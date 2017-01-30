– January 30, 2017

الأمم المتحدة تعد مرسوم الرئيس الأمريكي منافياً لحقوق الإنسان

{ جنيف – جدة– أ ف ب : أعلن مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين امس الاثنين، أن مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حظر مؤقتاً على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة الدخول الى الولايات المتحدة (سيء النية) ومنافياً لحقوق الانسان. وكتب رعد الحسين في تغريدة نادرة على تويتر، أن (التمييز بناء على الجنسية وحدها محظور بموجب قوانين حقوق الانسان) ، مشيراً إلى أن (الحظر الأمريكي سيء النية ويهدر موارد نحن بحاجة إليها لمكافحة الإرهاب بصـــــورة فعالة).و حذرت منظمة التعاون الإسلامي امس ، من أن مرسوم ترامب القاضي بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، يعزز موقف (دعاة العنف والإرهاب) ويصعد من خطاب التطرف، داعية إلى اعادة النظر فيه.

ووضعت المنظمة، التي تضم 57 دولة وتتخذ من جدة في المملكة السعودية مقرا لها، المرسوم في خانة الأعمال (الانتقائية والتمييزية والتي من شأنها أن تصعد من أوار خطاب التطرف وتقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب).وأعربت، في بيان، عن (قلقها البالغ) إزاء المرسوم الذي رأت أنه (سيزيد من صعوبة التحديات المتعلقة باللاجئين)، ويلحق (ضررا شديدا وبدون وجه حق بالأشخاص الهاربين من ويلات الحرب والاضطهاد).ووقع ترامب الجمعة الماضي مرسوما يقضي بمنع سفر مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة أشهر، حتى لو كانت بحيازتهم تأشيرات دخول. كما وقع مرسوما يعلق قدوم اللاجئين لمدة أربعة اشهر.وقالت منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، إن المرسوم يأتي في وقت عصيب حيث تعمل دول العالم وبينها الولايات المتحدة من أجل محاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.ودعت المنظمة حكومة الولايات المتحدة إلى (إعادة النظر في هذا القرار العام ومواصلة التزامها الأخلاقي باتخاذ مواقف ريادية تبعث على الأمل في فترة عصيبة يموج فيها العالم بالاضطرابات).

(تفاصيل وافية ص6 و8)