حظر ست دول شيء .. وحظر العراق شيء مختلف تماماً
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فاتح عبد السلام
كنت أقرأ تصريح نديم زهاوي عضو البرلمان البريطاني من أصل عراقي ، حول عدم امكانية سفره الى الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب منع مواطني سبع دول اسلامية من السفر الى الولايات المتحدة وفي مقدمتها العراق ، وأقول مع نفسي هل كان يتوقع هذا البرلماني البريطاني ،ان يكون وعائلته ايضاً، ضحية وجود نظام حكم في العراق ، من صنيعة امريكية بعد احتلال العراق عام 2003 لكن لا تثق امريكا به أو بشعبه بسببه، ولا تثق بنائب بريطاني لمجرد انه كان مولوداً في العراق . أي انجاز تحقق للعراقيين وهم لا يحظون منذ العهد السابق حتى العهد الحالي بأي معيار من الاهمية لدى الادارة الامريكية التي كان اقرب قرار في متناولها ادراج العراق بين الدول المحظورة ، والمفترض ان الوضع العراقي هو ربيب الامريكان وولدهم المدلل وتحت رعاية منطقتهم الخضراء وسفارتهم الفارهة وحماية بارجاتهم وقاصفاتهم وبضعة آلاف من المارينز المتدفقين الى العراق من دون انقطاع .
لماذا لم يحظر ترامب دخول مواطني دول الخليج وبعض دول المغرب العربي بالرغم من ان العدد الاكبر من الارهابيين في العراق وسوريا لاسيما الانتحاريين يتحدرون من تلك البلدان ؟ وأنا هنا لا ادعو الى توسيع الحظر ليشمل تلك الدول ، ولكن أشير الى ان قيادات تلك الدول وتأثيرها الاقليمي والدولي أعطى حماية لمواطنيها لكي لا يكونوا ضحايا منع السفر ، وفي واشنطن يعلمون ان اكبر عملية هزت العالم المتمثلة بهجمات سبتمبر لا تضم بين منفذيها عراقياً أو سورياً أو ليبياً أو يمنياً أو ايرانياً أو صومالياً أو سودانياً ، وهؤلاء جميعاً مشمولون بالحظر .
أترك جميع الدول المحظورة حيث لها شأنها ومشكلاتها مع العالم الغربي والولايات المتحدة بسبب أوضاعها الداخلية ، ويجدر بنا التساؤل عن السبب الذي يجعل واشنطن لاتقيم وزناً للبلد المفترض انه مفضّل لديها ،والذي بذلت دماء آلاف من جنودها على ترابه وأنفقت المليارات الهائلة من أجل تثبيت وضعه السياسي بهذا الشكل المنظور منذ أربعة عشر عاماً . أهي اشارة أولى بالتخلي عن هذا البلد واليأس من اصلاح أموره وتركه يلاقي مصيره على يد أحزاب تحكمه بتخبط وطائفية وفساد وتفريط بترابه ومائه ووحدته عملياً وليس شكلياً كما ينص ورق الدستور غير المعمول به .
بلاشك ان القراءة الامريكية في عهد ترامب للعراق ووضعه مختلفة تماماً ، وان لكل شيء ثمناً ، وان اخراج داعش من العراق بالدعم الامريكي يعني قيام حكم مستقر وعادل في العراق يكون أرضاً خصبة لمشاريع واستثمارات الحقبة الامريكية الجديدة في المنطقة ، ومَن يتوهم ان الورقة الايرانية يمكن ان يجري اللعب بها في العراق ومستقبله ثانية فهو واهم ولا ينتمي الى العصر الترامبي الذي يعني الخروج عن سياقاته دخولاً في حرب معه ، واذا كانت ايران أبعد ماتكون عن ذلك في تعاملها مع واشنطن فكيف بحال أحبابها في العراق ؟