مقتل ضابط أمن بحريني باطلاق نار في قرية شيعية
المنامة – الزمان
اعلنت وزارة الداخلية البحرينية الاحد مقتل ضابط امن برتبة ملازم اول في اطلاق نار في قرية شيعية قرب المنامة، مرجحة ان يكون الحادث ناجما عن «عمل ارهابي». وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء الرسمية «بنا» انها تنعي «الشهيد الملازم اول هشام حسن محمد الحمادي، والذي قتل بطلق ناري في منطقة البلاد القديم» قرب العاصمة البحرينية، من دون ان تحدد تاريخ مقتله. وذكرت ان الاجهزة الأمنية «انتقلت الى موقع الحادث، وباشرت اجراءاتها القانونية المقررة، وتم اخطار النيابة العامة بالواقعة». واوضحت الوزارة ان «المؤشرات الاولية» تفيد بانه «عمل ارهابي، علما بأنه (ضابط الامن) لم يكن على الواجب». الى ذلك، قضت محكمة في المنامة الاحد بالسجن المؤبد لستة مشتبه بهم يحاكمون في هجوم بواسطة متفجرات على قوات الامن، وفق ما نقلت وكالة الانباء البحرينية عن نيابة الجرائم الارهابية. وقالت النيابة البحرينية ان متهما سابعا حكم عليه بالسجن ثلاثة اعوام في حين تمت تبرئة مشتبه بهم اخرين في الهجوم الذي وقع في شباط/فبراير 2016 في البحرين. وفي 16 كانون الثاني/يناير، نفذت السلطات البحرينية احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014.
وادت عمليات الاعدام الى اندلاع مواجهات متفرقة بين عناصر الشرطة ومتظاهرين في قرى وبلدات شيعية بينها منطقة البلاد القديم.
وفي الثاني من الشهر الحالي، اعلنت وزارة الداخلية البحرينية ان مسلحين شنوا هجوما على احد السجون ما ادى الى فرار عشرة سجناء محكومين في قضايا «ارهابية» ومقتل شرطي.