فولكسفاغن تتفوق على تويوتا في مبيعات السيارات
– January 30, 2017
طوكيو-(أ ف ب) – اعلنت المجموعة اليابانية تويوتا التي تهيمن على قطاع السيارات في العالم منذ سنوات، الاثنين عن ارتفاع طفيف في مبيعاتها التي بلغت 10,18 ملايين سيارة في 2016، مما يجعلها في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الالمانية فولكسفاغن. وفي الفترة نفسها، باعت المجموعة الالمانية العملاقة، الشركة الام لستة انواع بينها اودي وبورشه وسيات وسكودا وبنتلي، انها باعت 10,3 ملايين وحدة (+3,8 بالمئة). وسجلت فولكسفاغن هذا الرقم القياسي على الرغم من فضيحة محركات الديزل التي واجهتها.
وبذلك تصبح فولكسفاغن المجموعة الاولى عالميا في مبيعات السيارات للمرة الاولى.