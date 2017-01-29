حظر ست دول شيء .. وحظر العراق شيء مختلف تماماً

– January 29, 2017

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فاتح عبد السلام

كنت‭ ‬أقرأ‭ ‬تصريح‭ ‬نديم‭ ‬زهاوي‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عراقي‭ ‬،‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬امكانية‭ ‬سفره‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منع‭ ‬مواطني‭ ‬سبع‭ ‬دول‭ ‬اسلامية‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وأقول‭ ‬مع‭ ‬نفسي‭ ‬هل‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬هذا‭ ‬البرلماني‭ ‬البريطاني‭ ‬،ان‭ ‬يكون‭ ‬وعائلته‭ ‬ايضاً،‭ ‬ضحية‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬صنيعة‭ ‬امريكية‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تثق‭ ‬امريكا‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬بشعبه‭ ‬بسببه،‭ ‬ولا‭ ‬تثق‭ ‬بنائب‭ ‬بريطاني‭ ‬لمجرد‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬مولوداً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ . ‬أي‭ ‬انجاز‭ ‬تحقق‭ ‬للعراقيين‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يحظون‭ ‬منذ‭ ‬العهد‭ ‬السابق‭ ‬حتى‭ ‬العهد‭ ‬الحالي‭ ‬بأي‭ ‬معيار‭ ‬من‭ ‬الاهمية‭ ‬لدى‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬اقرب‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬متناولها‭ ‬ادراج‭ ‬العراق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المحظورة‭ ‬،‭ ‬والمفترض‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬هو‭ ‬ربيب‭ ‬الامريكان‭ ‬وولدهم‭ ‬المدلل‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬منطقتهم‭ ‬الخضراء‭ ‬وسفارتهم‭ ‬الفارهة‭ ‬وحماية‭ ‬بارجاتهم‭ ‬وقاصفاتهم‭ ‬وبضعة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المارينز‭ ‬المتدفقين‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انقطاع‭ .‬

‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يحظر‭ ‬ترامب‭ ‬دخول‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وبعض‭ ‬دول‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬العدد‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬لاسيما‭ ‬الانتحاريين‭ ‬يتحدرون‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬البلدان‭ ‬؟‭ ‬وأنا‭ ‬هنا‭ ‬لا‭ ‬ادعو‭ ‬الى‭ ‬توسيع‭ ‬الحظر‭ ‬ليشمل‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬أشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬قيادات‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬وتأثيرها‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬أعطى‭ ‬حماية‭ ‬لمواطنيها‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يكونوا‭ ‬ضحايا‭ ‬منع‭ ‬السفر‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬واشنطن‭ ‬يعلمون‭ ‬ان‭ ‬اكبر‭ ‬عملية‭ ‬هزت‭ ‬العالم‭ ‬المتمثلة‭ ‬بهجمات‭ ‬سبتمبر‭ ‬لا‭ ‬تضم‭ ‬بين‭ ‬منفذيها‭ ‬عراقياً‭ ‬أو‭ ‬سورياً‭ ‬أو‭ ‬ليبياً‭ ‬أو‭ ‬يمنياً‭ ‬أو‭ ‬ايرانياً‭ ‬أو‭ ‬صومالياً‭ ‬أو‭ ‬سودانياً‭ ‬،‭ ‬وهؤلاء‭ ‬جميعاً‭ ‬مشمولون‭ ‬بالحظر‭ .‬

أترك‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬المحظورة‭ ‬حيث‭ ‬لها‭ ‬شأنها‭ ‬ومشكلاتها‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الغربي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسبب‭ ‬أوضاعها‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬ويجدر‭ ‬بنا‭ ‬التساؤل‭ ‬عن‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬واشنطن‭ ‬لاتقيم‭ ‬وزناً‭ ‬للبلد‭ ‬المفترض‭ ‬انه‭ ‬مفضّل‭ ‬لديها‭ ‬،والذي‭ ‬بذلت‭ ‬دماء‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬على‭ ‬ترابه‭ ‬وأنفقت‭ ‬المليارات‭ ‬الهائلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تثبيت‭ ‬وضعه‭ ‬السياسي‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬المنظور‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ . ‬أهي‭ ‬اشارة‭ ‬أولى‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬واليأس‭ ‬من‭ ‬اصلاح‭ ‬أموره‭ ‬وتركه‭ ‬يلاقي‭ ‬مصيره‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أحزاب‭ ‬تحكمه‭ ‬بتخبط‭ ‬وطائفية‭ ‬وفساد‭ ‬وتفريط‭ ‬بترابه‭ ‬ومائه‭ ‬ووحدته‭ ‬عملياً‭ ‬وليس‭ ‬شكلياً‭ ‬كما‭ ‬ينص‭ ‬ورق‭ ‬الدستور‭ ‬غير‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ .‬

بلاشك‭ ‬ان‭ ‬القراءة‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬ترامب‭ ‬للعراق‭ ‬ووضعه‭ ‬مختلفة‭ ‬تماماً‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬لكل‭ ‬شيء‭ ‬ثمناً‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬اخراج‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬بالدعم‭ ‬الامريكي‭ ‬يعني‭ ‬قيام‭ ‬حكم‭ ‬مستقر‭ ‬وعادل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يكون‭ ‬أرضاً‭ ‬خصبة‭ ‬لمشاريع‭ ‬واستثمارات‭ ‬الحقبة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬ومَن‭ ‬يتوهم‭ ‬ان‭ ‬الورقة‭ ‬الايرانية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يجري‭ ‬اللعب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ومستقبله‭ ‬ثانية‭ ‬فهو‭ ‬واهم‭ ‬ولا‭ ‬ينتمي‭ ‬الى‭ ‬العصر‭ ‬الترامبي‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬سياقاته‭ ‬دخولاً‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬معه‭ ‬،‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬ايران‭ ‬أبعد‭ ‬ماتكون‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬فكيف‭ ‬بحال‭ ‬أحبابها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬؟