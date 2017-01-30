الحب أم العلامة التجارية ما يجمع بين بيكام وفكتوريا ؟

– January 30, 2017

لندن‭ – (‬رويترز‭) – ‬رفض‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكام‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الانجليزي‭ ‬السابق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإيحاءات‭ ‬بأنه‭ ‬وزوجته‭ ‬فكتوريا‭ ‬باقيان‭ ‬معا‭ ‬لأسباب‭ ‬تجارية‭ -‬‮»‬علامة‭ ‬بيكام‭ ‬التجارية‮»‬‭- ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬ببساطة‭ ‬الحب‭.‬

قال‭ ‬بيكام‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ديزيرت‭ ‬آيلند‭ ‬ديسكس‭ ‬الذي‭ ‬تذيعه‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭) ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬لمحاوره‭ ‬كيرستي‭ ‬يونج‭ ‬إن‭ ‬أسرته‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬قوية‭… ‬الناس‭ ‬يتحدثون‭ ‬عما‭ ‬’إذا‭ ‬كنا‭ ‬باقين‭ ‬معا‭ ‬لأننا‭ ‬علامة‭ ‬تجارية؟‭ ‬بالطبع‭ ‬لا‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬بيكام‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬فريقه‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ثلاثية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بالفوز‭ ‬ببطولات‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانجليزي‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬1998‭-‬1999‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬معا‭ ‬لأننا‭ ‬نحب‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭. ‬نحن‭ ‬معا‭ ‬لأن‭ ‬لدينا‭ ‬أربعة‭ ‬أبناء‭ ‬رائعين‭.‬‮»‬‭ ‬وتزوج‭ ‬بيكام‭ ‬نجمة‭ ‬فريق‭ ‬سبايس‭ ‬جيرلز‭ ‬الغنائي‭ ‬فكتوريا‭ ‬عام‭ ‬1999‭.‬

وكان‭ ‬بيكام‭ ‬ضيف‭ ‬البرنامج‭ ‬الإذاعي‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬بدايته‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الضيف‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بدور‭ ‬شخص‭ ‬تقطعت‭ ‬به‭ ‬السبل‭ ‬على‭ ‬جزيرة‭ ‬خيالية‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬ثماني‭ ‬اسطوانات‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬خلال‭ ‬بقائه‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭. ‬لكن‭ ‬بيكام‭ ‬لم‭ ‬يختر‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أغاني‭ ‬فريق‭ ‬سبايس‭ ‬جيرلز‭ ‬الشهيرة‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أول‭ ‬أغنيتين‭ ‬يختارهما‭ ‬هما‭ ‬‮«‬إيفري‭ ‬تايم‭ ‬وي‭ ‬ساي‭ ‬جودباي‮»‬‭ ‬و»وات‭ ‬إيه‭ ‬فول‭ ‬بيليفيز‮»‬‭ ‬لأنهما‭ ‬يذكرانه‭ ‬بجده‭ ‬ووالده‭. ‬كما‭ ‬اختار‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬جيرل‭ ‬إز‭ ‬ماين‮»‬‭ ‬لمايكل‭ ‬جاكسون‭ ‬وبول‭ ‬مكارتني‭ ‬ليهديها‭ ‬لابنته‭ ‬الصغرى‭ ‬هاربر‭. ‬وقال‭ ‬بيكام‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬والدي‭ ‬سيكون‭ ‬فخورا‭ ‬بانجازاتي‭ ‬ولكن‭ ‬المرة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬معي‭ ‬وقال‭ ‬’لقد‭ ‬حققت‭ ‬انجازا‭ ‬بحق‭ ‬يا‭ ‬ابني’‭ ‬كانت‭ ‬عندما‭ ‬خضت‭ ‬مباراتي‭ ‬رقم‭ ‬مئة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الانجليزي‭.‬‮»‬

وكان‭ ‬بيكام‭ ‬لعب‭ ‬لفرق‭ ‬ريـال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ولوس‭ ‬انجليس‭ ‬جالاكسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬قبل‭ ‬اعتزاله‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬