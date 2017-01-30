أطباء بلا حدود: حظر ترامب يعرض حياة السوريين للخطر

– January 30, 2017

جنيف‭- (‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بوقف‭ ‬إعادة‭ ‬توطين‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬سيعرض‭ ‬أرواحهم‭ ‬للخطر‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭ ‬للرئيس‭ ‬سيبقي‭ ‬الناس‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الحرب‭ ‬معرضا‭ ‬حياتهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬للخطر‭.‬‮»‬‭ ‬ونُقل‭ ‬عن‭ ‬جيسون‭ ‬كون‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمنظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إغلاق‭ ‬أبواب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ -‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تجري‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تدقيقا‭ ‬صارما‭ ‬للاجئين‭- ‬يعد‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬المفهوم‭ ‬الأساسي‭ ‬المقبول‭ ‬بضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬النجاة‭ ‬بحياتهم‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬يوم‭ ‬ترى‭ ‬فرقنا‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أناسا‭ ‬يسعون‭ ‬سعيا‭ ‬باستماته‭ ‬للأمان‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬مغلقة‭ ‬وفي‭ ‬مناطق‭ ‬حرب‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬الفرار‭ ‬منها‭.‬‮»‬

وتقول‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬4‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬سوري‭ ‬أصبحوا‭ ‬لاجئين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فر‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬ونزح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬ملايين‭ ‬عن‭ ‬ديارهم‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭. ‬وخلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬انتقد‭ ‬ترامب‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬بزيادة‭ ‬عدد‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬المسموح‭ ‬بدخولهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬بعض‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬هجمات‭. ‬وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬توطين‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬لاجئ‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬وفق‭ ‬برنامجها‭ ‬لإعادة‭ ‬توطين‭ ‬أكثر‭ ‬اللاجئين‭ ‬عرضة‭ ‬للخطر‭. ‬وأثار‭ ‬قرار‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬اللاجئين‭ ‬ومواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬غالبية‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬انتقادات‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الجمهوريين‭ ‬البارزين‭ ‬واحتجاجات‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الأمريكية‭ ‬الكبرى‭.‬

وخففت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬الحظر‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬يحملون‭ ‬البطاقات‭ ‬الخضراء‭ ‬للإقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كسكان‭ ‬شرعيين‭ ‬لن‭ ‬يجري‭ ‬منعهم‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬شمل‭ ‬القرار‭ ‬التنفيذي‭ ‬لترامب‭ ‬الصومال‭ ‬والسودان‭ ‬وإيران‭ ‬والعراق‭ ‬واليمن‭ ‬وليبيا‭.‬

وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإعادة‭ ‬التوطين‭ ‬كان‭ ‬حيويا‭ ‬ولكنهما‭ ‬لم‭ ‬يذهبا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬انتقاد‭ ‬سياسة‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭.‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬المفوضية‭ ‬أو‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭.‬