واشنطن تؤكد اعفاء حملة البطاقة الخضراء من حظر السفر

– January 30, 2017

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اكدت‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬اسلامية‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬تخولهم‭ ‬الاقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حاملي‭ ‬البطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬معفيون‭ ‬من‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬بموجب‭ ‬الاعفاء‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمصلحة‭ ‬القومية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬ظهر‭ ‬الاحد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬حملة‭ ‬البطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬الذين‭ ‬تقدموا‭ ‬بطلبات‭ ‬لاعفائهم‭ ‬من‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬170‭ ‬شخصا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انهم‭ ‬جميعا‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعفاء،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬جزءا‭ ‬يسيرا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تأثروا‭ ‬بالامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬اصدره‭ ‬ترامب‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭. ‬وبحسب‭ ‬وثيقة‭ ‬توضيحية‭ ‬اصدرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الامن‭ ‬الداخلي‭ ‬الاحد‭ ‬فان‭ ‬‮«‬المقيمين‭ ‬الدائمين‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بموجب‭ ‬وثيقة‭ ‬ايه‭-‬551‭ (‬بطاقة‭ ‬خضراء‭) ‬صالحة،‭ ‬سيسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالصعود‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬متجهة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تقييم‮»‬‭ ‬امكانية‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬الاعفاء‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬الاراضيالاميركية‭. ‬وتوضح‭ ‬الوثيقة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد،‭ ‬بعد‭ ‬خضوعهم‭ ‬لتدقيق‭ ‬أمني،‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬المصلحة‭ ‬القومية‭. ‬وبالتالي،‭ ‬فإننا‭ ‬نتوقع‭ ‬عملية‭ ‬دخول‭ ‬سريعة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الافراد‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬كبير‭ ‬موظفي‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬راينس‭ ‬بريبوس‭ ‬اكد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬الحظر‭ ‬المؤقت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقة‭ ‬الخضراء‮»‬‭. ‬الا‭ ‬انه‭ ‬اكد‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬شخص‭ ‬يسافر‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المستهدفة‭ — ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬المواطنون‭ ‬الاميركيون‭ – ‬سيخضعون‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التدقيق‭ .‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬تقارير‭ ‬افادت‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الذي‭ ‬اصدره‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬خلافا‭ ‬لتوصيات‭ ‬وزارة‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭.‬

والبطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وثيقة‭ ‬تصدرها‭ ‬وزارة‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬تسمح‭ ‬للاشخاص‭ ‬المولودين‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالاقامة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية،‭ ‬وهي‭ ‬تثبت‭ ‬ان‭ ‬حاملها‭ ‬مقيم‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مرحلة‭ ‬تمهد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭.‬

كما‭ ‬لمح‭ ‬بريبوس‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الحظر‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬يطاول‭ ‬مواطني‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وايران‭ ‬وليبيا‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭ ‬واليمن،‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتوسع‭ ‬ليشمل‭ ‬دولا‭ ‬اخرى‭.‬