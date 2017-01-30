أنصار دحلان يتوافدون إلى القاهرة لعقد مؤتمرهم وسط أزمة جديد

– January 30, 2017

الأشعل‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬مباحثات‭ ‬مصر‭ ‬وحماس‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬بديل‭ ‬عباس

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

القدس‭ – ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ : ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬ان‭ ‬انصار‭ ‬القيادي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬بدأوا‭ ‬يتوافدون‭ ‬على‭ ‬القاهرة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والخارج‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمرهم‭ ‬بالقاهرة‭ ‬والذى‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬انصار‭ ‬القيادى‭ ‬الفتحاوي‭ ‬المفصول،‭ ‬واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مؤتمر‭ ‬فتح‭ ‬السابع‭ ‬والذى‭ ‬استبعد‭ ‬القيادات‭ ‬الفتحاوية‭ ‬المفصولة،‭ ‬واكدت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬موافقة‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬استقبال‭ ‬مصر‭ ‬لوفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعكس‭ ‬الفتور‭ ‬الحالي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬،حيث‭ ‬ابدت‭ ‬مصر‭ ‬غضبها‭ ‬من‭ ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطينى‭ ‬اعادة‭ ‬المفصولين‭ ‬الى‭ ‬الحركة‭ ‬لمنع‭ ‬الانقسام‭ ‬فى‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مصرية‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬الى‭ ‬عقد‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬دحلان‭ ‬واسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬لتقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬بينهما‭ ‬لدعم‭ ‬طموحات‭ ‬دحلان‭ ‬فى‭ ‬خلافة‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ . ‬وتعقيبا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التطورات،‭ ‬اوضح‭ ‬عبدالله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬تسويق‭ ‬القيادي‭ ‬الفتحاوي‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مباحثات‭ ‬القاهرة‭ ‬بين‭ ‬المسئولين‭ ‬المصريين‭ ‬واسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬حيث‭ ‬تؤيد‭ ‬القاهرة‭ ‬خلافة‭ ‬دحلان‭ ‬لابو‭ ‬مازن‭ ‬والذي‭ ‬لايمكن‭ ‬ان‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دعم‭ ‬حماس‭ . ‬فيما‭ ‬بدأ‭ ‬البرلمان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الاثنين‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يشرع‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬بناء‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬على‭ ‬اراض‭ ‬فلسطينية‭ ‬خاصة‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬مئات‭ ‬الهكتارات‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬ثانية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬اولى‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬اقراره‭ ‬سيضفي‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬شرعية‭ ‬وبأثر‭ ‬رجعي‭ ‬على‭ ‬3921‭ ‬مسكنا‭ ‬بنيت‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬على‭ ‬اراض‭ ‬فلسطينية،‭ ‬كما‭ ‬سيكرس‭ ‬مصادرة‭ ‬8183‭ ‬دونما‭ (‬نحو‭ ‬800‭ ‬هكتار‭) ‬من‭ ‬أراض‭ ‬فلسطينية‭ ‬خاصة‭. ‬واعتبر‭ ‬منتقدو‭ ‬القانون‭ ‬انه‭ ‬سيمهد‭ ‬الى‭ ‬ضم‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭. ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تشريع‭ ‬البؤر‭ ‬الاستيطانية‭ ‬العشوائية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬ليس‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ايضا‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الاسرائيلي‭. ‬

ووفقا‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬الان‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والمناهضة‭ ‬للاستيطان‭ ‬فان‭ ‬القانون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يفرق‭ ‬بين‭ ‬المستوطنات‭ ‬التي‭ ‬يعتبرها‭ ‬قانونية‭ ‬والتي‭ ‬تبنيها‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬وبين‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬البؤر‭ ‬الاستيطانية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬‮«‬سيضفي‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬55‭ ‬بؤرة‭ ‬استيطانية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وتشمل‭ ‬797‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬بنيت‭ ‬على‭ ‬3067‭ ‬دونما‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الخاصة،‭ ‬وسوف‭ ‬تصبح‭ ‬مستوطنات‭ ‬رسمية‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬بيان‭ ‬المنظمة‭ ‬عن‭ ‬مصادرات‭ ‬اضافية‭ ‬لالاف‭ ‬الدونمات‭ ‬من‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الخاصة،‭ ‬ما‭ ‬‮«‬سيعرقل‭ ‬بشدة‭ ‬امكانية‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭.‬