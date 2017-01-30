مداولات عسكرية عراقية دولية حول أسبقية الجانب الأيمن للموصل أو تلعفر في التحرير

– January 30, 2017

الحيالي‭ ‬والأعرجي‭ ‬وزيرين‭ ‬للدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

عززت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الساحل‭ ‬الايسر‭ ‬لتنظيفه‭ ‬من‭ ‬جيوب‭ ‬محتملة‭ ‬لاسيما‭ ‬الرشيدية‭ ‬والقبة‭ ‬وشريخان‭ ‬ذات‭ ‬الاغلبية‭ ‬التركمانية‭ ‬والشبكية‭ ‬بالموصل‭ ‬،‭ ‬وتدرس‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬خططا‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الامريكي‭ ‬لاقتحام‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬بحسب‭ ‬ضابط‭ ‬كبير‭ . ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬عدة‭ ‬مداولات‭ ‬جرت‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تنسيق‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬والمعلومات‭ ‬الاستخبارية‭ ‬وقطع‭ ‬خطوط‭ ‬الامداد‭ ‬وطريق‭ ‬الموصل‭ ‬تلعفر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاص‭ . ‬وقال‭ ‬الضابط‭ ‬ان‭ ‬الجدل‭ ‬لايزال‭ ‬قائما‭ ‬حول‭ ‬اسبقية‭ ‬تحرير‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬او‭ ‬قضاء‭ ‬تلعفر‭ ‬اولاً‭ . ‬من‭ ‬جهته‭ ‬صادق‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬وزيرين‭ ‬جديدين‭ ‬هما‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬عرفان‭ ‬الحيالي‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬قاسم‭ ‬الأعرجي‭ ‬ضمن‭ ‬صيغة‭ ‬المحاصصة‭ ‬المتوافق‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬رفض‭ ‬مرشحين‭ ‬لحقيبتي‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ . ‬والمنصبان‭ ‬شاغران‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ويخلف‭ ‬الحيالي‭ ‬وهو‭ ‬ضابط‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬،‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السابق‭ ‬خالد‭ ‬العبيدي‭ ‬الذي‭ ‬أقاله‭ ‬البرلمان‭ ‬بينما‭ ‬يحل‭ ‬الأعرجي‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬الكتلة‭ ‬النيانبية‭ ‬لبدر‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬محل‭ ‬محمد‭ ‬الغبان‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬شاحنة‭ ‬ملغومة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭. ‬فيما‭ ‬شنت‭ ‬قوات‭ ‬التحالفالدولي،‭ ‬الاثنين،خمس‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قرب‭ ‬الموصل‭ ‬مركز‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭. ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬الزمان‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬غارات‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‮»‬‭.‬‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬ذكرت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬لعمليات‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬انها‭ ‬‮«‬نفذت‭ ‬عشر‭ ‬غارات‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قرب‭ ‬مناطق‭ ‬البوكمال‭ ‬والباب‭ ‬والرقة‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬تعرض‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬لقصف‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف،‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬دمار‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬المستهدفة‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬محيطها،‭ ‬بينما‭ ‬تحدثت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أعماق‮»‬‭ ‬الداعشية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العراقيةوثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬بمنطقة‭ ‬الطارمية‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬تقييد‭ ‬دخول‭ ‬رعايا‭ ‬عراقيين‭ ‬الى‭ ‬اراضيها‭ ‬ووصفته‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬خاطىء‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بعيد‭ ‬مطالبة‭ ‬النواب‭ ‬العراقيين‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بالمثل‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تتراجع‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬احمد‭ ‬جمال‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬قيام‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬الجديدة‭ ‬باعادة‭ ‬النظر‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬الخاطئ‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وقع‭ ‬مرسوما‭ ‬يفرض‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬رعايا‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬والسودان‭ ‬وايران‭ ‬والصومال‭ ‬وليبيا‭ ‬واليمن‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬اميركا‭ ‬اكثر‭ ‬امانا‭.‬

واضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬جدا‭ ‬ان‭ ‬يصدر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تجاه‭ ‬دولة‭ ‬حليفة‭ ‬ترتبط‭ ‬بشراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاميركية‭ ‬وان‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬مقاتلونا‭ ‬الشجعان‭ ‬وبدعم‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الارهابية‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‮»‬‭.‬

وادى‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬مهاجرين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مطارات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬وادانات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬حقوقية‭.‬