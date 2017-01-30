– January 30, 2017

الشباب تدعو إتحادات الألعاب الفردية إلى تبني بطولات دولية

بغداد – الزمان

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان من اولويات عمل وزارة الشباب والرياضة للعام 2017 التميز في مجال الالعاب الفردية التي تدعمها الوزارة بشتى الوسائل المتاحة في الوقت الذي نشد فيه على ايادي الاتحادات الرياضية التي تسعى ومن صميم عملها برياضة الانجاز، تفعيل البطولات المحلية بالالعاب الفردية والتوسع نحو العالمية. واضاف عبطان ان الوزارة تقف بثقلها نحو انجاح ماراثون بغداد الدولي الذي ينظمه الاتحاد العراقي المركزي للالعاب القوى بمشاركة دولية جيدة ونراه بادرة مهمة للتعجيل برفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية، وحجة قوية على كل من لديه اراء اخرى بهذا الاتجاه. وناشد عبطان الاتحادات الرياضية بالالعاب الفردية سواء التي تمكنت من تنظيم بطولات او الاخرى التي لديها مثل هذه المشاريع بتفعيلها لمختلف الفئات العمرية باسماء بطولات العراق الدولية او مدن العراق كونها ستعود عليهم بالفائدة من ناحية الخبرة في التنظيم ولرفع امكانيات منتخباتنا الوطنية ايضا، وهذه ليست المرة الاولى التي نطالب فيها الاتحادات الرياضية بهكذا متبنيات، لافتا الى ان الظرف الصعب وحالة التقشف قد تكون مؤثرة في البطولات للالعاب الجماعية ولكنها بسيطة الى حدود معقولة في الالعاب الفردية مثل الشطرنج والبلياردوالبولينغ والمصارعة والملاكمة وتنس الطاولة وغيرها من الالعاب.