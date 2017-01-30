من هم المتأثرون بقرار حظر السفر الذي أصدره ترامب؟

– January 30, 2017

واشنطن‭,‬‭ ‬30-1-2017‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يسود‭ ‬الغموض‭ ‬بشأن‭ ‬التفاصيل‭ ‬الدقيقة‭ ‬لقرار‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منع‭ ‬اللاجئين‭ ‬والمسافرين‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسط‭ ‬اسئلة‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وشكل‭ ‬القرار‭ ‬مفاجأة‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬المسافرين،‭ ‬وخاصة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬يستعدون‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬عند‭ ‬توقيع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬المرسوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وتحدث‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬عن‭ ‬توقيف‭ ‬109‭ ‬اشخاص‭ ‬فور‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭ ‬السبت‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬‮«‬عشرات‮»‬‭ ‬موقوفين‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭.‬

فمن‭ ‬هم‭ ‬المتأثرون‭ ‬بقرار‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الامة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬ارهابيين‭ ‬اجانب‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة»؟

‭- ‬اللاجئون‭ -‬

يمنع‭ ‬المرسوم‭ ‬دخول‭ ‬جميع‭ ‬اللاجئين‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬جنسياتهم‭ ‬لمدة‭ ‬120‭ ‬يوما‭. ‬وعقب‭ ‬انقضاء‭ ‬هذه‭ ‬المدة،‭ ‬ستستقبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬50‭ ‬الف‭ ‬لاجئ‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬العدد‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭.‬

وسبق‭ ‬ان‭ ‬قامت‭ ‬السلطات‭ ‬الاميركية‭ ‬بتجميد‭ ‬برنامج‭ ‬استقبال‭ ‬اللاجئين‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬اعتداءات‭ ‬11‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2001‭.‬

‭- ‬السوريون‭ -‬

يمنع‭ ‬دخول‭ ‬جميع‭ ‬السوريين،‭ ‬من‭ ‬لاجئين‭ ‬وغيرهم،‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حتى‭ ‬اشعار‭ ‬آخر‭. ‬وبحسب‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬دفع‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬الدامي‭ ‬4‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬شخصا‭ ‬إلى‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬ومن‭ ‬ناحيته،‭ ‬سجل‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬مقتل‭ ‬312001‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬خرجت‭ ‬التظاهرات‭ ‬الشعبية‭ ‬المطالبة‭ ‬بالاصلاح‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011‭ ‬والتي‭ ‬تطورت‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬البلاد‭.‬

‭- ‬ايران،‭ ‬العراق،‭ ‬اليمن،‭ ‬الصومال،‭ ‬السودان،‭ ‬ليبيا‭ -‬

لن‭ ‬تمنح‭ ‬أي‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬لمهاجرين‭ ‬او‭ ‬زوار‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬السبعة‭ ‬التالية‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬السكانية‭ ‬المسلمة‭: ‬ايران،‭ ‬العراق،‭ ‬اليمن،‭ ‬الصومال،‭ ‬السودان،‭ ‬ليبيا،‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭.‬

‭- ‬حاملو‭ ‬الـبطاقة‭ ‬الخضراء‭ -‬

لن‭ ‬يؤثر‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬حاملي‭ ‬الـ‮»‬غرين‭ ‬كارد‮»‬‭ ‬او‭ ‬البطاقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬وهي‭ ‬رخصة‭ ‬الاقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الامن‭ ‬الداخلي‭ ‬جون‭ ‬كيلي‭ ‬ان‭ ‬دخول‭ ‬من‭ ‬يملكون‭ ‬اقامات‭ ‬قانونية‭ ‬دائمة‭ ‬هو‭ ‬‮«‬مصلحة‭ ‬وطنية‮»‬‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬امين‭ ‬عام‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬رينس‭ ‬بريبوس‭ ‬أوضح‭ ‬ان‭ ‬حملة‭ ‬البطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬المحظورة‭ ‬قد‭ ‬يخضعون‭ ‬لتدابير‭ ‬امنية‭ ‬دقيقة‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

‭- ‬حملة‭ ‬التأشيرات‭ -‬

سيخضع‭ ‬جميع‭ ‬حملة‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬المذكورة‭ ‬للقرار‭ ‬الجديد‭ ‬باستثناء‭ ‬من‭ ‬يملكون‭ ‬تأشيرات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬او‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمؤسسات‭ ‬دولية‭ ‬مثل‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬والامم‭ ‬المتحدة‭. ‬واوقف‭ ‬قضاة‭ ‬في‭ ‬اربع‭ ‬ولايات‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الحظر،‭ ‬فأمروا‭ ‬بتجميد‭ ‬ترحيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬ومسافرين‭ ‬آخرين‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬اميركية‭.‬

‭- ‬حملة‭ ‬جنسيتين‭ -‬

يبقى‭ ‬الوضع‭ ‬معقدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لحملة‭ ‬جنسيتين‭. ‬فقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬المواطنين‭ ‬الاميركيين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬جنسية‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬الدول‭ ‬المشمولة‭ ‬بالحظر‭ ‬لن‭ ‬يتأثروا‭ ‬بالقرار‭.‬

وأعطت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ايضا‭ ‬استثناءا‭ ‬لمواطني‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬ممن‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬كندية‭ ‬وبريطانية‭. ‬

واوضحت‭ ‬بريطانيا‭ ‬ان‭ ‬مواطنيها‭ ‬لن‭ ‬يخضعوا‭ ‬لاجراءات‭ ‬امنية‭ ‬اضافية‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬كانوا‭ ‬آتين‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬الدول‭ ‬المحظورة‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬جنسيات‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬اجنبية‭ ‬اخرى‭ ‬فلن‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالدخول‭.‬