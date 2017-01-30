السفارة الأمريكية في برلين تعلق إصدار تأشيرات بعد حظر ترامب

– January 30, 2017

كندا‭ ‬ستمنح‭ ‬إقامة‭ ‬مؤقتة‭ ‬للاجانب‭ ‬العالقين‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭ ‬بسبب‭ ‬قرار‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية

اوتاوا‭ (‬كندا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬برلين‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬الاثنين‭ ‬إنها‭ ‬علقت‭ ‬إصدار‭ ‬تأشيرات‭ ‬لمواطني‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬وليبيا‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬لمن‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬المزدوجة‭ ‬منهم‭.‬

وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬الرئاسي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬يناير‭ ‬2017‭ ‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬إصدار‭ ‬تأشيرات‭ ‬لمواطني‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬وليبيا‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وحتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭.‬‮»‬‭ ‬

وتابعت‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬من‭ ‬رعايا‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬جنسية‭ ‬مزدوجة‭ ‬رجاء‭ ‬عدم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬أو‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬لها‭ ‬حاليا‭.‬‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الهجرة‭ ‬الكندي‭ ‬احمد‭ ‬حسين‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬ستمنح‭ ‬تراخيص‭ ‬اقامة‭ ‬مؤقتة‭ ‬للاجانب‭ ‬العالقين‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭ ‬من‭ ‬رعايا‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬المشمولة‭ ‬بحظر‭ ‬السفر‭ ‬الذي‭ ‬فرضه‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬اصول‭ ‬صومالية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬اود‭ ‬ان‭ ‬اطمئن‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يجدون‭ ‬انفسهم‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬انني‭ ‬ساستخدم‭ ‬سلطتي‭ ‬لمنحهم‭ ‬رخصة‭ ‬اقامة‭ ‬مؤقتة‭ ‬اذا‭ ‬اقتضى‭ ‬الامر،‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يوضح‭ ‬الوزير‭ ‬كم‭ ‬هو‭ ‬تحديدا‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬سيستفيدون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الركاب‭ ‬منعوا‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬مطارات‭ ‬كندية‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬عصر‭ ‬الاحد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬وزارته‭ ‬اي‭ ‬علم‭ ‬بأي‭ ‬شخص‭ ‬عالق‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭.‬

واعلن‭ ‬حسين‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ثانية‭ ‬ان‭ ‬اوتاوا‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تأكيدات‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬بأن‭ ‬حظر‭ ‬السفر‭ ‬لا‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬الكنديين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬ايضا‭ ‬جنسية‭ ‬احدى‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬المستهدفة‭ ‬بالقرار‭ (‬العراق‭ ‬وايران‭ ‬وليبيا‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭).‬

كذلك‭ ‬فان‭ ‬الحظر‭ ‬الاميركي‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬رعايا‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬الذين‭ ‬بحوزتهم‭ ‬بطاقة‭ ‬اقامة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬كما‭ ‬اكد‭ ‬حسين‭.‬

واوضح‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬الف‭ ‬كندي‭ ‬يحملون‭ ‬جنسية‭ ‬احدى‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬المشمولة‭ ‬بالقرار‭ ‬الاميركي‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬اكد‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬اللاجئين‭ ‬‮«‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬معتقداتهم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬الاسلامية‭ ‬السبع‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬ترودو‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬الى‭ ‬الذين‭ ‬يهربون‭ ‬من‭ ‬الاضطهاد‭ ‬والرعب‭ ‬والحرب،‭ ‬عليكم‭ ‬ان‭ ‬تعرفوا‭ ‬ان‭ ‬كندا‭ ‬ستستقبلكم‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬معتقداتكم‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التنوع‭ ‬يصنع‭ ‬قوتنا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬اهلا‭ ‬بكم‭ ‬في‭ ‬كندا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬اكد‭ ‬السبت‭ ‬انه‭ ‬تلقى‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬تأكيدات‭ ‬بان‭ ‬الكنديين‭ ‬الذي‭ ‬يحملون‭ ‬جنسية‭ ‬احدى‭ ‬الدول‭ ‬السبع‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المرسوم،‭ ‬لن‭ ‬يتأثروا‭ ‬بهذا‭ ‬الحظر‭.‬

وقالت‭ ‬كيت‭ ‬بيرشيز‭ ‬مديرة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الكندية‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الكترونية‭ ‬‮«‬تلقينا‭ ‬تأكيدا‭ ‬بان‭ ‬المواطنين‭ ‬الكنديين‭ ‬الذين‭ ‬يسافرون‭ ‬بجوازات‭ ‬سفر‭ ‬كندية،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬مزدوجو‭ ‬الجنسية،‭ ‬لن‭ ‬يتأثروا‭ ‬بهذا‭ ‬المنع‮»‬‭.‬