بؤرتان جديدتان لإنفلونزا الطيور في بريطانيا
لندن-(رويترز) – قالت السلطات البريطانية إنها تأكدت من وجود بؤرتين أخريين لإنفلونزا الطيور في مزرعتين في شمال وشرق انجلترا بما يعني أن هناك أربع مناطق حاليا في أنحاء البلاد خاضعة لقيود للحد من انتشار المرض. وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إنها تأكدت من وجود بؤرة إصابة بسلالة إتش5إن8 من إنفلونزا الطيور في سرب مؤلف من نحو 1000 طائر من طيور التدرج وهي من فصيلة الدجاجيات في مزرعة في واير بمقاطعة لانكشير بشمال انجلترا أمس الجمعة. ونفق عدد من الطيور فيما يجري إعدام الباقي. والانتشار هو الثاني الذي يتم الإبلاغ عنه في مزرعة في واير خلال أسبوع. وأضافت الوزارة إنه تم رصد بؤرة إصابة أخرى بسلالة إتش5إن8 يوم الخميس في مزرعة لتربية الدجاج الرومي تضم نحو 19500 طائر قرب بوسطن بمقاطعة لينكولنشير. وفرضت منطقة وقائية نطاقها ثلاثة كيلومترات ومنطقة مراقبة نطاقها عشرة كيلومترات حول المزرعتين فيما قالت السلطات إن الفيروس لا يشكل خطرا يذكر على البشر ولا مخاطر منه على سلامة الغذاء .
وانتشرت سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور في أنحاء أوروبا وآسيا منذ أواخر العام الماضي مما أدى لحملات إعدام للطيور واسعة النطاق في عدة دول وبعض الوفيات بين البشر في الصين.
ويقول خبراء الأمراض إن الانتشار العالمي لإنفلونزا الطيور وعدد سلالات الفيروس الموجودة والمسببة للعدوى وصلت لمستويات غير مسبوقة مما يزيد مخاطر الانتشار المحتمل بين البشر.