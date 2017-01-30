الطب البديل يساعد في علاج سرعة القذف عند الرجال

– January 30, 2017

لندن‭ -‬رويترز‭) – ‬أفادت‭ ‬مراجعة‭ ‬جديدة‭ ‬لأبحاث‭ ‬قائمة‭ ‬بأن‭ ‬خيارات‭ ‬الطب‭ ‬التكميلي‭ ‬والبديل‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬مشكلة‭ ‬سرعة‭ ‬القذف‭.‬‭ ‬وقال‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬الطب‭ ‬الجنسي‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬إن‭ ‬التحسن‭ ‬طفيف‭ ‬وإن‭ ‬جودة‭ ‬الدراسات‭ ‬كانت‭ ‬متباينة‭ ‬لكن‭ ‬الأدلة‭ ‬الأولية‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوخز‭ ‬بالإبر‭ ‬واستخدام‭ ‬طب‭ ‬الأعشاب‭ ‬الصينية‭ ‬وطب‭ ‬الأيورفيدا‭ ‬الهندي‭ ‬ووضع‭ ‬دهان‭ ‬موضعي‭ ‬كوري‭ ‬أظهر‭ ‬نتائج‭ ‬طيبة‭. ‬وقالت‭ ‬كاتي‭ ‬كوبر‭ ‬كبيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬شفيلد‭ ‬ببريطانيا‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬المتوفرة‭ ‬لسرعة‭ ‬القذف‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬علاجات‭ ‬بالأدوية‭ ‬وأساليب‭ ‬سلوكية‭ ‬والتوعية‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الرجال‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الطبيب‭ ‬أو‭ ‬تناول‭ ‬الأدوية‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬أو‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التوعية‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬تقييم‭ ‬الأدلة‭ ‬الخاصة‭ ‬بعلاجات‭ ‬أخرى‭. ‬وعلى‭ ‬حد‭ ‬علمنا‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المراجعة‭ ‬المنهجية‭ ‬الأولى‭ ‬لتقييم‭ ‬الطب‭ ‬البديل‭ ‬والتكميلي‭ ‬لعلاج‭ ‬سرعة‭ ‬القذف‭.‬‮»‬

وأجرى‭ ‬الباحثون‭ ‬تقييما‭ ‬لعشر‭ ‬تجارب‭ ‬عشوائية‭ ‬وعقدوا‭ ‬مقارنات‭ ‬بين‭ ‬العلاجات‭ ‬أو‭ ‬قارنوها‭ ‬بالدواء‭ ‬الوهمي‭. ‬وتناول‭ ‬التقييم‭ ‬تجربتين‭ ‬بالوخز‭ ‬بالإبر‭ ‬وخمس‭ ‬تجارب‭ ‬على‭ ‬طب‭ ‬الأعشاب‭ ‬الصينية‭ ‬وتجربة‭ ‬على‭ ‬طب‭ ‬الأيورفيدا‭ ‬الهندي‭ ‬وتجربتين‭ ‬على‭ ‬دهان‭ (‬سيفيرانس‭ ‬سيركت‭) ‬الكوري‭ ‬الموضعي‭.‬

وخلصت‭ ‬تجربتا‭ ‬الوخز‭ ‬بالإبر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إطالة‭ ‬فترة‭ ‬الانتصاب‭ ‬قبل‭ ‬حدوث‭ ‬القذف‭ ‬داخل‭ ‬المهبل‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬دقيقة‭ ‬مقارنة‭ ‬بنتائج‭ ‬الدواء‭ ‬الوهمي‭.‬

وزاد‭ ‬طب‭ ‬الأعشاب‭ ‬الصينية‭ ‬فترة‭ ‬الانتصاب‭ ‬داخل‭ ‬المهبل‭ ‬نحو‭ ‬دقيقتين‭ ‬كما‭ ‬أطال‭ ‬طب‭ ‬الأيورفيدا‭ ‬الهندي‭ ‬الفترة‭ ‬قرابة‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أطالها‭ ‬الدهان‭ ‬الموضعي‭ ‬الكوري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭.‬

وقال‭ ‬دونالد‭ ‬باتريك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬بمدينة‭ ‬سياتل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬علاجات‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭ ‬لسرعة‭ ‬القذف‭. ‬إنها‭ ‬حالة‭ ‬شائعة‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬نفسية‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭. ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬علاجات‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تعالج‭ ‬بنفس‭ ‬الجدية‭ ‬التي‭ ‬يعامل‭ ‬بها‭ ‬الضعف‭ ‬الجنسي‭.‬‮»‬

ومن‭ ‬الصعب‭ ‬قياس‭ ‬مدى‭ ‬انتشار‭ ‬سرعة‭ ‬القذف‭ ‬بسبب‭ ‬التعريفات‭ ‬المختلفة‭ ‬للمشكلة‭ ‬وبسبب‭ ‬احجام‭ ‬بعض‭ ‬الرجال‭ ‬عن‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭. ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و30‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬يقولون‭ ‬إنهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬القذف‭ ‬وتقدر‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬للطب‭ ‬الجنسي‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الرجاليعانون‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬طوال‭ ‬حياتهم‭.‬