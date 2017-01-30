أنصار دحلان يتوافدون إلى القاهرة لعقد مؤتمرهم وسط أزمة جديد
الأشعل لـ (الزمان):مباحثات مصر وحماس لا تخلو من دراسة بديل عباس
القاهرة – مصطفى عمارة
القدس – أ ف ب : كشفت مصادر فلسطينية بالقاهرة ان انصار القيادي الفلسطيني محمد دحلان بدأوا يتوافدون على القاهرة من غزة والضفة الغربية والخارج تمهيداً لعقد مؤتمرهم بالقاهرة والذى من المنتظر ان يشارك فيه 2000 من انصار القيادى الفتحاوي المفصول، واضافت المصادر ان هذا المؤتمر يأتي ردا على مؤتمر فتح السابع والذى استبعد القيادات الفتحاوية المفصولة، واكدت المصادر ان موافقة القاهرة على عقد هذا المؤتمر الى جانب استقبال مصر لوفد حركة حماس بعكس الفتور الحالي بين مصر والسلطة الفلسطينية ،حيث ابدت مصر غضبها من رفض الرئيس الفلسطينى اعادة المفصولين الى الحركة لمنع الانقسام فى حركة فتح . فى السياق ذاته كشفت مصادر مصرية مطلعة ان مصر تسعى خلال الفترة القادمة الى عقد لقاء بين دحلان واسماعيل هنية فى القاهرة لتقريب وجهات النظر بينهما لدعم طموحات دحلان فى خلافة ابو مازن . وتعقيبا على تلك التطورات، اوضح عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق فى تصريحات خاصة ل (الزمان) ان تسويق القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان لم يكن بعيدا عن مباحثات القاهرة بين المسئولين المصريين واسماعيل هنية حيث تؤيد القاهرة خلافة دحلان لابو مازن والذي لايمكن ان يتحقق من دون دعم حماس . فيما بدأ البرلمان الإسرائيلي الاثنين مناقشة مشروع قانون يشرع بأثر رجعي بناء الالاف من المنازل التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة على اراض فلسطينية خاصة تبلغ مساحتها مئات الهكتارات. ومن المتوقع ان يتم التصويت على مشروع القانون في قراءة ثانية بعد ان تم التصويت عليه في قراءة اولى في الثامن من كانون الاول/ديسمبر الماضي. وفي حال اقراره سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة. واعتبر منتقدو القانون انه سيمهد الى ضم الضفة الغربية الى اسرائيل. والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي.
ووفقا لمنظمة «السلام الان» غير الحكومية والمناهضة للاستيطان فان القانون الإسرائيلي يفرق بين المستوطنات التي يعتبرها قانونية والتي تبنيها الحكومة الاسرائيلية وبين ما يسمى «البؤر الاستيطانية» التي تقام بشكل عشوائي. وقالت المنظمة في بيان لها الاثنين ان هذا القانون «سيضفي الشرعية على نحو 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية، وتشمل 797 وحدة سكنية بنيت على 3067 دونما من الاراضي الفلسطينية الخاصة، وسوف تصبح مستوطنات رسمية».
وتحدث بيان المنظمة عن مصادرات اضافية لالاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية الخاصة، ما «سيعرقل بشدة امكانية التوصل الى حل الدولتين».