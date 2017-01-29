مذيعة لبنانية تدخل موسوعة جينيس بأطول فترة بث مباشر

– January 29, 2017

بيروت‭ – (‬رويترز‭) – ‬خاضت‭ ‬المذيعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬داليا‭ ‬فريفر‭ ‬التحدي‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬تخطيها‭ ‬حاجز‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬المتواصل‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬تلفزيون‭ ‬لبنان‭ ‬الرسمي‭.‬

ويكمن‭ ‬تحدي‭ ‬فريفر‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬شابة‭ ‬حرمت‭ ‬نعمة‭ ‬البصر‭ ‬لكنها‭ ‬تمتعت‭ ‬ببصيرة‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حوارات‭ ‬متواصلة‭ ‬انتهت‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لمجموعة‭ ‬جينيس‭ ‬بوك‭ ‬لأطول‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭.‬

واستقبلت‭ ‬فريفر‭ ‬خلال‭ ‬حواراتها‭ ‬شخصيات‭ ‬فنية‭ ‬وأدبية‭ ‬وشعراء‭ ‬وأطباء‭ ‬بمعدل‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬لكل‭ ‬لقاء‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬ضيف‭ ‬كانت‭ ‬تطرح‭ ‬قضايا‭ ‬في‭ ‬تخصصه‭.‬

وعند‭ ‬طلوع‭ ‬الفجر‭ ‬شعرت‭ ‬داليا‭ ‬فريفر‭ ‬بدوار‭ ‬بسيط‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬دخول‭ ‬المستشفى‭ ‬وكان‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬أي‭ ‬طارئ‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وقد‭ ‬لاقت‭ ‬فريفر‭ ‬تشجيعا‭ ‬وحماسة‭ ‬من‭ ‬المشاهدين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعلقون‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تصفيق‭ ‬ودعوة‭ ‬إلى‭ ‬المثابرة‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الكتلة‭ ‬الشعبية‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬زحلة‭ ‬بشرق‭ ‬لبنان‭ ‬ميريام‭ ‬سكاف‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬تحية‭ ‬كتير‭ ‬كتير‭ ‬كبيرة‭ ‬للإعلامية‭ ‬داليا‭ ‬فريفر‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭.. ‬رائعة‭ ‬بمثابرتك‭ ‬وثقتك‭ ‬بالنفس‭ ‬وإصرارك‭ ‬على‭ ‬كسر‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭.‬‮»‬

وتابعت‭ ‬‮«‬داليا‭ ‬فقدت‭ ‬نظرها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬مسيرتها‭ ‬وتحدي‭ ‬نفسها‭ ‬والمجتمع‭. ‬نحن‭ ‬عم‭ ‬نحضرك‭ ‬وفخورين‭ ‬كتير‭ ‬فيكي‭.‬‮»‬

وعلق‭ ‬الإعلامي‭ ‬فارس‭ ‬الجميل‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬داليا‭ ‬فريفر‭ ‬اللي‭ ‬انحرمت‭ ‬نعمة‭ ‬البصر‭ ‬أثبتت‭ ‬مجددا‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬بإرادة‭ ‬صلبة‭ ‬وبصيرة‭ ‬ثاقبة‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬حضورها‭ ‬المميز‭ ‬إعلاميا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬وبرهنت‭ ‬أن‭ ‬المؤمن‭ ‬لا‭ ‬يقف‭ ‬أمام‭ ‬الصعوبات‭ ‬والمعوقات‭. ‬تحية‭ ‬احترام‭ ‬وتقدير‭ ‬لك‭ ‬أيتها‭ ‬السيدة‭ ‬الناجحة‭.‬‮»‬

وكان‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬لداليا‭ ‬فريفر‭ ‬يتم‭ ‬طول‭ ‬الوقت‭ ‬بحضور‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬مجموعة‭ ‬جينيس‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بتسليمها‭ ‬شهادة‭ ‬كسر‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭.‬

وقالت‭ ‬فريفر‭ ‬للوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬بطبيعتها‭ ‬تحب‭ ‬التحدي‭ ‬وتهوى‭ ‬المغامرة‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬تقريبا‭ ‬جاءتني‭ ‬فكرة‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬كتاب‭ ‬جينيس‭ ‬للأرقام‭ ‬القياسية‭.‬”