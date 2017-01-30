فولكسفاغن تتفوق على تويوتا في مبيعات السيارات

– January 30, 2017

طوكيو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬اليابانية‭ ‬تويوتا‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬مبيعاتها‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬10‭,‬18‭ ‬ملايين‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بعد‭ ‬الالمانية‭ ‬فولكسفاغن‭. ‬وفي‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها،‭ ‬باعت‭ ‬المجموعة‭ ‬الالمانية‭ ‬العملاقة،‭ ‬الشركة‭ ‬الام‭ ‬لستة‭ ‬انواع‭ ‬بينها‭ ‬اودي‭ ‬وبورشه‭ ‬وسيات‭ ‬وسكودا‭ ‬وبنتلي،‭ ‬انها‭ ‬باعت‭ ‬10‭,‬3‭ ‬ملايين‭ ‬وحدة‭ (+‬3‭,‬8‭ ‬بالمئة‭). ‬وسجلت‭ ‬فولكسفاغن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فضيحة‭ ‬محركات‭ ‬الديزل‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭.‬

وبذلك‭ ‬تصبح‭ ‬فولكسفاغن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬السيارات‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭.‬