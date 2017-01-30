مصدر رئاسي لـ (الزمان): السيسي سيبحث مع الرئيس الاثيوبي الخلافات حول سد النهضة
القاهرة – مصطفى عمارة
أكد مصدر برئاسة الجمهورية في القاهرة للزمان ان ملف سد النهضة يأتى على رأس أولويات مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى في زيارته الى اديس ابابا، لاعطاء دفعة للمباحثات المتعثرة ،وان الرئيس سينقل للرئيس الاثيوبى قلق مصر من تعثر عمل المكاتب الاستشارية خاصة بعد تأجيل تلك المكاتب اصدار اية تقارير حول سد النهضة والذي ربما جاء بتحريض من اثيوبيا بمحاولة تعطيل عمل المكاتب الاستشارية مؤكدا ان الرفض الاثيوبى للمكتب الهولندي رغم انه العرض الافضل من الناحية المالية والخبرة حتى تكون المتحكم الاول فى المكاتب خلال فترة المفاوضات لان اثيوبيا هى المستفيد الاول من تأخير المفاوضات لانه لايوجد نص يلزمها بوقف البناء خلال المفاوضات الفنية . فى السياق ذاته كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى ل (الزمان) ان مصر تسعى الى تكوين تحالف بينها وبين كل من جنوب السودان واوغندا لحصار اثيوبيا والضغط على كل من حكومة السودان واثيوبيا فى المفاوضات واضاف المصدر ان السيسى وكيروموسيفيتى اتفقوا على تقديم دعم عسكرى لحكومة جنوب السودان للقضاء على المعارضة المسلحة.