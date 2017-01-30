الفرنسية ميتينير ملكة جمال الكون

– January 30, 2017

مانيلا‭ -(‬رويترز‭) – ‬فازت‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬فرنسا‭ ‬إيريس‭ ‬ميتينير‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬بلقب‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬مانيلا‭ ‬والذي‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬التنوع‭ ‬وتجاوز‭ ‬مصاعب‭ ‬الحياة‭.‬

وفازت‭ ‬ميتينير‭ ‬التي‭ ‬تدرس‭ ‬جراحة‭ ‬الأسنان‭ ‬بالنسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والستين‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الفلبين‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المتسابقات‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهن‭ ‬85‭ ‬متسابقة‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وحصلت‭ ‬راكيل‭ ‬بيليسير‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬هايتي‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوصيفة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصلت‭ ‬أندريا‭ ‬توفار‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬كولومبيا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوصيفة‭ ‬الثانية‭.‬

وكان‭ ‬موقع‭ ‬مسابقة‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‭ ‬الإلكتروني‭ ‬كتب‭ ‬عن‭ ‬ميتينير‭ ‬إنها‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬تروج‭ ‬لصحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان‭ ‬إذا‭ ‬فازت‭.‬

وقالت‭ ‬ميتينير‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬‮«‬فوجئت‭ ‬بفوزي‭ ‬وأشعر‭ ‬أنني‭ ‬محظوظة‭… ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‭ ‬حلم‭ ‬يراود‭ ‬كل‭ ‬فتاة‭… ‬المسرح‭ ‬رائع‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬رائع‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أساعد‭ ‬الناس‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أفهم‭ ‬الناس‭ ‬وأن‭ ‬ألتقي‭ ‬بهم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ (‬الفوز‭) ‬حلمي‭.‬‮»‬

وعاد‭ ‬ستيف‭ ‬هارفي‭ ‬لتقديم‭ ‬العرض‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬عندما‭ ‬أعلن‭ ‬اسم‭ ‬فائزة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭.‬