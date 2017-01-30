مقاهي وشركات توظف آلاف اللاجئين رداً على حظر ترامب
نيويورك -(رويترز) – ا ف ب : قال هاوارد شولتز الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس أكبر سلسلة مقاه في العالم يوم امس إن شركته تعتزم توظيف 10 آلاف لاجئ خلال السنوات الخمس المقبلة في 75 دولة وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمر تنفيذي يقضي بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول يغلب علىسكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة. وأخبرت ستاربكس موظفيها في خطاب من شولتز إنه سيبذل كل ما هو ممكن لدعم العاملين الذين تأثروا بهذا الأمر التنفيذي. وقال شولتز إن جهود التشغيل التي أعلن عنها يوم الأحد ستبدأ في الولايات المتحدة بالتركيز في البداية على الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأمريكية كمترجمين وفي الخدمات المساعدة في دول مختلفة طلب فيها الجيش مثل هذه المساعدة. وكان شولتز صريحا بشأن قضايا مختلفة ووضع ستاربكس في بؤرة التركيز الوطنية حين طلب من العملاء عدم إحضار بنادق إلى المقاهي.
وقال شولتز يوم الأحد إنه في حالة إلغاء قانون الرعاية الصحية والمعروف باسم أوباماكير وفقدان الموظفين لغطاء الرعاية الصحية فسيكون بمقدورهم العودة إلى التأمين الصحي من خلال ستاربكس. كما أكد شولتز التزام الشركة فيما يتعلق بالتجارة مع المكسيك وهي أحد المواضيع الرئيسية والمحورية في حملة ترامب. من جهته، عرض موقع «إر بي إن بي» تقديم مأوى مجاني للاشخاص المتضررين جراء القيود الجديدة من لاجئين ومسافرين عالقين في المطارات. وكتب رئيس مجلس إدارة «إر بي إن بي» براين تشيسكي على تويتر أن شركته «تؤمن مأوى مجانيا للاجئين ولأي شخص يمنع من الدخول الى الولايات المتحدة»، واعدا بإصدار إعلانات إضافية لاحقا. وختم «اتصلوا بي إن كنتم بحاجة إلى مأوى»، مؤكدا أن «الأبواب المفتوحة تجمع الولايات المتحدة معا، والابواب المغلقة تقسم الولايات المتحدة أكثر. دعونا نجد السبل لجمع الناس وليس لتفريقهم». وستلجأ المجموعة إلى برنامجها الخاص بحالات الكوارث الطبيعية الذي يضع مالكي المساكن المستعدين لتقديم ماوى على تواصل مع نازحين. كما يعتزم الموقع الإلكتروني الذي يعرض شققا مفروشة للإيجار حوالى 80% منها خارج الولايات المتحدة، اتخاذ تدابير عاجلة لحالات محددة حيث لا تتوافر مساكن على مقربة من موقع شخص متضرر جراء المرسوم الجمهوري المعادي للهجرة.
- القلق ينتقل إلى الساحل الشرقي -
استجاب أعضاء المجموعة لرسالة رئيسهم فكتب أحدهم يدعى أندرو تران «لدي مسكن في فيلادلفيا (شمال شرق الولايات المتحدة)، كيف يمكنني المشاركة والمساهمة؟» وفي السياق ذاته، تعهدت مجموعة ستارباكس باعادة النفقات التي دفعها الموظفون المشمولون ببرنامج «داكا» الذي وضعه الرئيس السابق باراك اوباما في 2012، وسمح لاكثر من 750 الف مهاجر غير شرعي وصلوا الى الاراضي الاميركية عندما كانوا قاصرين بالحصول على تصاريح اقامة وعمل. من جهة أخرى، قام شولتز وهو من أرباب العمل الأميركيين النادرين الذين يتدخلون في النقاش السياسي، بمؤازرة المكسيك، أحد أبرز الأهداف التي يحمل عليها دونالد ترامب .
وقال شولتز «يجب بناء جسور وليس جدرانا مع المكسيك» منددا بالجدار الذي يعتزم الرئيس تشييده على الحدود بين البلدين.
وتعهدت شركة «ليفت» خدمة إيجار السيارات، وبين مساهميها مجموعة جنرال موتورز، بتقديم مليون دولار للرابطة الأميركية للحريات المدنية» التي قدمت شكوى الى القضاء الأميركي ضد القيود المفروضة على الهجرة. أما منافستها «أوبر» التي تعرضت لانتقادات شديدة في اليوم السابق على شبكات التواصل الاجتماعي لردها الأول الذي اعتبر ضعيفا على المرسوم الرئاسي، فتعهدت بمساعدة سائقي السيارات المتأثرين بالقيود الجديدة، فيما طلب رئيس مجلس إدارة شركة «تيسلا» إيلون ماسك من متابعيه على تويتر تقديماقتراحات حول التعديلات الممكنة للمرسوم حول الهجرة.