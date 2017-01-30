مقاهي وشركات توظف آلاف اللاجئين رداً على حظر ترامب

– January 30, 2017

نيويورك‭ -(‬رويترز‭) – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ : ‬قال‭ ‬هاوارد‭ ‬شولتز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ستاربكس‭ ‬أكبر‭ ‬سلسلة‭ ‬مقاه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬شركته‭ ‬تعتزم‭ ‬توظيف‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬لاجئ‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬75‭ ‬دولة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لأمر‭ ‬تنفيذي‭ ‬يقضي‭ ‬بحظر‭ ‬دخول‭ ‬اللاجئين‭ ‬ومواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬يغلب‭ ‬علىسكانها‭ ‬المسلمون‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأخبرت‭ ‬ستاربكس‭ ‬موظفيها‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬من‭ ‬شولتز‭ ‬إنه‭ ‬سيبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭ ‬لدعم‭ ‬العاملين‭ ‬الذين‭ ‬تأثروا‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬التنفيذي‭. ‬وقال‭ ‬شولتز‭ ‬إن‭ ‬جهود‭ ‬التشغيل‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتركيز‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬كمترجمين‭ ‬وفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭ ‬طلب‭ ‬فيها‭ ‬الجيش‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المساعدة‭. ‬وكان‭ ‬شولتز‭ ‬صريحا‭ ‬بشأن‭ ‬قضايا‭ ‬مختلفة‭ ‬ووضع‭ ‬ستاربكس‭ ‬في‭ ‬بؤرة‭ ‬التركيز‭ ‬الوطنية‭ ‬حين‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬عدم‭ ‬إحضار‭ ‬بنادق‭ ‬إلى‭ ‬المقاهي‭.‬

وقال‭ ‬شولتز‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬إلغاء‭ ‬قانون‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمعروف‭ ‬باسم‭ ‬أوباماكير‭ ‬وفقدان‭ ‬الموظفين‭ ‬لغطاء‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬فسيكون‭ ‬بمقدورهم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ستاربكس‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬شولتز‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتجارة‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‭ ‬وهي‭ ‬أحد‭ ‬المواضيع‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمحورية‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬عرض‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إر‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬بي‮»‬‭ ‬تقديم‭ ‬مأوى‭ ‬مجاني‭ ‬للاشخاص‭ ‬المتضررين‭ ‬جراء‭ ‬القيود‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬لاجئين‭ ‬ومسافرين‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬المطارات‭. ‬وكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬إر‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬بي‮»‬‭ ‬براين‭ ‬تشيسكي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬شركته‭ ‬‮«‬تؤمن‭ ‬مأوى‭ ‬مجانيا‭ ‬للاجئين‭ ‬ولأي‭ ‬شخص‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬،‭ ‬واعدا‭ ‬بإصدار‭ ‬إعلانات‭ ‬إضافية‭ ‬لاحقا‭. ‬وختم‭ ‬‮«‬اتصلوا‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬كنتم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مأوى‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأبواب‭ ‬المفتوحة‭ ‬تجمع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬معا،‭ ‬والابواب‭ ‬المغلقة‭ ‬تقسم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أكثر‭. ‬دعونا‭ ‬نجد‭ ‬السبل‭ ‬لجمع‭ ‬الناس‭ ‬وليس‭ ‬لتفريقهم‮»‬‭. ‬وستلجأ‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬برنامجها‭ ‬الخاص‭ ‬بحالات‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬مالكي‭ ‬المساكن‭ ‬المستعدين‭ ‬لتقديم‭ ‬ماوى‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬نازحين‭. ‬كما‭ ‬يعتزم‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬شققا‭ ‬مفروشة‭ ‬للإيجار‭ ‬حوالى‭ ‬80‭%‬‭ ‬منها‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬عاجلة‭ ‬لحالات‭ ‬محددة‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬مساكن‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬شخص‭ ‬متضرر‭ ‬جراء‭ ‬المرسوم‭ ‬الجمهوري‭ ‬المعادي‭ ‬للهجرة‭.‬

‭- ‬القلق‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ -‬

استجاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجموعة‭ ‬لرسالة‭ ‬رئيسهم‭ ‬فكتب‭ ‬أحدهم‭ ‬يدعى‭ ‬أندرو‭ ‬تران‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬مسكن‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬كيف‭ ‬يمكنني‭ ‬المشاركة‭ ‬والمساهمة؟‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬تعهدت‭ ‬مجموعة‭ ‬ستارباكس‭ ‬باعادة‭ ‬النفقات‭ ‬التي‭ ‬دفعها‭ ‬الموظفون‭ ‬المشمولون‭ ‬ببرنامج‭ ‬‮«‬داكا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬وسمح‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭ ‬عندما‭ ‬كانوا‭ ‬قاصرين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تصاريح‭ ‬اقامة‭ ‬وعمل‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قام‭ ‬شولتز‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬الأميركيين‭ ‬النادرين‭ ‬الذين‭ ‬يتدخلون‭ ‬في‭ ‬النقاش‭ ‬السياسي،‭ ‬بمؤازرة‭ ‬المكسيك،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يحمل‭ ‬عليها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ . ‬

وقال‭ ‬شولتز‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬وليس‭ ‬جدرانا‭ ‬مع‭ ‬المكسيك‮»‬‭ ‬منددا‭ ‬بالجدار‭ ‬الذي‭ ‬يعتزم‭ ‬الرئيس‭ ‬تشييده‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وتعهدت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ليفت‮»‬‭ ‬خدمة‭ ‬إيجار‭ ‬السيارات،‭ ‬وبين‭ ‬مساهميها‭ ‬مجموعة‭ ‬جنرال‭ ‬موتورز،‭ ‬بتقديم‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للرابطة‭ ‬الأميركية‭ ‬للحريات‭ ‬المدنية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬شكوى‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي‭ ‬ضد‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭. ‬أما‭ ‬منافستها‭ ‬‮«‬أوبر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لردها‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬ضعيفا‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬الرئاسي،‭ ‬فتعهدت‭ ‬بمساعدة‭ ‬سائقي‭ ‬السيارات‭ ‬المتأثرين‭ ‬بالقيود‭ ‬الجديدة،‭ ‬فيما‭ ‬طلب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تيسلا‮»‬‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬من‭ ‬متابعيه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬تقديماقتراحات‭ ‬حول‭ ‬التعديلات‭ ‬الممكنة‭ ‬للمرسوم‭ ‬حول‭ ‬الهجرة‭.‬