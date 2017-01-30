المحامي وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي لـ (الزمان ) : سنعمل على عزل أي مسؤول لا ينفذ قرارالمحكمة حول حقوق الأسرى المصريين
تداعيات حول صدورحكم تعويض ذوي أسرى مصر في حربي 56 ، 67
مصطفى عمارة
القاهرة
فى حكم تاريخي اصدرت المحكمة الادارية العليا يلزم الحكومة المصرية باتخاذ الاجراءات القانونية لتعويض ذوي الاسرى المصريين الذين اغتالتهم اسرائيل فى حربى عام 1956 والغاء القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن اتخاذ ما يلزم لتمكينهم فى اللجوء للمحاكم الدولية للقصاص لهؤلاء الاسرى من المدنيين والعسكريين . وعقب صدور هذا الحكم كان للزمان هذا الحوار مع المحامى وحيد الاقصرى رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ومقدم هذه الدعوى .
نريد ان نعرف أولا ما مغذى صدور حكم المحكمة الادارية العليا فى هذا التوقيت ؟
هذا الحكم لم يكن مفاجئا بل كان نتاج رحلة كفاح طويلة امام المحاكم المصرية بدأت عام 2001 حينما وكلنى 24 مدعيا من الاسرى المدنيين والعسكريين الذين تعرضوا للأسر من قبل القوات الاسرائيلية خلال حربى عام 56 ، 67 وقدر عددهم بـ 65 ألف أسير قتلت القوات الاسرائيلية منهم حسب فيلم وثائقى بثه التلفزيون الاسرائيلى بعنوان « روح شاكيد « 250 جنديا مصريا غير الاعداد الاخرى التى تم قتلها فى عام 1967 وبناء على ذلك قمت برفع دعوى لمطالبة الحكومة المصرية بتعويض ذوى الاسرى المصريين الذين قتلو واتخاذ ما يلزم لتمكينهم من اللجوء للمحافل الدولية من أجل القصاص لهم وبالفعل صدر حكم من محكمةالقضاء الادارى بهذا المضمون عام 2008 وللاسف فان الحكومة المصرية لم تتجاوب مع تنفيذه رغم انها دفعت لاسرائيل قبل ذلك تعويض يقدر بـ 7 ملايين جنيه عن السبعة الاسرائيلين الذين قتلهم الجندى المصرى سليمان خاطر حيث ارسلت وزارة الدفاع ردا مكتوبا على طلب المحكمة بأن هذة القضية سيادية تخرج عن نطاق القضاء كما رفضت الخارجية المصرية افادة المحكمة باية معلومة عن تلك القضية وللاسف ان السيد / عمرو موسى وزير الخارجية المصرى اعلن فى حوار صحفى عام 2001 ان الوزارة تعد ملفا كاملا عن تلك القضية الا ان هذه التصريحات ذهبت ادراج الرياح ولم تكتفى الحكومة المصرية بذلك بل طعنت فى الحكم لايقاف تنفيذه حتى صدر حكم المحكمة الادارية العليا بتأييد حكم القضاء الادارى وهو حكما ملزما للحكومة المصرية
وما هى الاجراءات التى سوف تتخذها فى حالة امتناع الحكومة المصرية بتنفيذ هذا الحكم كما حدث فى المرة السابقة ؟
سوف أحرك ضد المسئوليين دعاوى حبس وعزل من مناصبهم لعدم احترامهم احكام القضاء لان مضمون الحكم ينص على عزل وحبس اي مسؤول يمتنع عن تنفيذ احكام القضاء ومن هذا المنطلق اناشد الرئيس السيسى باعتباره رجلا عسكريا يقدر العسكرية المصرية ان يصدر اوامره للجهات المسئولة بتنفيذة الحكم للقصاص لزملائه وابناء وطنه
وهل ترى ان هناك ارتباط بين حكم المحكمة الادارية العليا فى تلك القضية والحكم الذى اصدرته قبل عدة أيام فى قضية تيران وصنافير ؟
ليس هناك ارتباط بين الحكمين فكما قلت لك ان هذا الحكم هونتاج رحلة كفاح طويلة فى ساحات القضاء منذ 16 عاما حتى توج مؤخرا بحكم المحكمة الادارية العليا
وهل ستنسقون مع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية لتنفيذ هذا الحكم ؟
سوف نسلك جميع السبل لتشكيل راى عام
ضاغط يجبر الحكومة المصرية على تنفيذ هذا الحكم لانها قضية قومية تخص كل المصريين
وهل ستطالبون دعم جامعة الدول العربية فى تلك القضية ؟
بالفعل لقد ارسلت خطاب بعلم الوصول الى الامين العام لجامعة الدول العربية لدعمنا فى تلك القضية من خلال ممثلى الجامعة فى المنظمات الدولية
فى النهاية وبعد حصولكم على حكم المحكمة الادارية العليا حول الاسرى المصريين هل ستتوجهون الى رفع دعوى قضائية لاسترداد قرية ام الرشراش المصرية والتى احتلتها اسرائيل وحولتها لميناء ايلات ؟
لن نتوالى عن اتخاذ كافة الاجراءات حيال
القضايا القومية التى تمس تراب وطننا .