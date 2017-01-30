واشنطن تؤكد اعفاء حملة البطاقة الخضراء من حظر السفر
واشنطن-(أ ف ب) – اكدت الادارة الاميركية امس ان الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني سبع دول اسلامية الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اشهر لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الاقامة الدائمة على الاراضي الاميركية.
وقال مسؤول كبير في الادارة في مؤتمر صحافي عبر الهاتف ان «حاملي البطاقة الخضراء معفيون من الامر التنفيذي بموجب الاعفاء المتعلق بالمصلحة القومية».
واضاف انه حتى ظهر الاحد بلغ عدد حملة البطاقة الخضراء الذين تقدموا بطلبات لاعفائهم من الامر التنفيذي 170 شخصا، مؤكدا انهم جميعا حصلوا على هذا الاعفاء، مشددا على أن جزءا يسيرا فقط من المسافرين إلى الولايات المتحدة تأثروا بالامر التنفيذي الذي اصدره ترامب مساء الجمعة. وبحسب وثيقة توضيحية اصدرتها وزارة الامن الداخلي الاحد فان «المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب وثيقة ايه-551 (بطاقة خضراء) صالحة، سيسمح لهم بالصعود على متن طائرة متجهة الى الولايات المتحدة، وسيتم تقييم» امكانية استفادتهم من الاعفاء عند وصولهم الى الاراضيالاميركية. وتوضح الوثيقة ان «دخول هؤلاء الأفراد، بعد خضوعهم لتدقيق أمني، يصب في المصلحة القومية. وبالتالي، فإننا نتوقع عملية دخول سريعة لهؤلاء الافراد». وكان كبير موظفي البيت الابيض راينس بريبوس اكد في وقت سابق الاحد ان الحظر المؤقت «لا يشمل حاملي البطاقة الخضراء». الا انه اكد في تصريحات لشبكة «ان بي سي» ان اي شخص يسافر بشكل متكرر من الدول المستهدفة — ومن بينهم المواطنون الاميركيون – سيخضعون لمزيد من التدقيق .
وجاءت تصريحاته ردا على سؤال حول تقارير افادت ان الامر التنفيذي الذي اصدره ترامب الجمعة يؤثر على حاملي البطاقة الخضراء خلافا لتوصيات وزارة الامن القومي.
والبطاقة الخضراء وثيقة تصدرها وزارة الامن القومي تسمح للاشخاص المولودين خارج الولايات المتحدة بالاقامة والعمل على الاراضي الاميركية، وهي تثبت ان حاملها مقيم بشكل دائم في البلاد وغالبا ما تكون مرحلة تمهد للحصول على الجنسية.
كما لمح بريبوس الى ان الحظر الحالي الذي يطاول مواطني العراق وسوريا وايران وليبيا والصومال والسودان واليمن، يمكن ان يتوسع ليشمل دولا اخرى.