من هم المتأثرون بقرار حظر السفر الذي أصدره ترامب؟
واشنطن, 30-1-2017 (أ ف ب) – يسود الغموض بشأن التفاصيل الدقيقة لقرار الرئيس دونالد ترامب منع اللاجئين والمسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وسط اسئلة عن كيفية تأثيرها على الناس حول العالم. وشكل القرار مفاجأة لكثير من المسافرين، وخاصة الذين كانوا على متن طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة أو يستعدون للتوجه إلى هذا البلد عند توقيع الرئيس الاميركي المرسوم الجمعة.
وتحدث مسؤولون في الادارة الاميركية عن توقيف 109 اشخاص فور وصولهم الى البلاد السبت فيما كان لا يزال «عشرات» موقوفين حتى صباح الاحد.
فمن هم المتأثرون بقرار ترامب الذي يحمل عنوان «حماية الامة من دخول ارهابيين اجانب الى الولايات المتحدة»؟
- اللاجئون -
يمنع المرسوم دخول جميع اللاجئين بغض النظر عن جنسياتهم لمدة 120 يوما. وعقب انقضاء هذه المدة، ستستقبل الولايات المتحدة ما لا يتجاوز 50 الف لاجئ خلال هذا العام، وهو اقل من نصف العدد الذي سمح به الرئيس السابق باراك اوباما.
وسبق ان قامت السلطات الاميركية بتجميد برنامج استقبال اللاجئين لمدة ثلاثة اشهر في اعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
- السوريون -
يمنع دخول جميع السوريين، من لاجئين وغيرهم، إلى الولايات المتحدة حتى اشعار آخر. وبحسب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، دفع النزاع السوري الدامي 4,8 مليون شخصا إلى الهرب من البلد منذ عام 2011. ومن ناحيته، سجل المرصد السوري لحقوق الانسان في كانون الاول/ديسمبر مقتل 312001 شخصا منذ خرجت التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح في آذار/مارس 2011 والتي تطورت لاحقا إلى نزاع مسلح في انحاء البلاد.
- ايران، العراق، اليمن، الصومال، السودان، ليبيا -
لن تمنح أي تأشيرات دخول لمدة 90 يوما لمهاجرين او زوار من الدول السبعة التالية ذات الغالبية السكانية المسلمة: ايران، العراق، اليمن، الصومال، السودان، ليبيا، اضافة إلى سوريا.
- حاملو الـبطاقة الخضراء -
لن يؤثر القرار على حاملي الـ»غرين كارد» او البطاقة الخضراء، وهي رخصة الاقامة الدائمة في الولايات المتحدة. واعتبر وزير الامن الداخلي جون كيلي ان دخول من يملكون اقامات قانونية دائمة هو «مصلحة وطنية».
الا ان امين عام البيت الابيض رينس بريبوس أوضح ان حملة البطاقة الخضراء من مواطني الدول السبع المحظورة قد يخضعون لتدابير امنية دقيقة لدى وصولهم الى الولايات المتحدة.
- حملة التأشيرات -
سيخضع جميع حملة تأشيرات الدخول من الدول السبع المذكورة للقرار الجديد باستثناء من يملكون تأشيرات دبلوماسية او تلك المتعلقة بمؤسسات دولية مثل حلف شمال الاطلسي والامم المتحدة. واوقف قضاة في اربع ولايات على الاقل جزءا من الحظر، فأمروا بتجميد ترحيل اللاجئين ومسافرين آخرين عالقين في مطارات اميركية.
- حملة جنسيتين -
يبقى الوضع معقدا بالنسبة لحملة جنسيتين. فقال مسؤولون السبت ان المواطنين الاميركيين الذين يحملون جنسية من احدى الدول المشمولة بالحظر لن يتأثروا بالقرار.
وأعطت الولايات المتحدة ايضا استثناءا لمواطني الدول السبع ممن يحملون جوازات سفر كندية وبريطانية.
واوضحت بريطانيا ان مواطنيها لن يخضعوا لاجراءات امنية اضافية الا اذا كانوا آتين مباشرة من احدى الدول المحظورة. الا ان اولئك الذين يحملون جنسيات من احدى الدول السبع اضافة إلى دولة اجنبية اخرى فلن يسمح لهم بالدخول.