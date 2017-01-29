الجيش السوري يسترد وادي بردى وترحيل مقاتلي المعارضة الى إدلب

– January 29, 2017

وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬استردت‭ ‬كل‭ ‬البلدات‭ ‬والقرى‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬لمقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬الذين‭ ‬يحاربون‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬للإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬قرأه‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العربي‭ ‬السوري‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعات‭ ‬الدفاع‭ ‬الشعبية‭ ‬والقوات‭ ‬الرديفة‭ ‬أنجزت‭ ‬مهامها‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭.‬‮»‬‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬هجوم‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نبع‭ ‬رئيسي‭ ‬ومحطة‭ ‬لضخ‭ ‬المياه‭ ‬تزود‭ ‬معظم‭ ‬العاصمة‭ ‬بالماء‭. ‬وتسبب‭ ‬القتال‭ ‬والأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالموقع‭ ‬في‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬وبث‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومي‭ ‬لقطات‭ ‬لجنود‭ ‬سوريين‭ ‬يقفون‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬عين‭ ‬الفيجة‭.‬

وتمثل‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬سقوط‭ ‬لمنطقة‭ ‬أخرى‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬مقاتلو‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬وتأتي‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬خضعت‭ ‬لسيطرتهم‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬حضري‭ ‬كبير‭ ‬لهم‭ .‬

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬جابر‭ ‬الشيخ‮»‬‭ ‬قائد‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬المشكلة‭ ‬الاحد،‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬كامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬والفصائل‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬ألوية‭ ‬صقور‭ ‬الشام‭ ‬وجيش‭ ‬الإسلام،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬قرار‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬تعيينه‭ ‬قائداً‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬المشكلة‭ ‬حديثاً‭.‬

وأعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التدوينات‭ ‬المصغرة‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬عن‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬الشام‮»‬‭>‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬الإسلامية‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬أعلن‭ ‬استقالتي‭ ‬من‭ ‬الشام‮»‬‭>‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬الإسلامية‭ ‬وأتمنى‭ ‬لإخواني‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬التوفيق‭ ‬لما‭ ‬يحبه‭ ‬الله‭ ‬ويرضاه‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أبو‭ ‬جابر‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لالشام‮»‬‭>‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬لمدة‭ ‬عام،‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الأحرار‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬ضم‭ ‬في‭ ‬مكوناته‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التشكيلات‭ ‬العسكرية‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬الشام‮»‬‭>‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬حلالجيش‭ ‬والعودة‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬إعلانه‭ ‬مع‭ ‬الحركة‭.‬

والدعم‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬حلفائه‭ ‬الأجانب‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬روسيا‭ ‬وإيران‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬كان‭ ‬فاصلا‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬دفة‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬الدائرة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لصالح‭ ‬الأسد‭.‬

وأمس‭ ‬الاول‭ ‬السبت‭ ‬قال‭ ‬الإعلام‭ ‬الحربي‭ ‬التابع‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬وحلفاءه‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬النبع‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬عين‭ ‬الفيجة‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬الذين‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬بدأوا‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬حافلات‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬وذلك‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬متجهين‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬وهي‭ ‬معقل‭ ‬للمعارضة‭ ‬المسلحة‭.‬

وشهدت‭ ‬اتفاقات‭ ‬سابقة‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬إخلاء‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬لمناطق‭ ‬سيطروا‭ ‬عليها‭ ‬لسنوات‭ ‬ومغادرتهم‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‭ ‬إلى‭ ‬إدلب‭. ‬وتقول‭ ‬المعارضة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للسكان‭.‬