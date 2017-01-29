خلاف حول الطلاق الشفوي في مصر
القاهرة – مصطفى عمارة
عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعا طارئا ً بحثت فيه دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعلماء بتقنين عملية الطلاق وعدم الاعتراف به الا امام مأذون شرعي، ويأتى هذا الاجتماع فى الوقت الذى كشف فيه شيخ الازهر الاختلاف بين مؤسسة الرئاسة وشيخ الازهر والذى اتهمه السيسي اكثر من مرة بالتقاعس عن تطوير الخطاب الدينى فضلا عن الخلاف بين شيخ الازهر ووزير الاوقاف حول هذا الموضوع وكذلك وجود انقسام حاد بين العلماء حول مشروعية الطلاق الشفوي. وفى هذا الاطار قال د/ سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر ان المنطق يقول ان الزواج اذا كان شفويا فان الطلاق يجب ان يكون شفويا ،اما الزواج الرسمى فيجب ان يكون طلاقه رسميا، واضاف ان المصريين حسموا امرهم بعدم الاكتراث بالطلاق الشفوي، وايده فى الرأى د / أحمد كرمة استاذ الفقة المقارن بالازهر مؤكدا ان الطلاق الشفهي يخالف الشريعة ويزيد حالات الفساد اما د/ امنه نصير استاذة الفلسفة الاسلامية فتقول ان التوثيق يمسك افواه الازواج عن الطلاق ،واضافت ان دعوة ولى الامر لمنع الطلاق الشفهى يهدف لمنع الافساد والحفاظ على المجتمع فى المقابل قال د/ عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الاسلامية للوافدين بجامعة الازهر ان علماء الازهر لن يفرطوا فى شرع الله او ينطقوا بما يخالف الدين واضاف انه يرفض تصريحات د / سعد الهلالى حول الطلاق الشفهى لان علماء الازهر لن يقبلوا وصية من أحد واضاف د/ ياسر برهامى انه رغم ان العرف جرى على توثيق عمليات الزواج والطلاق الا ان الطلاق يقع بمجرد التلفظ به وان لم يوثق او يكتب عرفيا ،وفى محاولة للخروج من حالة الانقسام بين علماء الازهر كشفت مصادر بمشيخة الازهر ان علماء الازهر يدرس اصدار قرار يلزم المقبلين على الزواج بالحصول على برامج تأهيلية من خلال محاضرات شرعية واجتماعية ونفسية والطبية وارشادات عن الصحة الانجابية .