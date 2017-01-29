126 ألف تركي حفظوا القرآن الكريم منذ 1975

– January 29, 2017

اسطنبول‭ – ‬الاناضول‭ ‬

أكّد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬التركية،‭ ‬البروفيسور‭ ‬علي‭ ‬أرباش،‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬126‭ ‬ألف‭ ‬و500‭ ‬مواطن‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1975‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أرباش،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬24‭ ‬حافظًا‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬‮«‬حصار‮»‬‭ ‬بولاية‭ ‬إزمير‭ ‬غربي‭ ‬البلاد‭. ‬وأكّد‭ ‬أرباش‭ ‬أن‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تُركّز‭ ‬عليها‭ ‬دور‭ ‬الإفتاء‭ ‬ورئاسة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدينية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬75‭ ‬شخصًا‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬حفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬إزمير‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهرين،‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬45‭ ‬حافظ‭ ‬سيحصلون‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭. ‬وأوضح‭ ‬أرباش‭: ‬‮«‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المواطنين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬حوالي‭ ‬126‭ ‬ألفًا‭ ‬و500‭ ‬حافظ‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1975‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬رئاسة‭ ‬الشؤون‭ ‬الدينية‭ ‬تُجري‭ ‬3‭ ‬اختبارات‭ ‬سنويًا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لتخريج‭ ‬حفظة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬وتتلقى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬طلب‭ ‬سنويا‭.‬

ووفقًا‭ ‬للمسؤول‭ ‬التركي،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬1350‭ ‬معهدًا‭ ‬داخليًا‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬البلاد،‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬28‭ ‬–‭ ‬29‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و15‭ ‬سنة‭. ‬