مصدر رئاسي لـ (الزمان): السيسي سيبحث مع الرئيس الاثيوبي الخلافات حول سد النهضة

– January 30, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أكد‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬يأتى‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولويات‭ ‬مباحثات‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬اديس‭ ‬ابابا،‭ ‬لاعطاء‭ ‬دفعة‭ ‬للمباحثات‭ ‬المتعثرة‭ ‬،وان‭ ‬الرئيس‭ ‬سينقل‭ ‬للرئيس‭ ‬الاثيوبى‭ ‬قلق‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬عمل‭ ‬المكاتب‭ ‬الاستشارية‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تأجيل‭ ‬تلك‭ ‬المكاتب‭ ‬اصدار‭ ‬اية‭ ‬تقارير‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬والذي‭ ‬ربما‭ ‬جاء‭ ‬بتحريض‭ ‬من‭ ‬اثيوبيا‭ ‬بمحاولة‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬المكاتب‭ ‬الاستشارية‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الرفض‭ ‬الاثيوبى‭ ‬للمكتب‭ ‬الهولندي‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬العرض‭ ‬الافضل‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المالية‭ ‬والخبرة‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬المتحكم‭ ‬الاول‭ ‬فى‭ ‬المكاتب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المفاوضات‭ ‬لان‭ ‬اثيوبيا‭ ‬هى‭ ‬المستفيد‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬تأخير‭ ‬المفاوضات‭ ‬لانه‭ ‬لايوجد‭ ‬نص‭ ‬يلزمها‭ ‬بوقف‭ ‬البناء‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬الفنية‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تكوين‭ ‬تحالف‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬واوغندا‭ ‬لحصار‭ ‬اثيوبيا‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬السودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬السيسى‭ ‬وكيروموسيفيتى‭ ‬اتفقوا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬عسكرى‭ ‬لحكومة‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭.‬