خلاف حول الطلاق الشفوي في مصر

– January 29, 2017

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

عقدت‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬ً‭ ‬بحثت‭ ‬فيه‭ ‬دعوة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬للعلماء‭ ‬بتقنين‭ ‬عملية‭ ‬الطلاق‭ ‬وعدم‭ ‬الاعتراف‭ ‬به‭ ‬الا‭ ‬امام‭ ‬مأذون‭ ‬شرعي،‭ ‬ويأتى‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬كشف‭ ‬فيه‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬الاختلاف‭ ‬بين‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬وشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬والذى‭ ‬اتهمه‭ ‬السيسي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬بالتقاعس‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ووزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وكذلك‭ ‬وجود‭ ‬انقسام‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬العلماء‭ ‬حول‭ ‬مشروعية‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفوي‭. ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬د‭/ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬الهلالى‭ ‬استاذ‭ ‬الفقه‭ ‬المقارن‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬المنطق‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬الزواج‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬شفويا‭ ‬فان‭ ‬الطلاق‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬شفويا‭ ‬،اما‭ ‬الزواج‭ ‬الرسمى‭ ‬فيجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬طلاقه‭ ‬رسميا،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المصريين‭ ‬حسموا‭ ‬امرهم‭ ‬بعدم‭ ‬الاكتراث‭ ‬بالطلاق‭ ‬الشفوي،‭ ‬وايده‭ ‬فى‭ ‬الرأى‭ ‬د‭ / ‬أحمد‭ ‬كرمة‭ ‬استاذ‭ ‬الفقة‭ ‬المقارن‭ ‬بالازهر‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفهي‭ ‬يخالف‭ ‬الشريعة‭ ‬ويزيد‭ ‬حالات‭ ‬الفساد‭ ‬اما‭ ‬د‭/ ‬امنه‭ ‬نصير‭ ‬استاذة‭ ‬الفلسفة‭ ‬الاسلامية‭ ‬فتقول‭ ‬ان‭ ‬التوثيق‭ ‬يمسك‭ ‬افواه‭ ‬الازواج‭ ‬عن‭ ‬الطلاق‭ ‬،واضافت‭ ‬ان‭ ‬دعوة‭ ‬ولى‭ ‬الامر‭ ‬لمنع‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفهى‭ ‬يهدف‭ ‬لمنع‭ ‬الافساد‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬د‭/ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬فؤاد‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الاسلامية‭ ‬للوافدين‭ ‬بجامعة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬لن‭ ‬يفرطوا‭ ‬فى‭ ‬شرع‭ ‬الله‭ ‬او‭ ‬ينطقوا‭ ‬بما‭ ‬يخالف‭ ‬الدين‭ ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬يرفض‭ ‬تصريحات‭ ‬د‭ / ‬سعد‭ ‬الهلالى‭ ‬حول‭ ‬الطلاق‭ ‬الشفهى‭ ‬لان‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬لن‭ ‬يقبلوا‭ ‬وصية‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬واضاف‭ ‬د‭/ ‬ياسر‭ ‬برهامى‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬العرف‭ ‬جرى‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬عمليات‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الطلاق‭ ‬يقع‭ ‬بمجرد‭ ‬التلفظ‭ ‬به‭ ‬وان‭ ‬لم‭ ‬يوثق‭ ‬او‭ ‬يكتب‭ ‬عرفيا‭ ‬،وفى‭ ‬محاولة‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬يدرس‭ ‬اصدار‭ ‬قرار‭ ‬يلزم‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬تأهيلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاضرات‭ ‬شرعية‭ ‬واجتماعية‭ ‬ونفسية‭ ‬والطبية‭ ‬وارشادات‭ ‬عن‭ ‬الصحة‭ ‬الانجابية‭ .‬