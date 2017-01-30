لندن:قيود السفر الأمريكية لا تنطبق على المسافرين من بريطانيا

– January 30, 2017

ميركل‭ ‬تعد‭ ‬المرسوم‭ ‬الامريكي‭ ‬معادياً‭ ‬للاسلام‭ ‬وترامب‭:‬إجعلوا‭ ‬بلادنا‭ ‬آمنة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى

برلين‭ – ‬لندن‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬

رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مجددا‭ ‬الاثنين‭ ‬الاتهامات‭ ‬بان‭ ‬مرسومه‭ ‬الذي‭ ‬يقيد‭ ‬دخول‭ ‬مسافرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬تعد‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة،‭ ‬تسبب‭ ‬بحدوث‭ ‬فوضى‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬الاميركية‭ ‬وحمل‭ ‬المحتجين‭ ‬وتعطل‭ ‬انظمة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬لخطوط‭ ‬دلتا‭ ‬للطيران،‭ ‬مسؤولية‭ ‬ذلك‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المشاكل‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬عند‭ ‬المطارات‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬عطل‭ ‬في‭ ‬اجهزة‭ ‬كمبيوتر‭ ‬دلتا،‭ ‬والمحتجون‭ ‬ودموع‭ ‬السناتور‭ ‬شومر‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬زعيم‭ ‬الاقلية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الذي‭ ‬قطع‭ ‬وعدا‭ ‬الاحد‭ ‬بالوقوف‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬مرسوم‭ ‬ترامب‭. ‬وقلل‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬اهمية‭ ‬احتجاز‭ ‬109‭ ‬اشخاص‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬325‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭ ‬لوزارة‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬كيلي‭ ‬اكد‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬مع‭ ‬مشاكل‭ ‬قليلة‭. ‬اجعلوا‭ ‬اميركا‭ ‬امنة‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬اخرى‭ ‬‮«‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ارهابيين‭ ‬قبل‭ ‬دخولهم‭ ‬الى‭ ‬بلادنا‭ ‬ليس‭ ‬امرا‭ ‬لطيفا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هذا‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬حملتي‮»‬‭. ‬وينص‭ ‬امر‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬وصول‭ ‬جميع‭ ‬اللاجئين‭ ‬لمدة‭ ‬120‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬واللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬الى‭ ‬اجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى،‭ ‬كما‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬مواطني‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬دخول‭ ‬البلاد‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭. ‬وتراجع‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬لاحقا‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الحظر‭ ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالاقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬و‭ ‬قال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬لو‭ ‬اعلن‭ ‬الحظر‭ ‬باشعار‭ ‬لمدة‭ ‬اسبوع‭ ‬لكان‭ +‬الاشرار‭+ ‬تدافعوا‭ ‬على‭ ‬بلادنا‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬الاسبوع‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬يوجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ +‬الاشرار‭+‬‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬قيود‭ ‬السفر‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لا‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الجنسية‭ ‬أو‭ ‬محل‭ ‬الميلاد‭. ‬لكن‭ ‬توجيها‭ ‬نشرته‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬الاثنين‭ ‬أبلغ‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬يشملها‭ ‬الحظر‭ ‬ومزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬بأنه‭ ‬جرى‭ ‬تعليق‭ ‬إصدار‭ ‬التأشيرات‭ ‬وأن‭ ‬عليهم‭ ‬ألا‭ ‬يطلبوا‭ ‬تحديد‭ ‬مقابلات‭ ‬للتأشيرات‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجنسية‭ ‬مثير‭ ‬للشقاق‭ ‬وخاطئ‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬توضيحا‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مجددا‭ ‬التزامها‭ ‬القوي‭ ‬بسرعة‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬كل‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬‮»‬‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬القيود‭ ‬تنطبق‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬المذكورة‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬الوافدين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬ومنها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬يخضعوا‭ ‬لإجراءات‭ ‬فحص‭ ‬أخرى‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسيتين‭ ‬البريطانية‭ ‬وإحدى‭ ‬جنسيات‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬سيخضعون‭ ‬فقط‭ ‬لإجراءات‭ ‬فحص‭ ‬إضافية‭ ‬إذا‭ ‬سافروا‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬المستهدفة‭ .‬

فيما‭ ‬نددت‭ ‬المستشارة‭ ‬الألمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الاثنين‭ ‬بالقيود‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬والسفر‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬المسلمين‭ ‬هم‭ ‬المستهدفون‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ويتناقض‭ ‬مع‭ ‬مبادىء‭ ‬المساعدة‭ ‬الدولية‭ ‬للاجئين‭.‬

وقالت‭ ‬ميركل‭ ‬للصحافيين‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬تقييد‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الضرورية‭ ‬والحازمة‭ ‬لا‭ ‬تبرر‭ ‬إطلاقا‭ ‬تعميم‭ ‬التشكيك‭ ‬بالأشخاص‭ ‬من‭ ‬ديانة‭ ‬معينة،‭ ‬وتحديدا‭ ‬هنا‭ ‬الإسلام‮»‬‭.‬