تيريزا ماي تدين القرار الاميركي بفرض قيود على الهجرة
صمت في سوريا وليبيا وغضب في العالم الاسلامي على منع ترامب السفر
لندن – طهران – بيروت – الموصل – الزمان
دانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاحد القيود على الهجرة التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اثر تعرضها لانتقادات شديدة لرفضها القيام بذلك منذ البداية. وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت ان «سياسة الهجرة الاميركية شأن الحكومة الاميركية كما ان حكومتنا تحدد سياسة بلادنا. لكننا لا نؤيد هذا النوع من المقاربة». واكد ان لندن «ستتدخل لدى الحكومة الاميركية» في حال «اثرت» هذه السياسة على الرعايا البريطانيين. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاحد في تغريدة ان «التمييز وفقا للجنسية امر ضار ويسبب انقسامات». لكن رد فعل الحكومة جاء متأخرا اذ رفضت ماي السبت خلال زيارة رسمية لتركيا انتقاد المبادرة الاميركية ما اثار جدلا كبيرا في بريطانيا. وكانت ماي اعلنت غداة اللقاء مع دونالد ترامب في واشنطن «ان الولايات المتحدة مسؤولة عن سياسة الولايات المتحدة حول اللاجئين». وانهالت الانتقادات على رئيسة الوزراء المحافظة التي اتهمت في معسكرها بانكار حقوق الانسان لصالح اقامة «علاقة مميزة» مع واشنطن. وقالت النائبة المحافظة هايدي آلن على تويتر «لا تهمني العلاقة المميزة (بين لندن وواشنطن) هناك بعض الخطوط التي يجب عدم تجاوزها».
وقال النائب المحافظ نديم زهاوي المولود في العراق ان القيود على الهجرة التي فرضتها واشنطن تمنعه من التوجه الى الولايات المتحدة رغم انه يحمل جواز سفر بريطانيا. وقال لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) «انه امر مهين» مؤكدا ان رد فعل ماي «طمأنه». وابدى زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن حزما اكبر وكتب الاحد في تغريدة «ستخيب تيريزا ماي امال البريطانيين اذا لم تؤجل زيارة ترامب (الى بريطانيا) ولم تدن اعماله بعبارات واضحة».
ويثير قرار دونالد ترامب تعليق دخول رعايا سبعة بلدان يشكل المسلمون غالبية سكانها الى الولايات المتحدة، غضب عدد كبير من العواصم وفي مقدمها طهران التي ترى فيه «هدية» تقدم الى «المتطرفين». وقد اصدرت ايران اعنف رد على هذا القرار الذي وصفته بأنه «مهين»، معلنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للمسافرين الاميركيين. ولم يتخذ اي من البلدان الستة الاخرى المعنية (العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) تدبيرا مماثلا، كما ان دولا اخرى لم تصدر بعد موقفا رسميا من القرار. ففي ايران، وجهت الصحافة انتقادات لاذعة الاحد للمرسوم الذي وقعه الرئيس الاميركي الجديد. وذكرت صحيفة همشهري ان «الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع الشعب الايراني». وعنونت صحيفة شهرفند الاصلاحية ان «جدار ترامب وصل حتى الى ايران»، اما صحيفة جافان المحافظة فانتقدت «النظامالعنصري».
واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاحد ان قرار ترامب سيؤدي الى عكس هدفه الذي يقضي بالتصدي للارهاب، لأنه سيكون «هدية كبيرة للمتطرفين وحماتهم» كما كتب في تغريدة الاحد. واضاف ان «هذا التمييز الجماعي يساعد الارهابيين على التجنيد عبر تعميق الشرخ الذي احدثه المتطرفون» بينما «تحتاج الاسرة الدولية الى حوار وتعاون للتصدي لجذور العنف والتطرف» خصوصا في الشرق الاوسط.
ويؤكد جنود عراقيون يقاتلون في الموصل لاستعادة المدينة من قبضة داعش، انهم لا يجدون سببا لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة وقال الجندي عاصم اياد (23 عاما) المتواجد في الموصل ثاني مدن العراق ويعيش ثلاثة من اولاد عمومه في ولاية تكساس الاميركية «هذا ليس عدلا (...) يجب ان يكون لدي الحق في زيارة اقربائي». واضاف هذا الجندي وهو يضع بندقيته تحت ذراعه ويقف الى جانب اخرين لمواجهة الارهاب، متسائلا ان «هذا القرار اتخذ لان هناك جماعات ارهابية في العراق لكن هناك اناس ابرياء». من جهته، صرح رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني امام النواب الاحد ان قرار ترامب يعكس «حماقة سلوك» الادارة الاميركية.
وقال ان «هذا يدل على انهم خائفون من ظلهم وكذلك على طابعهم العنصري والعنيف الذي يختبىء وراء ظاهر مخادع كمدافعين عن الديموقراطية وحقوق الانسان».
وحتى لو ان ايران والولايات المتحدة لا تقيمان علاقات ديبلوماسية منذ 37 عاما، يؤثر مرسوم ترامب على حوالى مليون ايراني يعيشون في الولايات المتحدة، وعلى آخرين يزورونها باستمرار. ومن رعايا البلدان السبعة الذين حصلوا على تأشيرة دخول اميركية في 2015، شكل الايرانيون 49%، كما تقول وسائلالاعلام.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المحامي المقيم في لوس انجليس سام برهاني الذي يؤكد انه تعرض «لسيل من الاسئلة «لا نبالغ اذا ما قلنا ان الجالية الايرانية الاميركية تواجه حالا من الذعر». ومثال ذلك كما قال، والد استبد به الحزن لانه لن يتمكن من حضور زفاف ابنه في كاليفورنيا.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت الايرانية مريم (44 عاما) التي حصلت على البطاقة الخضراء في تشرين الاول/اكتوبر بعد انتظار استمر 14 عاما، انها منعت مساء السبت من ركوب الطائرة الى الولايات المتحدة. وكانت باعت منزلها وتنوي الهجرة نهائيا الى اميركا.
وقالت «يواجهون مشكلة مع المسلمين. لكن لماذا لم يمنعوا رعايا البلدان المسلمة الاخرى مثل الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية؟ … هذه اهانة».
وذكرت اذاعة بي.بي.سي باللغة الفارسية ان 9000 طلب لجوء ايراني بات عالقا في تركيا بعد قرار ترامب.
في السودان، البلد الاخر المعني بالمرسوم، اعربت وزارة الخارجية عن اسفها لصدور هذا القرار بعد الرفع «التاريخي» للعقوبات الاقتصادية الاميركية في 13 كانون الثاني/يناير. وفي اليمن الذي يواجه حربا، انتقدت «الحكومة» التي يقودها المتمردون الشيعة الحوثيون في صنعاء، والتي لا تعترف بها المجموعةالدولية، مرسوم ترامب وقالت ان من «غير القانوني والشرعي تصنيف اليمن ومواطنيه بأنهم مصدر للارهاب والتطرف».
وفي سوريا، لم يتخذ النظام ولا مختلف المجموعات المتمردة موقفا من الاعلان. وكان الصمت مطبقا ايضا في ليبيا حيث تخشى الولايات المتحدة من تراجع نفوذها.