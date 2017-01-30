عقب انتهاء اجتماعات دول جوار ليبيا في القاهرة:النائب أبو صلاح شلبي لـ (الزمان ): احتلال ميليشيات لمبان فى طرابلس محاولة لفرض واقع جديد في التسوية المقبلة

– January 30, 2017

روسيا‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬مباشر‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬والدور‭ ‬المصري‭ ‬متقدم‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬الاطراف

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شهدت‭ ‬االقاهرة‭ ‬مؤخراً‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكثفة‭ ‬بين‭ ‬اللواء‭ ‬محمود‭ ‬حجازى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬المصرى‭ ‬وفاعليات‭ ‬سياسية‭ ‬ليبية‭ ‬تضم‭ ‬الاطياف‭ ‬كافة‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للازمة‭ ‬الليبية‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬احتلت‭ ‬فيه‭ ‬ميليشيات‭ ‬ليبية‭ ‬مباني‭ ‬حكومية‭ ‬فى‭ ‬طرابلس‭ ‬والذى‭ ‬رآه‭ ‬البعض‭ ‬انعكاسا‭ ‬للخلافات‭ ‬داخل‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسى‭ ‬الليبى‭ .‬

ما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لقيام‭ ‬بعض‭ ‬الميليشيات‭ ‬الليبية‭ ‬باحتلال‭ ‬مبانى‭ ‬حكوميه‭ ‬فى‭ ‬طرابلس‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬؟‭ ‬وما‭ ‬مدى‭ ‬تاثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬المصالحة؟

لاشك‭ ‬ان‭ ‬الاوضاع‭ ‬الليبية‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬سيئة‭ ‬نتيجة‭ ‬الفشل‭ ‬فى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسى‭ ‬وارى‭ ‬ان‭ ‬قيام‭ ‬ميليشيات‭ ‬تابعه‭ ‬لاطراف‭ ‬ليبية‭ ‬باحتلال‭ ‬مبانى‭ ‬حكومية‭ ‬فى‭ ‬طرابلس‭ ‬يتدرج‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬محاولة‭ ‬تلك‭ ‬الاطراف‭ ‬فرض‭ ‬اوضاع‭ ‬معينه‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬تقوى‭ ‬مركزها‭ ‬فى‭ ‬اية‭ ‬عملية‭ ‬تفاوضية‭ ‬قادمه‭ ‬ومحاولة‭ ‬خلط‭ ‬اوراق‭ ‬القضية‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬المحاولة‭ ‬فشلت‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬اهدافها

ترددت‭ ‬انباء‭ ‬عن‭ ‬استعدادات‭ ‬روسيا‭ ‬للتدخل‭ ‬فى‭ ‬الازمة‭ ‬عسكريا‭ ‬فهل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬تعيد‭ ‬روسيا‭ ‬سيناريو‭ ‬سوريا‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬؟

لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬فروسيا‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬العسكرى‭ ‬المباشر‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬يورطها‭ ‬فى‭ ‬ازمه‭ ‬اخرى‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الانتقادات‭ ‬التى‭ ‬توجه‭ ‬اليها‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬ولكن‭ ‬روسيا‭ ‬كاى‭ ‬دوله‭ ‬اخرى‭ ‬تريد‭ ‬تامين‭ ‬مصالحها‭ ‬فى‭ ‬ليبيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الرسمى‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الليبية‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬وتسليح‭ ‬القوات‭ ‬الليبية‭ ‬لمواجهة‭ ‬الميليشيات‭ ‬المسلحه

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬ليبيا‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬التقسيم‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬؟

لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬ليبيا‭ ‬سوف‭ ‬تقسم‭ ‬والاعلام‭ ‬دائما‭ ‬يحاول‭ ‬تضخيم‭ ‬الامور‭ ‬فدول‭ ‬الجوار‭ ‬لايمكن‭ ‬ان‭ ‬تقبل‭ ‬تقسيم‭ ‬ليبيا‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬امنها‭ ‬وهى‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬توافقي‭ ‬يساهم‭ ‬فيه‭ ‬الجميع‭ ‬دون‭ ‬اقصاء‭ ‬اى‭ ‬طرف

ما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتكم‭ ‬للدور‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التى‭ ‬تمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬المسئولين‭ ‬المصريين‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬الفريق‭ ‬حجازي‭ ‬مع‭ ‬الفرقاء‭ ‬الليبيين‭ ‬؟

الدور‭ ‬المصرى‭ ‬اساسي‭ ‬ومحوري‭ ‬للازمه‭ ‬الليبية‭ ‬وهناك‭ ‬تواصل‭ ‬مصري‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬صيغة‭ ‬مقبولة‭ ‬ونرى‭ ‬انه‭ ‬نظرا‭ ‬لارتباط‭ ‬الازمة‭ ‬الليبية‭ ‬بالامن‭ ‬القومى‭ ‬المصري‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬فان‭ ‬مصر‭ ‬تعد‭ ‬لاعب‭ ‬اساسى‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬الازمة‭ ‬ودورها‭ ‬متقدم‭ ‬عن‭ ‬باقى‭ ‬الاطراف‭ ‬الاخرى

وما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتكم‭ ‬للدور‭ ‬الذى‭ ‬تلعبه‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالنسبه‭ ‬لليبيا‭ ‬خاصه‭ ‬مع‭ ‬تولى‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬منصب‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬؟

الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬عهد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬الغيط‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬العربية‭ ‬ومبعوث‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬صلاح‭ ‬الجمال‭ ‬سياسى‭ ‬محنك‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اختراق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الجامعه‭ ‬العربية‭ ‬والبرلمان‭ ‬العربى‭ ‬سيكون‭ ‬لهما‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬بالنسبه‭ ‬لليبيا‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبله‭ .‬

ماذا‭ ‬سيقدم‭ ‬البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة؟

البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬الفترات‭ ‬السابقة‭ ‬وضع‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الدولية،‭ ‬ومكن‭ ‬نفسه‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وأصبح‭ ‬له‭ ‬كيان‭ ‬معروف‭ ‬فى‭ ‬الوطن‭ ‬العربى‭ ‬وفى‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

الآن‭ ‬البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشغيل‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الشعبية،‭ ‬دائما‭ ‬البرلمانيون‭ ‬يقدرون‭ ‬آراء‭ ‬واختيارات‭ ‬الشعوب،‭ ‬وبالتالى‭ ‬نحن‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬أداء‭ ‬البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬المشترك‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمن‭ ‬القومى‭ ‬العربى،‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتفعيل‭ ‬دوره‭ ‬بشكل‭ ‬مؤثر‭ ‬فى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬مثل‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والمنظمات‭ ‬النظيرة‭ ‬الأفريقية‭ ‬أو‭ ‬الأوروبية‭ ‬أو‭ ‬الآسيوية،‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬شغل‭ ‬مضنٍ‭ ‬خاصة‭ ‬وسط‭ ‬ما‭ ‬تمر‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وانتشار‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإرهاب‭ ‬السيئة،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬شغل‭ ‬وعمل‭ ‬جاد‭ ‬وفاعل،‭ ‬فمكتب‭ ‬البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬يضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬وسيقدم‭ ‬تجربة‭ ‬جيدة‭.‬

كيف‭ ‬ترى‭ ‬الاتهامات‭ ‬التى‭ ‬توجه‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربى‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬غير‭ ‬المفعل‭ ‬وأدائه‭ ‬غير‭ ‬الملموس‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬معاناة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنها‭ ‬وطنك‭ ‬ليبيا؟

البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬أنشئ‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬عاما،‭ ‬ولكن‭ ‬عمله‭ ‬رسميا‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭ ‬كان‭ ‬مؤقتا‭ ‬فى‭ ‬السابق،‭ ‬ولكن‭ ‬الآن‭ ‬البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬وضع‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الدولية،‭ ‬ووطد‭ ‬علاقته‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الدولية،‭ ‬وله‭ ‬جهد‭ ‬كبير‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتعريف‭ ‬بالقضايا‭ ‬العربية‭ ‬ومحاولة‭ ‬التدخل‭ ‬فيها‭.‬

الظروف‭ ‬العربية‭ ‬المعقدة‭ ‬ساهمت‭ ‬فى‭ ‬التقصير‭ ‬النسبى‭ ‬لدور‭ ‬البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬ولكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬ستشهد‭ ‬تفعيل‭ ‬دوره‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬وكبير‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الفاعلة‭ ‬فى‭ ‬الوطن‭ ‬العربى،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬مهامه‭ ‬توصيل‭ ‬رسالة‭ ‬عربية‭ ‬واضحة‭ ‬لكل‭ ‬العالم،‭ ‬وهذه‭ ‬الرسالة‭ ‬تحتاج‭ ‬جهدا‭ ‬مضنيا،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬فى‭ ‬المستقبل‭.‬

والمكتب‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الجديد‭ ‬نحن‭ ‬متفائلون‭ ‬به‭ ‬فهو‭ ‬شخص‭ ‬عربى‭ ‬أصيل،‭ ‬ونوابه‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬النجاح‭.‬

المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬تعانى‭ ‬من‭ ‬نزاعات‭ ‬كثيرة‭.. ‬كيف‭ ‬ستناقش‭ ‬قضية‭ ‬بلادكم‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬خاصة‭ ‬وأنها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الدولة‭ ‬التى‭ ‬تعانى؟

المجموعة‭ ‬التى‭ ‬نجحت‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬وكونت‭ ‬البرلمان‭ ‬الجديد‭ ‬كان‭ ‬بينها‭ ‬اجتماعات‭ ‬كثيرة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬ومشاورات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عرض‭ ‬البرامج‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وبيننا‭ ‬تنسيق‭ ‬مستمر‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وتحدثنا‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬القضية‭ ‬الليبية‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬بالقضية،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬الليبية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬والعربية‭ ‬فى‭ ‬حلحلة‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬وفى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬سنشكل‭ ‬وفودا‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربى‭ ‬لتتوجه‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬لتفهم‭ ‬المشكلة‭ ‬والمساهمة‭ ‬فى‭ ‬حلها،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬كيف‭ ‬ستتم‭ ‬حلحلة‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬ملفا‭ ‬متصلبا‭ ‬جامدا؟

ـ‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬تلتف‭ ‬حول‭ ‬أزمة‭ ‬سوريا،‭ ‬ربما‭ ‬ليبيا‭ ‬لها‭ ‬أزمة‭ ‬مختلفة‭ ‬ولكن‭ ‬سوريا‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬القوية‭ ‬والمقلقة‭ ‬لإسرائيل‭.‬

للأسف‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬مهجر‭ ‬فى‭ ‬الداخل،‭ ‬و6‭ ‬ملايين‭ ‬لاجئ‭ ‬سورى‭ ‬فى‭ ‬الخارج‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية،‭ ‬وإبادة‭ ‬لشعب،‭ ‬وعار‭ ‬علينا‭ ‬كأمة‭ ‬عربية‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬العظيم‭ ‬لاضطرابات‭ ‬وقصف‭ ‬وجوع‭ ‬وحرب‭.‬

أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الفاعلة‭ ‬بشكل‭ ‬عقلانى‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬المكلوم‭ ‬الذى‭ ‬تعرض‭ ‬لإبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وتهجير،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وظروف‭ ‬الطقس‭ ‬والطبيعة‭ ‬القاسية‭.‬

نحن‭ ‬فى‭ ‬البرلمان‭ ‬العربى‭ ‬شكلنا‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬بالأمر‭ ‬السورى،‭ ‬وتواصلنا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬سواء‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬والإفريقى‭ ‬واللاتينى،‭ ‬خاصة‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبى‭ ‬ووصلنا‭ ‬رسائل‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ووقفنا‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬ورأينا‭ ‬بأعيننا‭ ‬وما‭ ‬رأيناه‭ ‬يدمع‭ ‬العين‭ ‬ويدمى‭ ‬القلب‭.‬

ًالعراق‭ ‬بدأت‭ ‬حربا‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‭ ‬فى‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭.. ‬كيف‭ ‬تقيم‭ ‬هذه‭ ‬الحرب؟

ـ‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬تحقق‭ ‬نجاحات،‭ ‬ومتابعتنا‭ ‬المستمرة‭ ‬للملف‭ ‬العراقى‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬داعش‭ ‬تتقهقر‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬وبدأ‭ ‬حصارها‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬وأحيى‭ ‬الجيش‭ ‬العراقى‭ ‬والشعب‭ ‬العراقى‭ ‬الذى‭ ‬يحاول‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬التغلغل‭ ‬الداعشى‭ ‬فى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

والصراعات‭ ‬الدولية‭ ‬دائما‭ ‬تدلى‭ ‬بظلالها‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬شىء،‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬احتلالها‭ ‬فى‭ ‬2003‭ ‬لم‭ ‬تستقر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التركيبة‭ ‬الطائفية‭ ‬للعراق،‭ ‬دائما‭ ‬الشعوب‭ ‬هى‭ ‬من‭ ‬تملك‭ ‬زمام‭ ‬أمورها،‭ ‬وعلى‭ ‬الشعب‭ ‬العراقى‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬الشعوب‭ ‬أن‭ ‬يجدوا‭ ‬حلا،‭ ‬ونحن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نساعدهم‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭.‬

مع‭ ‬ذلك‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إجماعا‭ ‬دوليا‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬داعش‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حققت‭ ‬حرب‭ ‬العراق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة،‭ ‬وهناك‭ ‬إجماع‭ ‬عراقي‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬هذا‭ ‬الداء‭ ‬وأصبحت‭ ‬داعش‭ ‬تهزم‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬سواء‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬ليبيا‭ ‬أو‭ ‬العراق‭.‬