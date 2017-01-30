غارات فرنسية ليلية على داعش في الرقة والقاذفات الروسية تحاول فك حصار دير الزور
لافروف:اتصال هاتفي بين بوتين وترامب يُظهر الاحترام المتبادل
موسكو – بيروت – دمشق – الزمان
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين إن اتصالا هاتفيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت (28 يناير كانون الثاني) أظهر الاحترام المتبادل بين الرجلين. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو بعد لقاء مع وزير خارجية إريتريا «المحادثة التي جرت يوم السبت بين الرئيسين بوتين وترامب كانت جيدة على الصعيدين السياسي والشخصي. وأظهرت المحادثة احتراما متبادلا ونية من الزعيمين على التحدث دون وعظ بناء على المصالح القومية لكل بلد وهو ما أؤكدعليه بشكل خاص.» واتفق بوتين وترامب في الاتصال وهو الأول منذ تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد على محاولة إعادة بناء العلاقات الأمريكية الروسية والتعاون بشأن سوريا.
وقال لافروف إنه ليس لديه «أي شك في أن هناك فرصا… لإجراء محادثات احترافية وغير مبنية على أيدولوجيات بين الجيشين الروسي والأمريكي» عندما يتعلق الأمر بمحاربة تنظيم داعش. وذكر ترامب أنه يرغب في التقارب مع موسكو إذا كان بإمكانه الانسجام مع بوتين الذي يقول إنه يحرص أيضا على إصلاح العلاقات.
فيما قالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن ست قاذفات روسية طويلة المدى شنت غارة جوية على مواقع تنظيم داعش -الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور السورية فدمرت نقطتي قيادة والعديد من مخازن الأسلحة. فيما «المهمة 153، تستهدف شمال غرب مدينة الرقة شمال سوريا، انه جسر» هذه آخر التعليمات التي اعطيت لثلاثة من طياري المقاتلات الفرنسية «رافال» الذين كانوا على وشك الاقلاع من الاردن في مهمة نحو معقل تنظيم داعش الدولة الاسلامية في سوريا بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية . واذا كانت المعارك في مدينة الموصل، شمال العراق تدور رحاها من شارع الى شارع، فأنها في الرقة، الهدف القادم لحملة التحالف الدولي لمكافحة الارهاب، لا تزال تدور عبر الضربات الجوية. ويلخص ضابط المخابرات الفرنسي الوضع في منطقة الرقة للطيارين الثلاثة بينما كانوا يستعدون للانطلاق في مهمتهم من قاعدة جوية في الاردن، «في الوقت الحالي هناك استراحة، الاكراد يستفيدون من الوضع لتعزيز مواقعهم، وداعش أيضا». واضاف مستكملا الصورة «الروس ابلغونا أيضا بتوجيه ضربات محتملة في المنطقة. لذا فإنه من غير المستبعد رؤيتهم». وفي هذه الليلة من المقرر ان تشن ثماني مقاتلات اميركية وبريطانية وفرنسية من التحالف الدولي غارات على عشرين موقعا من إجل عرقلة حركة مسلحي التنظيم الجهادي عند مداخل ومخارج مدينة الرقة. ومنذ يومين يركز الطيارون الفرنسيون بشكل كامل على مهمتهم: سوق يقومون باسقاط قنبلة زنة 1000 كلغ – التي تعد اضخم قنبلة فرنسية – لتدمير الجسر بشكل كامل. ويتم تحديد الاهداف عبر اشعة الليزر، وهي طريقة تصبح بالغة الصعوبة إذا ما كانت الاجواء ملبدة بالغيوم. ويقول احد الطيارين الثلاثة ويلقب باسم «باسبارتو»، «نحن نركز على مهمتنا منذ مساء امس، وسنطير بثقة وباندفاع بعد ان قمنا بكل تدريباتنا اللازمة من اجل اتمام مهمات من هذا النوع». ولا يكشف العسكريون الفرنسيون في الاردن كامل هوياتهم حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم ولكل منهم اسم حركي. وتبين ان الهجمات الدموية التي ضربت فرنسا في السنوات الاخيرة تم التخطيط لها من الرقة .
ويقول القائد الفرنسي العقيد جان لوك الذي لا يعطي اسمه الكامل لاسباب أمنية «لقد فقدنا اكثر من 200 من شخص (في باريس ونيس)».
وقبل الانطلاق يراجع الطيارون الثلاثة «شوف»، «أنجيلا» و «باسبارتو» مهتهم وكل ما يمكن أن يعترضهم في الجو.
وتم التحقق من الهدف من قبل أجهزة استشعار مخابراتية متعددة تجوب المنطقة ومن قبل المقاتلين الحلفاء، وطائرات بدون طيار وطائرات استطلاع وتنصت تابعة للتحالف الدولي قبل ثلاثة ايام.
وقد أعطي الضوء الأخضر لمقاتلات الرافال التي تتخذ من الاردن مقرا لها، بان تحلق لأقل من 40 دقيقة فوق الرقة لتنفيذ مهمتها.
ومع نشر 14 مقاتلة من طراز «رافال» في الأردن والإمارات العربية المتحدة، فان القوات الجوية الفرنسية تقود واحدة من أهم الحملات الجوية لها منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد قامت المقاتلات الفرنسية بأكثر من 3300 طلعة جوية و 700 ضربة منذ خريف عام 2014 انطلاقا من القاعدة الجوية الأردنية، ما يمثل 60 بالمائة من من الجهد الجوي الفرنسي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، والذي يتضمن كذلك انطلاق مقاتلات من حاملة الطائرات شارل ديغول. ومن هناك تنطلق المقاتلاتالفرنسية ليلا ونهارا، دون كلل.
وفي ذلك اليوم، انطلقت طائرات الرافال عند الساعة 21،00 بالتوقيت المحلي باتجاه مدينة الرقة، انطلاقا من الصحراء الأردنية قبل ان تعود الى قاعدتها عند الساعة 23،50 قبيل منتصف الليل بعد ان القت قنابلها .
ويقول «انجيلا» وهي ينزل من قمرة الطائرة «الطقس كان قلقنا الكبير. ولكن في النهاية لم تكن هناك غيوم في سماء المنطقة، كانت الغيوم على بعد عشرين كيلومترا (…) ونحن راضون تماما».