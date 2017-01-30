غارات فرنسية ليلية على داعش في الرقة والقاذفات الروسية تحاول فك حصار دير الزور

– January 30, 2017

لافروف‭:‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬بوتين‭ ‬وترامب‭ ‬يُظهر‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل

موسكو‭ – ‬بيروت‭ – ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ (‬28‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭) ‬أظهر‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭. ‬وأضاف‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بموسكو‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إريتريا‭ ‬‮«‬المحادثة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬بوتين‭ ‬وترامب‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬السياسي‭ ‬والشخصي‭. ‬وأظهرت‭ ‬المحادثة‭ ‬احتراما‭ ‬متبادلا‭ ‬ونية‭ ‬من‭ ‬الزعيمين‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬دون‭ ‬وعظ‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬القومية‭ ‬لكل‭ ‬بلد‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أؤكدعليه‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬‮»‬‭ ‬واتفق‭ ‬بوتين‭ ‬وترامب‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬تنصيب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الروسية‭ ‬والتعاون‭ ‬بشأن‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬أي‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصا‭… ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬احترافية‭ ‬وغير‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أيدولوجيات‭ ‬بين‭ ‬الجيشين‭ ‬الروسي‭ ‬والأمريكي‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وذكر‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬الانسجام‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬يحرص‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬العلاقات‭.‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬إنترفاكس‭ ‬للأنباء‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬ست‭ ‬قاذفات‭ ‬روسية‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬شنت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬السورية‭ ‬فدمرت‭ ‬نقطتي‭ ‬قيادة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬مخازن‭ ‬الأسلحة‭. ‬فيما‭ ‬‮«‬المهمة‭ ‬153،‭ ‬تستهدف‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬انه‭ ‬جسر‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬آخر‭ ‬التعليمات‭ ‬التي‭ ‬اعطيت‭ ‬لثلاثة‭ ‬من‭ ‬طياري‭ ‬المقاتلات‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬رافال‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الاقلاع‭ ‬من‭ ‬الاردن‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬معقل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ . ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬تدور‭ ‬رحاها‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الى‭ ‬شارع،‭ ‬فأنها‭ ‬في‭ ‬الرقة،‭ ‬الهدف‭ ‬القادم‭ ‬لحملة‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تدور‭ ‬عبر‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭. ‬ويلخص‭ ‬ضابط‭ ‬المخابرات‭ ‬الفرنسي‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرقة‭ ‬للطيارين‭ ‬الثلاثة‭ ‬بينما‭ ‬كانوا‭ ‬يستعدون‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬مهمتهم‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬الاردن،‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬هناك‭ ‬استراحة،‭ ‬الاكراد‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬لتعزيز‭ ‬مواقعهم،‭ ‬وداعش‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬مستكملا‭ ‬الصورة‭ ‬‮«‬الروس‭ ‬ابلغونا‭ ‬أيضا‭ ‬بتوجيه‭ ‬ضربات‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬لذا‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المستبعد‭ ‬رؤيتهم‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تشن‭ ‬ثماني‭ ‬مقاتلات‭ ‬اميركية‭ ‬وبريطانية‭ ‬وفرنسية‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬عشرين‭ ‬موقعا‭ ‬من‭ ‬إجل‭ ‬عرقلة‭ ‬حركة‭ ‬مسلحي‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬عند‭ ‬مداخل‭ ‬ومخارج‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭. ‬ومنذ‭ ‬يومين‭ ‬يركز‭ ‬الطيارون‭ ‬الفرنسيون‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬مهمتهم‭: ‬سوق‭ ‬يقومون‭ ‬باسقاط‭ ‬قنبلة‭ ‬زنة‭ ‬1000‭ ‬كلغ‭ – ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬اضخم‭ ‬قنبلة‭ ‬فرنسية‭ – ‬لتدمير‭ ‬الجسر‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬ويتم‭ ‬تحديد‭ ‬الاهداف‭ ‬عبر‭ ‬اشعة‭ ‬الليزر،‭ ‬وهي‭ ‬طريقة‭ ‬تصبح‭ ‬بالغة‭ ‬الصعوبة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬الاجواء‭ ‬ملبدة‭ ‬بالغيوم‭. ‬ويقول‭ ‬احد‭ ‬الطيارين‭ ‬الثلاثة‭ ‬ويلقب‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬باسبارتو‮»‬،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬مهمتنا‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬امس،‭ ‬وسنطير‭ ‬بثقة‭ ‬وباندفاع‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قمنا‭ ‬بكل‭ ‬تدريباتنا‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اتمام‭ ‬مهمات‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يكشف‭ ‬العسكريون‭ ‬الفرنسيون‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬كامل‭ ‬هوياتهم‭ ‬حرصا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‭ ‬وسلامة‭ ‬أسرهم‭ ‬ولكل‭ ‬منهم‭ ‬اسم‭ ‬حركي‭. ‬وتبين‭ ‬ان‭ ‬الهجمات‭ ‬الدموية‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬تم‭ ‬التخطيط‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الرقة‭ . ‬

ويقول‭ ‬القائد‭ ‬الفرنسي‭ ‬العقيد‭ ‬جان‭ ‬لوك‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعطي‭ ‬اسمه‭ ‬الكامل‭ ‬لاسباب‭ ‬أمنية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فقدنا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬شخص‭ (‬في‭ ‬باريس‭ ‬ونيس‭)‬‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬الانطلاق‭ ‬يراجع‭ ‬الطيارون‭ ‬الثلاثة‭ ‬‮«‬شوف‮»‬،‭ ‬‮«‬أنجيلا‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬باسبارتو‮»‬‭ ‬مهتهم‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعترضهم‭ ‬في‭ ‬الجو‭.‬

وتم‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬مخابراتية‭ ‬متعددة‭ ‬تجوب‭ ‬المنطقة‭ ‬ومن‭ ‬قبل‭ ‬المقاتلين‭ ‬الحلفاء،‭ ‬وطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وطائرات‭ ‬استطلاع‭ ‬وتنصت‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭.‬

وقد‭ ‬أعطي‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لمقاتلات‭ ‬الرافال‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬الاردن‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬بان‭ ‬تحلق‭ ‬لأقل‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭ ‬فوق‭ ‬الرقة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مهمتها‭.‬

ومع‭ ‬نشر‭ ‬14‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬رافال‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬فان‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الفرنسية‭ ‬تقود‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الحملات‭ ‬الجوية‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

وقد‭ ‬قامت‭ ‬المقاتلات‭ ‬الفرنسية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬3300‭ ‬طلعة‭ ‬جوية‭ ‬و‭ ‬700‭ ‬ضربة‭ ‬منذ‭ ‬خريف‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬القاعدة‭ ‬الجوية‭ ‬الأردنية،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬60‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬الجوي‭ ‬الفرنسي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬كذلك‭ ‬انطلاق‭ ‬مقاتلات‭ ‬من‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬شارل‭ ‬ديغول‭. ‬ومن‭ ‬هناك‭ ‬تنطلق‭ ‬المقاتلاتالفرنسية‭ ‬ليلا‭ ‬ونهارا،‭ ‬دون‭ ‬كلل‭.‬

وفي‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬انطلقت‭ ‬طائرات‭ ‬الرافال‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬21،00‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬باتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الصحراء‭ ‬الأردنية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬قاعدتها‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬23،50‭ ‬قبيل‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬القت‭ ‬قنابلها‭ .‬

ويقول‭ ‬‮«‬انجيلا‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬ينزل‭ ‬من‭ ‬قمرة‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬الطقس‭ ‬كان‭ ‬قلقنا‭ ‬الكبير‭. ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬غيوم‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المنطقة،‭ ‬كانت‭ ‬الغيوم‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬عشرين‭ ‬كيلومترا‭ (…) ‬ونحن‭ ‬راضون‭ ‬تماما‮»‬‭.‬