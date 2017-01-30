– January 30, 2017

الأخوان أيو يمنحان غانا تأهلاً معتاداً لنصف النهائي

بانسيه يُعيد إكتشاف نفسه في أمم أفريقيا

{ الغابون – وكالات: أنهى المنتخب الغاني لكرة القدم مغامرة نظيره الكونغو الديمقراطية، وأطاح به من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1 اول امس، الأحد، في دور الثمانية للبطولة. ويلتقي المنتخب الكونغولي في المربع الذهبي للبطولة، نظيره الكاميروني يوم بعد غدا الخميس. ويدين المنتخب الغاني بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى الشقيقين أندريه وجوردان أيو، نجلي أسطورة كرة القدم الغاني عبيدي بيليه، واللذين سجلا هدفي النجوم السوداء في هذه المباراة، ليقودا الفريق إلى المربع الذهبي. وهذه هي النسخة السادسة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الغاني للمربع الذهبي بالبطولة القارية. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم التفوق الواضح للمنتخب الكونغولي الذي فشل في ترجمة هذا التفوق إلى أهداف. وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب الغاني، وترجم الفريق هذا التحسن إلى هدف التقدم الذي سجله جوردان أيو في الدقيقة 63، فيما تعادل باول خوسيه مبوكو سريعا للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 68 . ولكن أندريه أيو سجل هدف الفوز للنجوم السوداء من ركلة جزاء في الدقيقة 78 .

الظاهرة بانسيه

خمس دقائق فقط كانت كفيلة بأن ينفض النجم الكبير أريستيد بانسيه عن نفسه الغبار ليعود إلى السطوع والتألق مع خيول بوركينا فاسو. لم يكن كثيرون يتوقعون أن بانسيه 32 عاما، الذي خفت نجمه بشكل هائل في السنوات القليلة الماضية، سيفرض نفسه ضمن أحد نجوم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الجابون خاصة وأن المدرب البرتغالي باولو دوارتي لم يدفع به إلى في الدقيقة 76 من مباراة الفريق أمام منتخب تونس في دور الثمانية للبطولة. ولكن بانسيه قلب الطاولة على المنتخب التونسي (نسور قرطاج) بعد أقل من خمس دقائق على نزوله في المباراة حيث سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 81 وقاد خيول بوركينا لإنهاء المباراة بالفوز 2 / صفر على نسور قرطاج والتأهل للمربع الذهبي بالبطولة. وبمجرد انتهاء المباراة، رفع بانسيه يده في اتجاه الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمؤازرة الخيول وبدأت التحية المتبادلة بينه وبين الجماهير في المدرجات. ولكن الهدف الذي سجله بانسيه سيجعل منه بطلا قوميا في بوركينا فاسو لاسيما وأن الكرة استعصت على زملائه على مدار 80 دقيقة فيما سجل بانسيه هدفا غاليا فور نزوله فيما تصدى القائم لتسديدة أخرى صاروخية منه كانت كفيلة بأن تكون الهدف الثاني للفريق قبل أن يحرز زميله ناكولما بريجوس الهدف الثاني في الدقيقة 85 . والآن، أصبح الهدف التالي لبانسيه هو قيادة فريقه للفوز بلقب أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ. وقال بانسيه: بالطبع، أشعر بسعادة طاغية، ولكننا نسعى للمزيد الآن، نسعى لتحقيق نتيجة أفضل من تأهلنا لنهائي البطولة في 2013 . وهذه هي المرة الثالثة فقط التي يتأهل فيها المنتخب البوركيني إلى المربع الذهبي للبطولة لقارية حيث كانت المرة الأولى عندما استضافت بلاده البطولة في 1998 فيما كان أفضل إنجاز للفريق في البطولة خلال نسخة 2013 بجنوب أفريقيا عندما شق طريقه إلى النهائي لكنه خسر صفر / 1 أمام المنتخب النيجيري. والآن، سيلتقي المنتخب البوركيني في المربع الذهبي للبطولة مع الفائز من مباراة المنتخبين المصري والمغربي المقررة اول امس الأحد في ختام مباريات دور الثمانية للبطولة.

وقال بانسيه إن الهدف الذي سجله في المباراة كان نتيجة التزامه بتعليمات المدرب. وأوضح: طلب مني المدرب خلال إجراء عملية الإحماء قبل نزولي أن أسدد أي كرة في اتجاه المرمى عندما تسنح لي فرصة التسديد. وفي المقابل، وصف دوارتي مهاجمه المخضرم بأنه ظاهرة.