– January 30, 2017

بوروسيا دورتموند تواصل نزف النقاط وسانت إيتيان يقهر تولوز

أشبيلية تسقط أمام إسبانيول ومانشستر يونايتد يسحق ويجان

{ مدن – وكالات: فرط إشبيلية في فرصة الارتقاء لصدارة الليجا مؤقتا بعدما سقط خارج قواعده أمام مضيفه إسبانيول بنتيجة (3-1) مساء اول امس الأحد على ملعب كورنيلا إل برات في إطار مواجهات الجولة 20 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. تقدم أصحاب الأرض مبكرا في النتيجة منذ الدقيقة الرابعة بأقدام المخضرم خوسيه أنطونيو رييس من ركلة جزاء وضعها بنجاح على يسار سرخيو ريكو وشهدت أيضا طرد المدافع نيكو باريخا بالبطاقة الحمراء المباشرة. وعلى الرغم من النقص العددي، تمكن الفريق الأندلسي من معادلة الكفة في الدقيقة 20 عبر الصربي ستيفان يوفيتيتش الذي حول تمريرة الفرنسي سمير نصري داخل المنطقة بسهولة داخل الشباك الخالية من حارسها. إلا أن إسبانيول عاد مجددا للتقدم في النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (45+1) برأسية مارك نافارو، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة. وفي الوقت الذي كان لاعبو إشبيلية يسعون لإدراك التعادل، أطلق جيرارد مورينو رصاصة الرحمة على آمالهم بالهدف الثالث في الدقيقة 71 بعد متابعته لعرضية نافارو ليحولها برأسه من الوضع راقدا داخل الشباك. وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد البلانكي أزول للنقطة 29 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الفريق الأندلسي عند 42 نقطة ويتخلى عن المركز الثاني لبرشلونة، الذي سقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس بهدف لمثله، بفارق الأهداف.

نتيجة عريضة

وسحق مانشستر يونايتد ضيفه ويجان أتلتيك برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اول امس الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي. أحرز رباعية يونايتد كل من، مروان فيلايني وكريس سمولينج وهينريك مخيتريان وباستيان شفاينشتايجر في الدقائق 44 و57 و74 و81 . وجاءت المبادرة من أقدام الضيوف في الدقيقة 11، بتسديدة قوية تصدى لها الحارس روميرو، بينما جاء التهديد الأول لمان يونايتد جاء في الدقيقة 23، بتسديدة من خوان ماتا ذهبت أعلى المرمى. وأضاع مخيتاريان هدفا محققا، بعد أن قابل عرضية مينساه بتسديدة مباشرة وهو أمام المرمى، ولكن ذهبت خارج الملعب. ومن جملة تكونت من 14 تمريرة، ينهيها شفاينشتايجر بعرضية متقنة على رأس فيلايني الذي حولها داخل الشباك، مدركا التقدم لفريقه. وبدأ الشوط الثاني سريعا ومباغتا، بفضل تسديدة من مينساه، مرت خارج القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة. ويتألق روميرو، متصديا لتسديدة أرضية قوية من بيركنز، محافظا للشياطين الحمر على التقدم. ومن عرضية متقنة لعبها مارسيال، يرتقي سمولينج محولا الكرة برأسه داخل الشباك، ليعزز تقدم الشياطين الحمر بهدف ثان. وعقب الهدف الثاني، تراجع أداء لاعبي ويجان وسط سيطرة تامة لأصحاب الأرض، ليتسلم مخيتريان تمريرة روني داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة غير متقنة إلى خارج المرمى. وأخيرا يبتسم الحظ في وجه مخيتريان بعد إضاعته لأكثر من فرصة، ليحرز الهدف الثالث بعد تعاون ثنائي بينه وبين مارسيال. وشهدت الدقيقة 81، الظهور الأول للحارس الشاب جويل بيريرا مع الفريق الأول، عقب قيام مورينيو بإشراكه بدلا من روميرو. ومن كرة عرضية تهبط أمام شفاينشتايجر داخل منطقة الجزاء، يحرز الألماني الدولي السابق هدفا رائعا من ركلة خلفية مزدوجة.

نزيف النقاط

وفرط بوروسيا دورتموند في فوز كان في متناوله، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه ماينز، في المرحلة الثامنة عشر لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اول امس الأحد. وأهدر دورتموند فرصة الارتقاء نحو المركز الثالث في ترتيب المسابقة، ليصبح رصيده 31 نقطة في المركز الرابع، بفارق 14 نقطة كاملة خلف غريمه التقليدي بايرن ميونيخ (المتصدر)، مواصلا نزيف النقاط في المسابقة، بعد تعادله الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة. في المقابل، ارتفع رصيد ماينز إلى 22 نقطة في المركز العاشر، وهذا التعادل هو الرابع له في المسابقة هذا الموسم، والثاني على التوالي. وتقدم دورتموند بهدف مبكر حمل توقيع نجمه ماركو ريوس في الدقيقة الثالثة من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل داني لاتزا لمصلحة ماينز في الدقيقة 83 من ضربة رأس رائعة من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليمنى. من جانبه، وواصل هيرتا برلين نتائجه الهزيلة في المسابقة، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه فرايبورج في وقت سابق اليوم. وتجمد رصيد هيرتا، الذي تلقى خسارته الرابعة لهيرتا في مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، عند 30 نقطة في المركز السادس، بفارق أربع نقاط أمام فرايبورج، الذي تقدم إلى المركز الثامن. وبادر جانيك هابيرير بالتسجيل لمصلحة فرايبورج في الدقيقة 39، قبل أن يضيف زميله نيلس بيترسون الهدف الثاني في الدقيقة 87، فيما تكفل جوليان شيبر بتسجيل هدف هيرتا الوحيد في الدقيقة 88 .

سانت إيتيان يقهر تولوز

وعاد فريق سانت إيتيان من ملعب تولوز البلدي بنقاط المباراة بعدما تغلب على مضيفه بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الـ22 للدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل للضيوف كل من نولان رو مرتين من علامة الجزاء (ق9 وق67)، وكيفين مونيه-باكيه (ق55). يذكر أن البرازيلي ويرجيتون دو روزاريو كالمون (الشهير بصوماليا)، لاعب وسط تولوز، حصل على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي الفريق الزائر. وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سانت إتيان للنقطة رقم 33 في المركز الخامس، وتجمد رصيد تولوز عند 26 نقطة في المركز العاشر.