدر هذا القرار تجاه دولة حليفة ترتبط بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية وان يتزامن مع الانتصارات التي يحققها مقاتلونا الشجعان وبدعم التحالف الدولي على عصابات داعش الارهابية في معركة الموصل».
وادى قرار ترامب الى وقف مهاجرين من دخول مطارات في الولايات المتحدة ما اثار موجة احتجاجات وادانات واسعة النطاق من مجموعات حقوقية.