الحب أم العلامة التجارية ما يجمع بين بيكام وفكتوريا ؟
لندن – (رويترز) – رفض ديفيد بيكام نجم المنتخب الانجليزي السابق لكرة القدم الإيحاءات بأنه وزوجته فكتوريا باقيان معا لأسباب تجارية -»علامة بيكام التجارية»- وقال إنه ببساطة الحب.
قال بيكام في برنامج ديزيرت آيلند ديسكس الذي تذيعه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الأحد لمحاوره كيرستي يونج إن أسرته «وحدة قوية… الناس يتحدثون عما ’إذا كنا باقين معا لأننا علامة تجارية؟ بالطبع لا.» وأضاف بيكام (41 عاما) الذي ساعد فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد في تحقيق ثلاثية غير مسبوقة بالفوز ببطولات الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الانجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم في موسم 1998-1999 «نحن معا لأننا نحب بعضنا البعض. نحن معا لأن لدينا أربعة أبناء رائعين.» وتزوج بيكام نجمة فريق سبايس جيرلز الغنائي فكتوريا عام 1999.
وكان بيكام ضيف البرنامج الإذاعي بمناسبة مرور 75 عاما على بدايته وهو برنامج يطلب من الضيف الذي يقوم بدور شخص تقطعت به السبل على جزيرة خيالية غير مأهولة أن يختار ثماني اسطوانات تكون معه خلال بقائه في الجزيرة. لكن بيكام لم يختر أي من أغاني فريق سبايس جيرلز الشهيرة. وقال إن أول أغنيتين يختارهما هما «إيفري تايم وي ساي جودباي» و»وات إيه فول بيليفيز» لأنهما يذكرانه بجده ووالده. كما اختار أغنية «ذا جيرل إز ماين» لمايكل جاكسون وبول مكارتني ليهديها لابنته الصغرى هاربر. وقال بيكام «أعلم أن والدي سيكون فخورا بانجازاتي ولكن المرة الوحيدة التي تحدث معي وقال ’لقد حققت انجازا بحق يا ابني’ كانت عندما خضت مباراتي رقم مئة للمنتخب الانجليزي.»
وكان بيكام لعب لفرق ريـال مدريد الإسباني ولوس انجليس جالاكسي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي قبل اعتزاله عام 2013.