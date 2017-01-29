مقتل ضابط أمن بحريني باطلاق نار في قرية شيعية

– January 29, 2017

المنامة‭ – ‬الزمان‭ ‬

اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬الاحد‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬امن‭ ‬برتبة‭ ‬ملازم‭ ‬اول‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬شيعية‭ ‬قرب‭ ‬المنامة،‭ ‬مرجحة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الحادث‭ ‬ناجما‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬ارهابي‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬بنا‮»‬‭ ‬انها‭ ‬تنعي‭ ‬‮«‬الشهيد‭ ‬الملازم‭ ‬اول‭ ‬هشام‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬الحمادي،‭ ‬والذي‭ ‬قتل‭ ‬بطلق‭ ‬ناري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البلاد‭ ‬القديم‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬تاريخ‭ ‬مقتله‭. ‬وذكرت‭ ‬ان‭ ‬الاجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬‮«‬انتقلت‭ ‬الى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬وباشرت‭ ‬اجراءاتها‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة،‭ ‬وتم‭ ‬اخطار‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالواقعة‮»‬‭. ‬واوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المؤشرات‭ ‬الاولية‮»‬‭ ‬تفيد‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬ارهابي،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ (‬ضابط‭ ‬الامن‭) ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬الواجب‮»‬‭. ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬الاحد‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬لستة‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬يحاكمون‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬بواسطة‭ ‬متفجرات‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الامن،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الارهابية‭. ‬وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬البحرينية‭ ‬ان‭ ‬متهما‭ ‬سابعا‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعوام‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تمت‭ ‬تبرئة‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬اخرين‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬وفي‭ ‬16‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬نفذت‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬احكاما‭ ‬بالاعدام‭ ‬رميا‭ ‬بالرصاص‭ ‬بحق‭ ‬ثلاثة‭ ‬شيعة‭ ‬بحرينيين‭ ‬دينوا‭ ‬بقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬امن‭ ‬بينهم‭ ‬ضابط‭ ‬اماراتي‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2014‭.‬

وادت‭ ‬عمليات‭ ‬الاعدام‭ ‬الى‭ ‬اندلاع‭ ‬مواجهات‭ ‬متفرقة‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬ومتظاهرين‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬شيعية‭ ‬بينها‭ ‬منطقة‭ ‬البلاد‭ ‬القديم‭.‬

وفي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬ان‭ ‬مسلحين‭ ‬شنوا‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬احد‭ ‬السجون‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬فرار‭ ‬عشرة‭ ‬سجناء‭ ‬محكومين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬ومقتل‭ ‬شرطي‭.‬