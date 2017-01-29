تيريزا ماي تدين القرار الاميركي بفرض قيود على الهجرة

– January 29, 2017

‭ ‬صمت‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬وغضب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬ترامب‭ ‬السفر

لندن‭ – ‬طهران‭ – ‬بيروت‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

دانت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاحد‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬اثر‭ ‬تعرضها‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬لرفضها‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬الهجرة‭ ‬الاميركية‭ ‬شأن‭ ‬الحكومة‭ ‬الاميركية‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬حكومتنا‭ ‬تحدد‭ ‬سياسة‭ ‬بلادنا‭. ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نؤيد‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المقاربة‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬ستتدخل‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬الاميركية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬‮«‬اثرت‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬على‭ ‬الرعايا‭ ‬البريطانيين‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬وفقا‭ ‬للجنسية‭ ‬امر‭ ‬ضار‭ ‬ويسبب‭ ‬انقسامات‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الحكومة‭ ‬جاء‭ ‬متأخرا‭ ‬اذ‭ ‬رفضت‭ ‬ماي‭ ‬السبت‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لتركيا‭ ‬انتقاد‭ ‬المبادرة‭ ‬الاميركية‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬جدلا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وكانت‭ ‬ماي‭ ‬اعلنت‭ ‬غداة‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حول‭ ‬اللاجئين‮»‬‭. ‬وانهالت‭ ‬الانتقادات‭ ‬على‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬اتهمت‭ ‬في‭ ‬معسكرها‭ ‬بانكار‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬لصالح‭ ‬اقامة‭ ‬‮«‬علاقة‭ ‬مميزة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭. ‬وقالت‭ ‬النائبة‭ ‬المحافظة‭ ‬هايدي‭ ‬آلن‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تهمني‭ ‬العلاقة‭ ‬المميزة‭ (‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وواشنطن‭) ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الخطوط‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬تجاوزها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬المحافظ‭ ‬نديم‭ ‬زهاوي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ان‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬الهجرة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬واشنطن‭ ‬تمنعه‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬يحمل‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬بريطانيا‭. ‬وقال‭ ‬لهيئة‭ ‬الاذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬‮«‬انه‭ ‬امر‭ ‬مهين‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬طمأنه‮»‬‭. ‬وابدى‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬العمالية‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬حزما‭ ‬اكبر‭ ‬وكتب‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬ستخيب‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬امال‭ ‬البريطانيين‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬تؤجل‭ ‬زيارة‭ ‬ترامب‭ (‬الى‭ ‬بريطانيا‭) ‬ولم‭ ‬تدن‭ ‬اعماله‭ ‬بعبارات‭ ‬واضحة‮»‬‭.‬

ويثير‭ ‬قرار‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تعليق‭ ‬دخول‭ ‬رعايا‭ ‬سبعة‭ ‬بلدان‭ ‬يشكل‭ ‬المسلمون‭ ‬غالبية‭ ‬سكانها‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬غضب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬وفي‭ ‬مقدمها‭ ‬طهران‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬هدية‮»‬‭ ‬تقدم‭ ‬الى‭ ‬‮«‬المتطرفين‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬اصدرت‭ ‬ايران‭ ‬اعنف‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مهين‮»‬،‭ ‬معلنة‭ ‬تطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬للمسافرين‭ ‬الاميركيين‭. ‬ولم‭ ‬يتخذ‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬الستة‭ ‬الاخرى‭ ‬المعنية‭ (‬العراق‭ ‬وليبيا‭ ‬والصومال‭ ‬والسودان‭ ‬وسوريا‭ ‬واليمن‭) ‬تدبيرا‭ ‬مماثلا،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬دولا‭ ‬اخرى‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬بعد‭ ‬موقفا‭ ‬رسميا‭ ‬من‭ ‬القرار‭. ‬ففي‭ ‬ايران،‭ ‬وجهت‭ ‬الصحافة‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬الاحد‭ ‬للمرسوم‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬الجديد‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬همشهري‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تقطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‮»‬‭. ‬وعنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬شهرفند‭ ‬الاصلاحية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬جدار‭ ‬ترامب‭ ‬وصل‭ ‬حتى‭ ‬الى‭ ‬ايران‮»‬،‭ ‬اما‭ ‬صحيفة‭ ‬جافان‭ ‬المحافظة‭ ‬فانتقدت‭ ‬‮«‬النظامالعنصري‮»‬‭. ‬

واكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬سيؤدي‭ ‬الى‭ ‬عكس‭ ‬هدفه‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬بالتصدي‭ ‬للارهاب،‭ ‬لأنه‭ ‬سيكون‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬كبيرة‭ ‬للمتطرفين‭ ‬وحماتهم‮»‬‭ ‬كما‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الاحد‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التمييز‭ ‬الجماعي‭ ‬يساعد‭ ‬الارهابيين‭ ‬على‭ ‬التجنيد‭ ‬عبر‭ ‬تعميق‭ ‬الشرخ‭ ‬الذي‭ ‬احدثه‭ ‬المتطرفون‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬‮«‬تحتاج‭ ‬الاسرة‭ ‬الدولية‭ ‬الى‭ ‬حوار‭ ‬وتعاون‭ ‬للتصدي‭ ‬لجذور‭ ‬العنف‭ ‬والتطرف‮»‬‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭.‬

ويؤكد‭ ‬جنود‭ ‬عراقيون‭ ‬يقاتلون‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬داعش،‭ ‬انهم‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬سببا‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقال‭ ‬الجندي‭ ‬عاصم‭ ‬اياد‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬ويعيش‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬اولاد‭ ‬عمومه‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬عدلا‭ (.‬‭..) ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لدي‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬اقربائي‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬هذا‭ ‬الجندي‭ ‬وهو‭ ‬يضع‭ ‬بندقيته‭ ‬تحت‭ ‬ذراعه‭ ‬ويقف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اخرين‭ ‬لمواجهة‭ ‬الارهاب،‭ ‬متسائلا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬اتخذ‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬جماعات‭ ‬ارهابية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬اناس‭ ‬ابرياء‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الايراني‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني‭ ‬امام‭ ‬النواب‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬يعكس‭ ‬‮«‬حماقة‭ ‬سلوك‮»‬‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬انهم‭ ‬خائفون‭ ‬من‭ ‬ظلهم‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬طابعهم‭ ‬العنصري‭ ‬والعنيف‭ ‬الذي‭ ‬يختبىء‭ ‬وراء‭ ‬ظاهر‭ ‬مخادع‭ ‬كمدافعين‭ ‬عن‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان‮»‬‭.‬

وحتى‭ ‬لو‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تقيمان‭ ‬علاقات‭ ‬ديبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬37‭ ‬عاما،‭ ‬يؤثر‭ ‬مرسوم‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬حوالى‭ ‬مليون‭ ‬ايراني‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعلى‭ ‬آخرين‭ ‬يزورونها‭ ‬باستمرار‭. ‬ومن‭ ‬رعايا‭ ‬البلدان‭ ‬السبعة‭ ‬الذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬شكل‭ ‬الايرانيون‭ ‬49‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬تقول‭ ‬وسائلالاعلام‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قال‭ ‬المحامي‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬سام‭ ‬برهاني‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬انه‭ ‬تعرض‭ ‬‮«‬لسيل‭ ‬من‭ ‬الاسئلة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نبالغ‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬قلنا‭ ‬ان‭ ‬الجالية‭ ‬الايرانية‭ ‬الاميركية‭ ‬تواجه‭ ‬حالا‭ ‬من‭ ‬الذعر‮»‬‭. ‬ومثال‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬قال،‭ ‬والد‭ ‬استبد‭ ‬به‭ ‬الحزن‭ ‬لانه‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬زفاف‭ ‬ابنه‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قالت‭ ‬الايرانية‭ ‬مريم‭ (‬44‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬استمر‭ ‬14‭ ‬عاما،‭ ‬انها‭ ‬منعت‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬ركوب‭ ‬الطائرة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وكانت‭ ‬باعت‭ ‬منزلها‭ ‬وتنوي‭ ‬الهجرة‭ ‬نهائيا‭ ‬الى‭ ‬اميركا‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬يواجهون‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬المسلمين‭. ‬لكن‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يمنعوا‭ ‬رعايا‭ ‬البلدان‭ ‬المسلمة‭ ‬الاخرى‭ ‬مثل‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬والسعودية؟‭ ‬‭… ‬هذه‭ ‬اهانة‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬اذاعة‭ ‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬باللغة‭ ‬الفارسية‭ ‬ان‭ ‬9000‭ ‬طلب‭ ‬لجوء‭ ‬ايراني‭ ‬بات‭ ‬عالقا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭.‬

في‭ ‬السودان،‭ ‬البلد‭ ‬الاخر‭ ‬المعني‭ ‬بالمرسوم،‭ ‬اعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬اسفها‭ ‬لصدور‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬الرفع‭ ‬‮«‬التاريخي‮»‬‭ ‬للعقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭. ‬وفي‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬حربا،‭ ‬انتقدت‭ ‬‮«‬الحكومة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬المتمردون‭ ‬الشيعة‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬صنعاء،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بها‭ ‬المجموعةالدولية،‭ ‬مرسوم‭ ‬ترامب‭ ‬وقالت‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬‮«‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬والشرعي‭ ‬تصنيف‭ ‬اليمن‭ ‬ومواطنيه‭ ‬بأنهم‭ ‬مصدر‭ ‬للارهاب‭ ‬والتطرف‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬سوريا،‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬النظام‭ ‬ولا‭ ‬مختلف‭ ‬المجموعات‭ ‬المتمردة‭ ‬موقفا‭ ‬من‭ ‬الاعلان‭. ‬وكان‭ ‬الصمت‭ ‬مطبقا‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬حيث‭ ‬تخشى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬نفوذها‭.‬