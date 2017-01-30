– January 30, 2017

مطالبات بإلغاء عقود الشركات الأمريكية وحجب سمات الدخول والطرفي لـ (الزمان):

البرلمان يصوّت على وزيري الداخلية والدفاع والتعامل بالمثل مع ترامب

بغداد – قصي منذر

صوت مجلس النواب امس بالموافقة على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية والتعامل بالمثل مع قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمنع العراقيين من الدخول لبلاده ، فيما طالبت جبهة الاصلاح النيابية بإلغاء عقود الشركات الأمريكية النفطية ومنع منح سمات دخول للأمريكان ، في وقت استدعت وزارة الخارجية السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان لابلاغه رفض قرار الادارة الامريكية بشأن شمول العراقيين بقرار المنع. وقال المتحدث باسم كتلة المواطن النائب حبيب الطرفي لـ (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل الى البرلمان وهوه يحمل بجعبته 4 مرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والصناعة والتجارة) ، مضيفا ان (البرلمان صوت بالموافقة على تسمية عرفان الحيالي وزيرا للدفاع وقاسم الاعرجي وزيرا للداخلية فيما لم تحصل الموافقة على شغل انعام العبيدي وزارة التجارة ويوسف الاسدي وزارة الصناعة) . ويعد وزير الدفاع الجديد عرفان محمود عبد الغفور الحيالي من مواليد 1956 من قضاء حديثة , تخرج من الدورة 60 في الكلية العسكرية وشغل منصب امر فصيل ثم تدرج لآمر سرية في اللواء الاول مشاة عام 1980 وعمل في تنظيم سري مع ابناء عشائر الانبار لقلب نظام ماقبل 2003 عقب حرب الكويت ولكن تم القاء القبض عليه وحكم بالاعدام عام 1992 ،اخلي سبيله عام 1993 واعيد للعمل بدرجة مدنية في وزارة الدفاع عام 2007 وشغل بعدها امر مدرسة التدريب في جهاز مكافحة الارهاب برتبة لواء ، وادى الحيالي والاعرجي اليمين الدستورية في جلسة امس بعد منح البرلمان الثقة لهما لشغل وزارتي الدفاع والداخلية. وشهدت الجلسة انسحاب نواب ائتلاف الوطنية أثناء بدء عملية التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة بعد إختيار مرشح من خارج إلائتلاف لمنصب وزير الدفاع . وتابع الطرفي ان (مجلس النواب صوت ايضا على توصية لجنة العلاقات الخارجية النيابية بشأن قرار ترامب منع العراقيين من دخول الولايات المتحدة وهي التعامل بالمثل مع الولايات المتحدة بالاضافة الى مطالبة الامم المتحدة والمنظمات الدولية وجامعة الدول العربية وكذلك منظمة التعاون الاسلامي اتخاذ قرار بهذا الصدد فضلا عن مخاطبة الكونغرس الامريكي والادارة الامريكية للتراجع عن القرار) ، مبينا ان (العراق يخوض معارك ضد تنظيم داعش بالنيابة عن العالم وبالتالي هو بلد ذو سيادة ولايمكن التعامل معه عبر مواقف غير مدروسة) ، مشيرا الى ان (البرلمان ارجأ جلسته الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل). من جهته اكد النائب عن الكتلة ذاتها سالم المسلماوي ان قرار ترامب متخبط وعليه حظر الدول الراعية للارهاب .وقال المسلماوي في بيان امس ان (القرار الامريكي الاخير عبارة عن سوء ادارة وتخبط ونقض للاتفاقيات الستراتيجية بين الدولتين وهذا الاجراء من شأنه ان يضرب المصالح الامريكية في المنطقة ويؤثر على جالياتهم المنتشرة في كل انحاء المعمورة) . ودعا رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية كاظم الشمري وزارة الخارجية والحكومة الى تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي بما يضمن حقوق العراق وهيبته. وقال الشمري في تصريح امس ان (خطوة ترامب الاخيرة مؤسفة وبداية غير موفقة لادارته على رأس الادارة الامريكية الجديدة ولاسيما وانها تسيء للعلاقة بين العراق وامريكا)، مشيرا الى ان (تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي التي وقعتها الحكومة العراقية السابقة مع الولايات المتحدة تفرض التزامات على الجانبين احدها دعم العراق ومساندته). وطالبت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف الحكومة بإلغاء عقود الشركات الأمريكية النفطية في جنوب العراق وكذلك إيقاف التعاملات التجارية . وقالت نصيف في بيان امس (على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة للرد على قرار الحظر عملاً بمبدأ التعامل بالمثل من خلال إلغاء عقود الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط جنوب العراق وكذلك ايقاف التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة وإقرار قانون يمنع بموجبه منح سمات دخول للأمريكان)، وتابعت (كان الأجدر بترامب قبل ان يتخذ قرار الحظر أن يراجع سياسة بلاده تجاه العراق طوال الاعوام الماضية والتي لم نحصد منها إلا الانفلات الأمني ودخول شتى أنواع التنظيمات الإرهابية التي مانزال نحاربها نيابة عن أمريكا والعالم). في تطور لاحق ابلغ وزير الخارجية ابراهيم الجعفري السفير الامريكي في العراق دوغلاس سيليمان رفض قرار ترامب القاضي بعدم استقبال المواطنين العراقيين. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا القرار الرئاسي الأمريكي الأخير الخاص بمنع استقبال مواطني سبع دول من ضمنها العراق)، وقال الجعفري (ليس من المعقول أن يضحي العراق بدماء أبنائه وتهدر ثرواته في الحرب ضد الإرهاب ويصدر من الإدارة الأمريكية إجراءات كهذه) ، مضيفا (نرفض قرار منع استقبال العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية وندعو لمراجعته لاسيما واننا نؤكد تمسكنا بإقامة أفضل العلاقات بين بغداد وواشنطن بالاضافة الى تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين). من جانبه أكد سيليمان أنه (سيحمل مطالبة العراق بمراجعة القرار)، مبينا ان (الولايات المتحدة بذلت جهودا لإطلاق سراح عدد من العراقيين الذين تم احتجازهم في المطارات الأمريكية).