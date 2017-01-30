لندن:قيود السفر الأمريكية لا تنطبق على المسافرين من بريطانيا
ميركل تعد المرسوم الامريكي معادياً للاسلام وترامب:إجعلوا بلادنا آمنة مرة أخرى
برلين – لندن – واشنطن – الزمان
رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا الاثنين الاتهامات بان مرسومه الذي يقيد دخول مسافرين من دول تعد غالبية مسلمة، تسبب بحدوث فوضى في المطارات الاميركية وحمل المحتجين وتعطل انظمة الكمبيوتر لخطوط دلتا للطيران، مسؤولية ذلك. وقال في تغريدة ان «المشاكل الكبيرة التي حدثت عند المطارات تسبب بها عطل في اجهزة كمبيوتر دلتا، والمحتجون ودموع السناتور شومر» في اشارة الى زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الذي قطع وعدا الاحد بالوقوف في وجه مرسوم ترامب. وقلل ترامب من اهمية احتجاز 109 اشخاص من بين 325 الف شخص وصلوا الى الولايات المتحدة، مضيفا ان الرئيس الجديد لوزارة الامن القومي جون كيلي اكد له ان «كل شيء يسير على ما يرام مع مشاكل قليلة. اجعلوا اميركا امنة مرة اخرى». واضاف ترامب في تغريدة اخرى «البحث عن ارهابيين قبل دخولهم الى بلادنا ليس امرا لطيفا» مضيفا «كان هذا جزءا كبيرا من حملتي». وينص امر ترامب على تعليق وصول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما على الاقل، واللاجئين السوريين الى اجل غير مسمى، كما يحظر على مواطني ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن دخول البلاد لمدة 90 يوما. وتراجع البيت الابيض لاحقا عن جزء من الحظر وقال انه لا ينطبق على حاملي البطاقات الخضراء التي تسمح لهم بالاقامة الدائمة في الولايات المتحدة. و قال ترامب في تغريدة الاثنين «لو اعلن الحظر باشعار لمدة اسبوع لكان +الاشرار+ تدافعوا على بلادنا خلال ذلك الاسبوع». واضاف «يوجد الكثير من +الاشرار+ في العالم».
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قيود السفر التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تنطبق على المسافرين من المملكة المتحدة بصرف النظر عن الجنسية أو محل الميلاد. لكن توجيها نشرته السفارة الأمريكية على موقعها الالكتروني الاثنين أبلغ المواطنين من سبع دول يشملها الحظر ومزدوجي الجنسية بأنه جرى تعليق إصدار التأشيرات وأن عليهم ألا يطلبوا تحديد مقابلات للتأشيرات. وقالت الوزارة أمس الاول الأحد إن وزير الخارجية بوريس جونسون الذي قال إن التمييز على أساس الجنسية مثير للشقاق وخاطئ إنه طلب توضيحا من الحكومة الأمريكية. وقالت الخارجية البريطانية في بيان «أكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها القوي بسرعة البت في حالات كل المسافرين من المملكة المتحدة.» وقالت إن القيود تنطبق فقط على الأفراد المسافرين من الدول السبع المذكورة لذلك فإن الوافدين من دول أخرى ومنها المملكة المتحدة لن يخضعوا لإجراءات فحص أخرى.
وأضافت أن مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسيتين البريطانية وإحدى جنسيات الدول السبع سيخضعون فقط لإجراءات فحص إضافية إذا سافروا إلى الولايات المتحدة من أي من البلدان المستهدفة .
فيما نددت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاثنين بالقيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن المسلمين هم المستهدفون بهذا القرار الذي اتخذه دونالد ترامب ويتناقض مع مبادىء المساعدة الدولية للاجئين.
وقالت ميركل للصحافيين معلقة على تقييد دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إن «مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقا تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديدا هنا الإسلام».