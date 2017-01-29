مهلة ترامب: 30 يوماً لخطة القضاء على داعش وتغيير قواعد الاشتباك

– January 29, 2017

لجنة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬تطالب‭ ‬بمعاملة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالمثل‭ ‬

واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

وقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬امرا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬يمنح‭ ‬الجيش‭ ‬بكل‭ ‬اجهزته‭ ‬وقياداته‭ ‬،‭ ‬مهلة‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬لوضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬جديدة‭ ‬‮«‬لهزيمة‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬ليفي‭ ‬بذلك‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬بأحد‭ ‬الوعود‭ ‬الرئيسية‭ ‬لحملته‭ ‬الانتخابية‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الاساسية‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لترامب‭ ‬الذي‭ ‬انتقد‭ ‬بحدة‭ ‬بطء‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سلفه‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬المقاتلين‭ ‬المتطرفين‭. ‬وينص‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬القادة‭ ‬العسكريون‭ ‬الى‭ ‬القائد‭ ‬الاعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬‮«‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬وخططا‭ ‬لهزيمة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭. ‬و‭ ‬يدعو‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬جيمس‭ ‬ماتيس‭ ‬لاعداد‭ ‬التوصيات‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأن‭ ‬تغيير‭ ‬قواعد‭ ‬الاشتباك‭ ‬التي‭ ‬يطبقها‭ ‬الجيش‭ ‬والقيود‭ ‬الملزم‭ ‬باتباعها،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تتجاوز‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬القوة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭ ‬ومحاربته‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجبهات،‭ ‬بمافي‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬وقطع‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭. ‬كما‭ ‬يدعو‭ ‬الامر‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاعداد‭ ‬قائمة‭ ‬بالمقترحات‭ ‬الرامية‭ ‬لتجفيف‭ ‬منابع‭ ‬تمويل‭ ‬داعش،‭ ‬ويطلب‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬‮«‬تحديد‭ ‬شركاء‭ ‬جددا‭ ‬للتحالف‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭. ‬واكد‭ ‬الكرملين‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬ونظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬اتفقا‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬على‭ ‬اقامة‭ ‬‮«‬تنسيق‭ ‬حقيقي‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬وبوتين‭ ‬‮«‬شددا‭ ‬على‭ ‬اعطاء‭ ‬الاولوية‭ ‬لتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬بمواجهة‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬الارهاب‭ ‬الدولي،‭ ‬ودعوا‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬تنسيق‭ ‬فعلي‭ ‬روسي‭ ‬اميركي‭ ‬لتدمير‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وبقية‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابية‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬ويشكك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬الاميركيين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ويرون‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬تسعى‭ ‬اولا‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬والدفاع‭ ‬عنه‭.‬

وقال‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لقناة‭ ‬فوكس‭ ‬نيوز‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تم‭ ‬بثها‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نتخلص‭ ‬من‭ ‬داعش،‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬آخر‭ ‬لدينا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬شر‭. ‬هذا‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الشر‭ ‬لم‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬المتقاعد‭ ‬ديفيد‭ ‬بارنو‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬افغانستان‭ ‬من‭ ‬2003‭ ‬الى‭ ‬2005‭ ‬للاذاعة‭ ‬الوطنية‭ ‬العامة‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬ربما‭ ‬يتطلع‭ ‬الى‭ ‬القيام‭ ‬بامر‭ ‬ياتي‭ ‬بنتائج‭ ‬اسرع‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬يضع‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬على‭ ‬الطاولة‮»‬‭. ‬وتنشر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حاليا‭ ‬خمسة‭ ‬الاف‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬و500‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بصفة‭ ‬‮«‬مستشارين‮»‬‭ ‬كما‭ ‬تنشر‭ ‬مدفعيات‭ ‬ومقاتلات‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬القتال‭. ‬وهي‭ ‬تقدم‭ ‬دعما‭ ‬كبيرا‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭. ‬وسمحت‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬باخراج‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬اجزاء‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬دجلة،‭ ‬بينما‭ ‬تستعد‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منه‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬بوادر‭ ‬انقسامات‭ ‬سياسية‭ ‬تتسرب‭ ‬منذ‭ ‬يومين‭ ‬الى‭ ‬القوات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬او‭ ‬مسك‭ ‬الارض‭ ‬بسببالموقف‭ ‬من‭ ‬المحافظ‭ ‬السابق‭ ‬للموصل‭ . ‬وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬ان‭ ‬زيادة‭ ‬الدور‭ ‬الاميركي‭ ‬قد‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬ارسال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المدرعات‭ ‬والمروحيات‭ ‬الاميركية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬والتركية‭ ‬والكردية‭. ‬وقال‭ ‬بارنو‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يختار‭ ‬نشر‭ ‬جنود‭ ‬اميركيين‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬باعداد‭ ‬اكبر‭ (…) ‬وسينطوي‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬استخدامات‭ ‬جديدة‭ ‬للقوة‭ ‬العسكرية‭ … ‬وهذا‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬اعمق‭ ‬ومزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬طالبت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ (‬البرلمان‭) ‬الاحد‭ ‬حكومة‭ ‬البلاد‭ ‬بمعاملة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالمثل،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مرسوما‭ ‬يمنع‭ ‬مؤقتا‭ ‬منح‭ ‬رعاياسبع‭ ‬دول‭ ‬اسلامية‭ ‬بينها‭ ‬العراق‭ ‬تاشيرة‭ ‬دخول‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬شويرد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬طالبنا‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬بالتعامل‭ ‬بالمثل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الامور‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لان‭ ‬العراق‭ ‬بلد‭ ‬لديه‭ ‬سيادة،‭ ‬مع‭ ‬اننا‭ ‬نتطلع‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬علاقات‭ ‬طيبة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬شويرد‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬طالبنا‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية،‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لهما‭ ‬موقف‭ ‬بالمثل،‭ ‬لانه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يقاتل‭ ‬العراق‭ ‬داعش‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ويعامل‭ ‬معاملة‭ ‬الدول‭ ‬الباقية‮»‬‭.‬

واعاد‭ ‬النائب‭ ‬العراقي‭ ‬التذكير‭ ‬بان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬اليوم‭ ‬وثيقة‭ ‬سياسية‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬الاسدي،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الشيعية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاحد‭ ‬‮«‬بمنع‭ ‬دخول‭ ‬الاميركيين‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬واخراج‭ ‬المتواجدين‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬