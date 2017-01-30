لندن تحتضن احتفالات عام الديك والسنة القمرية الجديدة

– January 30, 2017

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

تستمر‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاحتفالات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يؤديها‭ ‬الصينيون‭ ‬احتفالا‭ ‬بسنتهم‭ ‬الجديدة‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تمنع‭ ‬الأمطار‭ ‬الألوف‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬المدينة‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬التجمع‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الطرف‭ ‬الأغر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بالسنة‭ ‬القمرية‭ ‬الجديدة‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ . ‬

وبدأت‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بعام‭ ‬الديك‭ ‬حسب‭ ‬التقويم‭ ‬الصيني‭ ‬بعروض‭ ‬صينية‭ ‬ذات‭ ‬ألوان‭ ‬مبهجة‭ ‬سارت‭ ‬في‭ ‬موكب‭ ‬من‭ ‬شارينج‭ ‬كروس‭ ‬رود‭ ‬حتى‭ ‬شافتسبيري‭ ‬أفينيو‭.‬‭ ‬

وتحت‭ ‬شعار‭ (‬الصين‭: ‬اليوم‭ ‬وأمس‭) ‬شهد‭ ‬حدث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عروضا‭ ‬لراقصين‭ ‬ظهروا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أسود‭ ‬واستعراضات‭ ‬جابت‭ ‬طريق‭ ‬الاحتفالات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬صادق‭ ‬خان‭. ‬وعبرت‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬لندن‭ -‬وهي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬صينية‭ ‬وتدعى‭ ‬كون‭ ‬فو‭- ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بأن‭ ‬السنة‭ ‬القمرية‭ ‬الجديدة‭ ‬أصبحت‭ ‬مهرجانا‭ ‬عالميا‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬تقليد‭ ‬صيني‭ ‬لكنه‭ ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬احتفالا‭ ‬لكل‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬كريس‭ ‬تشان‭ ‬وهو‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬‭ ‬لندن‭ ‬مدينة‭ ‬عالمية‭ ‬لذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالسنة‭ ‬الصينية‭ ‬الجديدة‭ ‬هنا‭ ‬له‭ ‬إحساس‭ ‬مختلف‭ ‬حقا‭ ‬لأن‭ ‬الصينيين‭ ‬هنا‭ ‬قدموا‭ ‬من‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬وتايوان‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬لذا‭ ‬التقاليد‭ ‬جميعها‭ ‬مختلفة‭ ‬قليلا‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الأمر‭ ‬له‭ ‬مذاق‭ ‬خاص‭.‬‮»‬‭ ‬

وجابت‭ ‬مجسمات‭ ‬تقليدية‭ ‬صينية‭ ‬مصنوعة‭ ‬يدويا‭ ‬الشوارع‭ ‬رافقها‭ ‬مؤدون‭ ‬ارتدوا‭ ‬ملابس‭ ‬تنكرية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬ديوك‭ ‬وأخذوا‭ ‬يحيوا‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬اصطف‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق‭ ‬بينما‭ ‬أدى‭ ‬آخرون‭ ‬رقصات‭ ‬الأسود‭ ‬التي‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬القمرية‭. ‬وسارت‭ ‬الحافلات‭ ‬الحمراء‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬خلف‭ ‬الموكب‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬بين‭ ‬ثقافتي‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭.‬

وأعقب‭ ‬هذا‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬صادق‭ ‬خان‭ ‬تحدث‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬الهجرة‭ ‬وقدم‭ ‬شكره‭ ‬لأبناء‭ ‬الجالية‭ ‬الصينية‭ ‬لمساهماتهم‭ ‬التي‭ ‬قدموها‭ ‬لمدينة‭ ‬لندن‭.‬

وبحسب‭ ‬المنظمين‭ ‬فإن‭ ‬موكب‭ ‬لندن‭ ‬السنوي‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬احتفال‭ ‬بالسنة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خارج‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬