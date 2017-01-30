– January 30, 2017

مطالبات بزجّ فريقي الموصل والرمادي في سباق الدرجة الأولى

كربلاء تتعادل مع النجف ولا تغيير في المراكز

الناصرية – باسم الركابي

مبادرة جيدة تستحق الاشادة تلك التي اقدمت عليها قناة الرياضية العراقية حينما قامت بالنقل المباشر لمباراة بلد وسعد ضمن تصفيات محافظة صلاح الدين لفرق الدرجة الاولى بكرة القدم ونامل ان يستمر تفل المباريات المذكورة حتى نهاية البطولة وان تسلط الصحافة الاضواء على مبارياتها وابرز لاعبيها ان تكون قريبة منها بعد إهمال لسنونة طويلة وبقي يطلق عليه بدوري المظاليم لابتعاد وسائل الاعلام عنها لابل لم يخطر ببال اي وسيلة منها ان تشير ولو من بعيد الى مباريات البطولة قبل ان تاتي مبادرة العراقية التي حركت الوسائل المماثلة الاخرى في ان تنحى نفس المنحى في اهتمام القناة في تسليط الاضواء على الدوري المذكور الذي بقي بعيدعن انظار كل وسائل الاعلام الرياضي والاهم قبل ان تاتي المبادرة المذكورة في نقل مباراة من احدى ملاعب المحافظات المحررة من الدواعش المجرمين كما سمعنا ان القناة ستستمر في نقل مباريات الدرجة الاولى من عموم ملاعب المحافظات في عمل يضاف الي جهودها وهي تؤدي واجبا مهنيا ازاء الانشطة الرياضة العراقية المختزلة بكرة القدم و نقل مبارأة من احدى ملاعب المحافظات بعد تحريرها من براثن الجرذان الدواعش امر جيد ومهم ان يستمر من ملعب لاخر حيث الانبار واتمنى على اتحاد الكرة ان يزج فريق الموصل في بطولة الدرجة الاولى حتى لو تحمل مصاريف المشاركة او اللعب مباشرة في الدور التاهيلي للبطولة المذكورة لاهمية هذا الامر تزامنا مع الانتصارات التي تشهدها المدينة التي ستكون على موعد على تحريرها والنصر المؤزر قريبا انشاء الله ويقول رئيس اتحاد فرع اتحاد كرة القدم في ذي قار جليل زغير ما تقوم به القناة الرياضية العراقية امر يستحف الإشادة حيث تغطية مباريات الدرجة الاولى التي نامل ان تستمر فيها حتى نهاية المسابقة التي تشارك فيها اكثر من 60ناديا واقرار نقل المباريات بهه الطريقة خلق حالة من التفاؤل بين الفرق التي تنتظر دورها في نقل مبارياتها التي ستخدم اللاعبين في عكس مهاراتهم الفنية من خلال النقل التلفازي الذي ينتقل اليوم الثلاثاء الى الشطرة لنقل مباراة اكد والفرات ضمن تصفيات محافظة ذي قار.

المباريات المؤجلة

المباريات المؤجلة العشرمن المرحلة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم التي انطقت امس السبت الماضي عندما تعادل النفط والشرطة دون اهداف وفوز الجوية على زاخو وتعادل كربلاء والنجف حيث تنتظر النفط ثلاث مباريات يامل ان يحسمها لمصلحته في صراع مع الجوية والوسط الثلاثي المنافس على الصدارة عبر المباريات المؤجلة غير ان تعادل النفط مع الشرطة قلل من حظوظه فيها جميعا في وقت تنتظر الجوية ست مباريات وان فاز فيها جميعها سيرفع رصيده النقاط الى 44 في وقت يظهر الوسط بالمركز الثالث الافضل موقفا من الكل وسيكون على موعد مع اربع مباريات ان فاز فيها سيرفع حاصل النقاط الى 47 كما استفاد من تعادل النفط والشرطة ومؤكد ان احد الثلاثي مرشح للمرور بالصدارة حيث الوسط صاحب الأرجحية الواضحة في حسم الموقف في المرحلة الاولى عبر الموقف والمباريات المؤجلة والسؤال من يتمكن من حسم مبارياته المؤجلة كما يريد والفرق الثلاثة ستصطدم بعضها البعض في وقت يقف الطلاب في الموقع الرابع ثم الشرطة التي احتلت مواقع الميناء المتراجع سادسا لينهي مبارياته بنتيجة مخيبة عكرت من مزاج الانصار.

تعادل كربلاء والنجف

بالتعادل السلبي انتهت مباراة كربلاء وضيفه النجف المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز ليرفع الاول رصيده الى 21 نقطة في الموقع الثاني عشر والنجف الى 28 في الموقع الثامن بعد فشل الفريقين في التهديف وخرجا بحسرة نتيجة الفوز التي حضر لهما الفريقين لاهميتها كما معلوم ولاعتبارات اللقاءات التي جمعتهما كما تحضى باهتمام جمهوريهما والمراقبين حيث كربلاء الذي كان ينتظر الخروج بكامل العلامات امام ظروف اللعب والتطور الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة عندما دخل المنافسات الحقيقية وخرج من نفق النتائج السلبية وتقدم في مهمة انتقل فيها من اخر المواقع حتى مكانه الحالي بعد عبور احد الفرق المرشحة للقب الدوري الشرطة قبل ان يبقى الفريق ينسج النتائج ويحسن من الموقع في انتفاضة غير متوقعة حتى من قبل جمهوره الذي كان يمني النفس في ان يخرج كربلاء بكل الفوائد عندما لعب بشعار لابديل غير الفوز لكنه فشل في تجسيده في اهم مهمة له في المرحلة الاولى في ظل ارادة اللاعبين الذين اخذوا يدخلون المباريات بعزيمة وقوة واستغل ظروف اللعب وظهر الفريق متوازن داخل وخارج الارض وحقق وسجل النتائج المهمة التي اخذته الى الموقع الحالي الذي يكون قد تجاوز فيه مشاكل المشاركة ومخاوف الهبوط بعد ان بقي لفترة ليست قصيرة في اسوء المواقع قبل ان ينتقل وكشف عن هويته واخذت الفرق تنظر له بحذر شديد بعد نجاحاته المستمرة لانه اخذ يلعب بشكل جيد خارج الميدان في موسم اختلف فيه الفريق عندما بقي يعاني في كل شيء لكنه سرعان ما تخطى كل المشاكل واستمر يقدم مبارياته عندما حقق التحول الكبير خلال تسع جولات عندما كان قابعا في الموقع الاخير لغاية الجولة الثالثة عشرة امام معانات حقيقية حتى ظهرت المشاكل ليس من الجاني المالي والازمة التي يعاني منها الفريق وحرمته من انتداب لاعبين معروفين لدعم صفوفه ا الذي بقي يلعب في مجموعة اغلبها من ابناء المدينة الذين تحملوا المهمة كما يجب بعد التقدم بالفريق الموقع الثاني عشر من خلال تقديم مباريات جيدة.

مشاكل البقاء

ولاحظوا الفترة التي تخطى فيها الفريق مشاكل البقاء في مواقع المؤخرة بعد صحوة سريعة على ما كان يبحث عنه في وقت قصير بعد بداية مخيفة وقلقة امام هدف المشاركة حيث البقاء في مقعده الذي بات قريبا منه في مهمة لاتبدو سهلة لكن ما حققه ا كربلاء يدفع اللاعبين لتقديم المزيد خلال المرحلة القادمة التي ممكن ان يعزز موجود اللاعبين في انتدابات جديدة عندما نجد انخفاض صوت المطالبة لدعم مهمة الفريق ماليا التي يعان منها لمواسم طويلة في وضع اختلف اليوم مع الفريق لابل مع كل الفرق بسبب الية البطولة التي تحتاج الى لاعبين وامال واموال لانها ستنتهي في تموز المقبل.

مباريات كربلاء

ولعب كربلا19 مباراة حقق الفوز في خمس بتغلبه على الشرطة مفتاح النتائج التي انطلق فيها في مفاجأة قلب فيها كل التوقعات وامام اشد المتفائلين بالشرطة الذي عاد بخيبة لكنه منح الضوء الاخضر لكربلاء الذي قدم مباراة الموسم ونتيجتها تعادل اللقب ثم تغلب على فريق الحسين والبحري والسماوة والكرخ كما تعادل مع النجف وزاخو وميسان والكهرباء واربيل قبل ان يخسر امام نفط الوسط والميناء البصري والنفط والحدود والطلاب والجوية والزوراء ونفط الجنوب ليتخلص من ضغوط البداية التي اخذت الكثير من الفريق الذي يكون انهى مبارياته في المرحلة الحالية في موقع مناسب يتعلق ببقائه في الدوري هدف المشاركة الذي يظهر تقليديا للفريق الذي يهم في المرور به للنهاية وهو ما يريده فاضل عبد الحسين الذي تحمل المسؤولية كما يجب.

تحول الفريق

ويمكن اجمال اسباب تحول وتطور الفريق عودة المدرب فاضل عبد الحسين الذي جاء في وقته ونجح في قيادة الفريق وتمكن من تحقيق الانسجام وحث اللاعبين على تقديم الاداء المطلوب والسيطرة على المباريات من خلال المعرفة التي عليها المدرب خلال فترة عمل اختزلها في هذه المهمة وقدم ما لديه عبر تحفيز اللاعبين الذين اختلفوا في كل شيء والاهم هنا ان يتحول الفريق من جولة الى جولة حتى انهى مبارياته كاملة في المرحلة الاولى خارج توقعات جمهوره الممتن لجهود اللاعبين في تمشية الامور كما انتهت عندها ونجح في تعويض فترة البداية التي كانت من بين اسباب تراجع الفريق قبل ان تتوقف بعد الاستعانة بالمدرب فاضل عبد الحيسين الذي سبق وامن مثل الفريق لاعبا الجرعة العالية التي حصل عليها الفريق من الفوز على الشرطة التي قلبت الامور راساعلى عقب وشكلت نقطة البداية لعودة الفريق للمنافسة وواصل العطاء وفي نتائج مميزة نالت تقدير الانصار الذي استمروا في مساندة اللاعبين اينما يلعبون ويتواجدون وعزز من مسيرة الفريق التي انتهت عند النتائج المذكورة اعلاه وتعد محفز كبير للاعبين في تحقيق النتائج خلال فترة قصيرة تخلص الفريق من ضغوط البداية ولان نتائج الفوز هي من تمنح الاستقرار للفرق وهو ما حصل مع كربلاء الذي يمر في افضل حالاته وايامه ووطد من العلاقة مع جمهورهم ودعم الجمهور المتواصل ما سهل من مهمة تحقيق النتائج الهدف الاول من المشاركة ثم تحقيق البقاء في الدوري لفريق لايريد الا هذا الهدف الذي يبدو اقترب منه كما تظهر ه نتائج فوز لكربلاء المثابر والمجتهد واستمر في تقديم العروض المهمة التي منحته التطور في مباريات عززت من حضور كربلاء الذي مهم ان يتحضر للمرحلة المقبلة لانها ستكون غاية في الصعوبة لانها هي من تحدد مصير الفرق.

مسيرة النجف

بالمقابل بقيت مباراة واحدة لفريق النجف الذي كان يمني النفس في العودة بنقاط وفوائد اللقاء المذكور لاهميته وربما الفوز يعادل كل النتائج التي حققها الفريق الذي خطى خطوات مهمة منذ تسلمه من قبل عماد محمد وعنده تحسن الاداء والنتائج بشكل لافت كما ظهر الدور الفني وخبرة المدرب الذي نقل الفريق بشكل واضح وانتظر جمهور النجف نتيجة الفوز لاسباب معروفة لكن التعادل من ملعب كربلاء يراه الانصار الذين يدركون صعوبة المهمة بعد ان تغيرت الامور خلال الفترة المشار اليها وقد يرى جمهور النجف ان موعد اللقاء جاء بغير وقته بعد التوجه لاكمال مباريات المرحلة الاولى ويراه البعض فترة توقف وخمول لان اي توقف في الدوري سيلحق اضرار على الكل وهو ما يخشاه الفريق الذي حرص على الاستمرار ومتابعة مبارياته واستعادة توازنه وفعل لاعبو الفريق كل شيء من اجل تحقيق الاستقرار نسبيا بعد عدة نتائج مهمة لكن كل ما تحقق لايساوي نقاط كربلاء التي تمثل اشياء كثيرة للفريقين في ظل التقدم في النتائج من جانبهم يرى المراقبون ان النتيجة تعد عادلة.

مكظوف يقول

حيث يقوا احمد مكطوف رئيس لجنة حكام ذي قار من زمان وانا اتابع ديربي الفرات الاوسط الذي يشكل اهمية للفريقين من وقت حتى يدخل الفريقين في انذار تحسبا للمشاكل ولو الامور اختلفت لكن الديربي حافظ على نكهته حتى الى مباراة امس الاول التي لاقت متابعة قوية وكان يفضل لو اقيمت المباراة في الملعب الاولمبي لاسباب معروفة منها الحضور الكبير للمتفرجين في افضلية الملعب من حيث متابعة اللقاء ولااعرف سبب اقامة المباراة في ملعب كربلاء القديم المهم ان المباراة نجحت بعيدا عن اي التفاصيل الاخرى لانه للاسف رافقت المباريات احداثا غريبة عجيبة والكل يتهم الحكام عن اي خطا ونتيجة سلبية والكل يريد الفوز بالعافية واتنمى على الاتحاد ان يعقد لقاء مشترك مع الاندية لمواجهة مسار مباريات المرحلة الاولى قبل الدخول في الحصة الاخرى التي هي من تحدد مصير الفرق والاهم ان تدرك الفرق دورها في الدوري وان تبتعد عن التصريحات والغير مجدية للاسف زادت.

رصيد النجف

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده الى 29 نقطة في نتيجة اخرى ابتعد فيها عن الخسارة وله مباراة مؤجلة يريد الاستفادة منها ليعزز موقعه والابتعاد عن الامانة الذي يكون قد لعب مباراته امام نفط الوسط امس وفي كل الاحوال ان النجف بقي في مكانه وهو موقع مهم للفريق الذي تشير الاخبار الى رغبة الادارة في انتداب عدد من اللاعبين لتعزيز خطوطه لان جهازه الفني يدرك صعوبة المرحلة الثانية التي تتجه كل الفريق الى تاهيل فرقها من اجل الوصول الى اهدافها حيث النجف الذي بدا المنافسات خارج رغبة الانصار والتي توقفت في عهد المدرب الاول هاتف شمران ولو الرجل بقي فترة قصيرة قبل ان ياتي الدور على المدرب الحالي عماد محمد الذي نجح للان في المهمة حيث النتائج الايجابية داخل وخارج النجف عندما لعب 18 مباراة حقق الفوز في سبع مثلها وخسراربع حيث تغلب على الطلاب والجوية واربيل والامانة والحسين والبحري ونفط ميسان وازخو وتعدا مع الشرطة ونفط الجنوب وكربلاء والسماوة والكرخ والحدود ونفط الجنوب خسر من الميناء والنفط والزوراء ويظهر متوازن في الدفاع والهجوم وهذا شيءمهم عندما سجل 18 وتلقى 15 وجمع 28 نقطة وكان ان يرفع رصيد النقاط لو استغل عدد من مباريات الارض عندما فرط بالكثير من لنقاط في مباريات كانت في متناول اليد ولايمكن ا ن تهدر بهذا الشكل لان رهان الفرق تكمن في التعامل مع مباريات الاياب لكن لايمكن التقليل من شان الفريق الذي غير من البداية واندفع بقوة واستمر السير في الاتجاه الصحيح وواصل نجاحته وقدم ما لديه في مهمة سيطر عليها جهاز الفريق الفني ما انعكس على مسار الامور التي تطاوع المدرب الذي يقدم الفريق كما ينبغي وينتظر ان يظهر بشكل اقوى في النصف الاخر من الدوري.

موجود اللاعبين

ومن بين اسباب تطور الفريق هو موجود اللاعبين خصوصا الهجوم الذي عاد بالفرق الى تحقيق النتائج في الذهاب التي نجح فيها كثيرا في وضع اختلف عن المشاركتين الاخيرتين عندما فشل الفريق في تحقيق نتيجة ايجابية واحدة لكن المدرب عماد محمد وفر متطلبات الفريق الذي يؤدي تفاعل المدرب واللاعبين انعكست على مشاركة الفريق التي تسير بشكل مقبول امام طموحات رفع طموحات المنافسة التي ارتقى فيها الفريق الى الأفضلية الى حد ما و الدعم الجماهيري للفريق شكل عامل مهم عندما يصاحبه اينما يحل.