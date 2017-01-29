بؤرتان جديدتان لإنفلونزا الطيور في بريطانيا

– January 29, 2017

لندن‭-(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬إنها‭ ‬تأكدت‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬بؤرتين‭ ‬أخريين‭ ‬لإنفلونزا‭ ‬الطيور‭ ‬في‭ ‬مزرعتين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬انجلترا‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬خاضعة‭ ‬لقيود‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬المرض‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والغذاء‭ ‬والشؤون‭ ‬الريفية‭ ‬إنها‭ ‬تأكدت‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬بؤرة‭ ‬إصابة‭ ‬بسلالة‭ ‬إتش5إن8‭ ‬من‭ ‬إنفلونزا‭ ‬الطيور‭ ‬في‭ ‬سرب‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬1000‭ ‬طائر‭ ‬من‭ ‬طيور‭ ‬التدرج‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬الدجاجيات‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬في‭ ‬واير‭ ‬بمقاطعة‭ ‬لانكشير‭ ‬بشمال‭ ‬انجلترا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬ونفق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬فيما‭ ‬يجري‭ ‬إعدام‭ ‬الباقي‭. ‬والانتشار‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬في‭ ‬واير‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭. ‬وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬بؤرة‭ ‬إصابة‭ ‬أخرى‭ ‬بسلالة‭ ‬إتش5إن8‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬لتربية‭ ‬الدجاج‭ ‬الرومي‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬19500‭ ‬طائر‭ ‬قرب‭ ‬بوسطن‭ ‬بمقاطعة‭ ‬لينكولنشير‭. ‬وفرضت‭ ‬منطقة‭ ‬وقائية‭ ‬نطاقها‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬ومنطقة‭ ‬مراقبة‭ ‬نطاقها‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬حول‭ ‬المزرعتين‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬الفيروس‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬يذكر‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬ولا‭ ‬مخاطر‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الغذاء‭ .‬

وانتشرت‭ ‬سلالات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬إنفلونزا‭ ‬الطيور‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬لحملات‭ ‬إعدام‭ ‬للطيور‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬وبعض‭ ‬الوفيات‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬الأمراض‭ ‬إن‭ ‬الانتشار‭ ‬العالمي‭ ‬لإنفلونزا‭ ‬الطيور‭ ‬وعدد‭ ‬سلالات‭ ‬الفيروس‭ ‬الموجودة‭ ‬والمسببة‭ ‬للعدوى‭ ‬وصلت‭ ‬لمستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬مخاطر‭ ‬الانتشار‭ ‬المحتمل‭ ‬بين‭ ‬البشر‭.‬