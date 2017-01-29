وفاة ممثلتين فرنسية وأمريكية من نجوم سينما القرن الماضي

– January 29, 2017

باريس‭ – ‬لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭ ‬

أوردت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أن‭ ‬نجمة‭ ‬السينما‭ ‬الفرنسية‭ ‬المخضرمة‭ ‬إيمانويل‭ ‬ريفا‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬مسيرتها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬89‭ ‬عاما‭. ‬وأصبحت‭ ‬ريفا‭ ‬أكبر‭ ‬الممثلين‭ ‬سنا‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬ترشيحهم‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الأوسكار‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬آمور‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬فيلم‭ ‬يتناول‭ ‬الموت‭ ‬والشيخوخة‭. ‬وقال‭ ‬وكيلها‭ ‬إن‭ ‬ريفا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تصارع‭ ‬السرطان‭ ‬لم‭ ‬تتزوج‭ ‬قط‭ ‬ولم‭ ‬تنجب‭ ‬أطفالا‭ ‬فيما‭ ‬توفيت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬باربرا‭ ‬هيل‭ ‬التي‭ ‬حازت‭ ‬على‭ ‬شهرة‭ ‬وفازت‭ ‬بجائزة‭ ‬إيمي‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬كسكرتيرة‭ ‬مخلصة‭ ‬لمحام‭ ‬يحارب‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الطويل‭ (‬بيري‭ ‬ماسون‭) ‬عن‭ ‬94‭ ‬عاما‭. ‬وقال‭ ‬وليام‭ ‬كات‭ ‬ابن‭ ‬هيل‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬إن‭ ‬والدته‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬الأربعينات‭ ‬والخمسينات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دور‭ ‬ديلا‭ ‬ستريت‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬بكاليفورنيا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬وكتب‭ ‬كات‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬حظنا‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬لتبلغ‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬السن‭. ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬كريمة‭ ‬وعطوفة‭ ‬وبسيطة‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الممتع‭ ‬دائما‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬معها‭… ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬امرأة‭ ‬رائعة‭ ‬وسيدة‭ ‬أعمال‭ ‬ذكية‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬كنزا‭ ‬سواء‭ ‬كصديقة‭ ‬أو‭ ‬كأم‭.‬‮»‬‭ ‬وبث‭ (‬بيري‭ ‬ماسون‭) ‬على‭ ‬شبكة‭ (‬سي‭.‬بي‭.‬إس‭) ‬لتسعة‭ ‬مواسم‭ ‬من‭ ‬1957‭ ‬إلى‭ ‬1966‭. ‬ثم‭ ‬شاركت‭ ‬هيل‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ (‬بيري‭ ‬ماسون‭) ‬التلفزيونية‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬من‭ ‬1985‭ ‬إلى‭ ‬1995‭. ‬وكانت‭ ‬هيل‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬الباقية‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ (‬بيري‭ ‬ماسون‭). ‬وفازت‭ ‬هيل‭ ‬بجائزة‭ ‬إيمي‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أرفع‭ ‬الجوائز‭ ‬التلفزيونية‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬1959‭ ‬ثم‭ ‬رشحت‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬ذك‭ ‬بعامين‭. ‬وكانت‭ ‬هيل‭ ‬الممثلة‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حلقة‭ ‬من‭ ‬حلقات‭ ‬المسلسل‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬300‭ ‬حلقة‭.‬

ولدت‭ ‬هيل‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬1922‭ ‬في‭ ‬ايلينوي‭. ‬وتزوجت‭ ‬هيل‭ ‬من‭ ‬الممثل‭ ‬بيل‭ ‬وليامز‭ ‬الذي‭ ‬عملت‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬في‭ ‬الأربعينات‭. ‬وتوفي‭ ‬وليامز‭ ‬في‭ ‬1992‭ ‬ولها‭ ‬منه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبناء‭.‬