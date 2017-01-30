قرار ترامب يحطم أحلام أسرة عراقية مسافرة إلى الولايات المتحدة

– January 30, 2017

القاهرة‭/‬اربيل‭ (‬العراق‭) -(‬رويترز‭) – ‬انتظر‭ ‬فؤاد‭ ‬سليمان‭ ‬وأسرته‭ ‬عامين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬للاستقرار‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فباعت‭ ‬الأسرة‭ ‬بيتها‭ ‬وترك‭ ‬أفرادها‭ ‬أشغالهم‭ ‬ومدارسهم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأوا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬رحلتهم‭ ‬لبدء‭ ‬حياة‭ ‬جديدة‭ ‬اعتبروها‭ ‬مكافأة‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬لحساب‭ ‬مؤسسات‭ ‬أمريكية‭.‬

لكن‭ ‬سليمان‭ ‬وزوجته‭ ‬وأولادهم‭ ‬الثلاثة‭ ‬منعوا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬ركوب‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬ستنقلهم‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭. ‬فقد‭ ‬أصبحوا‭ ‬فجأة‭ ‬ضحايا‭ ‬للحظر‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬غالبية‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

صودرت‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬الأسرة‭ ‬المذهولة‭ ‬واحتجز‭ ‬أفرادها‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬أثناء‭ ‬الليل‭ ‬وأجبروا‭ ‬على‭ ‬ركوب‭ ‬طائرة‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬سليمان‭ ‬لرويترز‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬القاهرة‭ ‬‮«‬عوملنا‭ ‬وكأننا‭ ‬تجار‭ ‬مخدرات‭ ‬ورافقنا‭ ‬ضباط‭ ‬الترحيل‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬أخطأت‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬زوجتي‭ ‬وأولادي‭. ‬أشعر‭ ‬وكأنني‭ ‬السبب‭ ‬فيما‭ ‬أصابهم‭ ‬من‭ ‬فزع‭.‬‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬أشد‭ ‬قرارات‭ ‬ترامب‭ ‬تأثيرا‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬السلطة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬وقع‭ ‬الرئيس‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أمرا‭ ‬بتعليق‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‭.‬

وبدأ‭ ‬سريان‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬مما‭ ‬أحدث‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬والارتباك‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬ممن‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭.‬

ووصل‭ ‬سليمان‭ ‬وأسرته‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬معنوية‭ ‬سيئة‭ ‬وهو‭ ‬يتعجب‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬ترامب‭ ‬وثيقة‭ ‬دمرت‭ ‬أحلامه‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬أوراقه‭ ‬سليمة‭.‬

وشبه‭ ‬سليمان‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬بدكتاتورية‭ ‬الرئيس‭ ‬العراق‭ ‬السابق‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬خطأ‭ ‬فظيع‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬خطأ‭ ‬فظيع‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬كنت‭ ‬أحسب‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬مؤسسة‭ ‬وديمقراطية‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أرى‭ ‬فيه‭ ‬استبدادا‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬أحد‭ ‬ويسري‭ ‬مفعوله‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬ما‭ ‬معنى‭ ‬هذا؟‭ ‬هذا‭ ‬أشبه‭ ‬بقرارات‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭. ‬نعم‭. ‬دون‭ ‬الرجوع‭ ‬للكونجرس‭. ‬لا‭ ‬أفهم‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬سليمان‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬بشركة‭ ‬للمستحضرات‭ ‬الطبية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬العراق‭ ‬لكنه‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬تمولها‭ ‬مؤسسات‭ ‬أمريكية‭ ‬مثل‭ ‬إدارة‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬اجتياح‭ ‬العراق‭ ‬واحتلاله‭.‬

وتقدمت‭ ‬الأسرة‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬مع‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسيطرة‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬وارتكاب‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬جماعية‭.‬

وكان‭ ‬عمل‭ ‬سليمان‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬جعله‭ ‬عرضة‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬لهجمات‭ ‬من‭ ‬يعتبرونه‭ ‬خائنا‭.‬

وقال‭ ‬سليمان‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬محطم‭. ‬لقد‭ ‬تحطمت‭ ‬تماما‭. ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬كيف‭ ‬يكافئ‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬ساعدوه‭. ‬لا‭ ‬أفهم‭ ‬ذلك‭. ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬نعمل‭ ‬معهم‭ ‬عرضنا‭ ‬حياتنا‭ ‬حياتي‭ ‬وحياة‭ ‬أسرتي‭ ‬للخطر‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬وكنا‭ ‬هدفا‭ ‬سهلا‭ ‬للغاية‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬للجماعات‭ ‬الإرهابية‭. ‬فكل‭ ‬من‭ ‬يعمل‭ ‬مع‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يعتبر‭ ‬كافرا‭.‬‮»‬‭ ‬جازفوا‭ ‬بحياتهم

تقدم‭ ‬سليمان‭ ‬بطلب‭ ‬للهجرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬برنامج‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬تأشيرة‭ ‬الهجرة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬نواب‭ ‬أمريكيون‭ ‬لمساعدة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬جازفوا‭ ‬بحياتهم‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

وقد‭ ‬استقر‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬عراقي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ – ‬كثير‭ ‬منهم‭ ‬مترجمون‭ ‬عملوا‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ – ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بموجب‭ ‬التأشيرة‭ ‬الخاصة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬كما‭ ‬تظهر‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬آخرين‭.‬

وقال‭ ‬المشروع‭ ‬الدولي‭ ‬لمساعدة‭ ‬اللاجئين‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬58‭ ‬ألف‭ ‬عراقي‭ ‬آخرين‭ ‬ينتظرون‭ ‬مقابلات‭ ‬بموجب‭ ‬البرنامج‭ ‬المباشر‭ ‬للعراقيين‭ ‬الذين‭ ‬تربطهم‭ ‬صلات‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقالت‭ ‬منى‭ ‬فتوح‭ ‬صديقة‭ ‬سليمان‭ ‬إنها‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬للحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بإدارة‭ ‬المساعدات‭ ‬الامريكية‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬وقالت‭ ‬فتوح‭ ‬ولديها‭ ‬إقامة‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنها‭ ‬أوصت‭ ‬سليمان‭ ‬بالتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬بموجب‭ ‬برنامج‭ ‬التأشيرة‭ ‬الخاصة‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬أن‭ ‬تسافر‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬المقبل‭ ‬لكنها‭ ‬قررت‭ ‬التعجيل‭ ‬بالسفر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسربت‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬ترامب‭ ‬لفرض‭ ‬قيود‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭. ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬تحركت‭ ‬بعد‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭. ‬وقال‭ ‬سليمان‭ ‬‮«‬خطتي‭ ‬كانت‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬ناشفيل‭ ‬في‭ ‬تينيسي‭. ‬فلدي‭ ‬أصدقاء‭ ‬هناك‭. ‬وقد‭ ‬رتبت‭ ‬معهم‭ ‬وكانوا‭ ‬يعدون‭ ‬بيتا‭ ‬ووجدوا‭ ‬بيتا‭ ‬لي‭ ‬ووظائف‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أحلام‭ ‬كثيرة‭. ‬نعم‭… ‬ماليا‭ ‬كلفتني‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬ذهبت‭ ‬كلها‭ ‬أدراج‭ ‬الرياح‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬سليمان‭ ‬وهو‭ ‬أب‭ ‬لبنتين‭ ‬وولد‭ ‬إن‭ ‬الاسرة‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭ ‬ولا‭ ‬تعرف‭ ‬ما‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتخذها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬وستقيم‭ ‬الأسرة‭ ‬بصفة‭ ‬مؤقتة‭ ‬عند‭ ‬شقيق‭ ‬سليمان‭ ‬في‭ ‬أربيل‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭. ‬ربما‭ ‬أرسل‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬إلى‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أطلب‭ ‬فيها‭ ‬تفسيرا‭.‬‮»‬

وسئل‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يخشى‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬لعودته‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬أقل‭ ‬خطرا‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التراجع‭ ‬النسبي‭ ‬لنفوذ‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬لكن‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬عملي‭ ‬كانت‭ ‬حياتي‭ ‬وحياة‭ ‬أسرتي‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬وأنا‭ ‬الآن‭ ‬معرض‭ ‬لخطر‭ ‬التهديد‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭. ‬فلا‭ ‬توجد‭ ‬ضمانات‭.‬‮»‬

ومن‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬سليمان‭ ‬شرح‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لأولاده‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬ابنتي‭ ‬الصغيرة‭ ‬تظل‭ ‬تسألني‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬ذهابنا‭ ‬لأمريكا‭ ‬وقد‭ ‬حاولت‭ ‬أن‭ ‬أفسر‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تجميدا‭ ‬للوضع‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬الأيام‭.‬‮»‬

وتسأل‭ ‬البنت‭ ‬‮«‬أوكي‭. ‬سينتهي‭ ‬التجميد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬وسنذهب‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬أليس‭ ‬كذلك‭ ‬يا‭ ‬أبي؟‮»‬