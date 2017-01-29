126 ألف تركي حفظوا القرآن الكريم منذ 1975
اسطنبول – الاناضول
أكّد المدير العام للخدمات التعليمية في رئاسة الشؤون الدينية التركية، البروفيسور علي أرباش، أن حوالي 126 ألف و500 مواطن حصلوا على إجازة حفظ القرآن الكريم في البلاد منذ العام 1975. جاء ذلك في كلمة ألقاها أرباش، اليوم الأحد، خلال حفل تخريج 24 حافظًا للقرآن الكريم في مسجد «حصار» بولاية إزمير غربي البلاد. وأكّد أرباش أن تحفيظ القرآن الكريم يُعد من أهم المجالات التي تُركّز عليها دور الإفتاء ورئاسة الشؤون الدينية. وأشار إلى أن 75 شخصًا حصلوا على إجازة حفظ القرآن الكريم في إزمير قبل نحو شهرين، وأن هناك 45 حافظ سيحصلون عليها في آذار/مارس المقبل. وأوضح أرباش: «بلغ عدد المواطنين الحاصلين على إجازة في القرآن الكريم حوالي 126 ألفًا و500 حافظ منذ العام 1975». وقال إن رئاسة الشؤون الدينية تُجري 3 اختبارات سنويًا في البلاد لتخريج حفظة القرآن الكريم، وتتلقى في هذا الإطار أكثر من 10 آلاف طلب سنويا.
ووفقًا للمسؤول التركي، فإن هناك نحو 1350 معهدًا داخليًا لتحفيظ القرآن الكريم في عموم البلاد، تضم نحو 28 – 29 ألف طالب تتراوح أعمارهم ما بين 10 و15 سنة.