الجيش السوري يسترد وادي بردى وترحيل مقاتلي المعارضة الى إدلب
وقف اطلاق النار بين فتح الشام وفصائل سورية
بيروت – الزمان
قال الجيش السوري في بيان الأحد إن قوات الحكومة السورية استردت كل البلدات والقرى في وادي بردى قرب دمشق في ضربة جديدة لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون منذ سنوات للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقال البيان الذي قرأه متحدث عسكري في التلفزيون السوري إن «وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة أنجزت مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى.» ويهدف إلى حد ما هجوم الجيش الذي بدأ الشهر الماضي إلى السيطرة على نبع رئيسي ومحطة لضخ المياه تزود معظم العاصمة بالماء. وتسبب القتال والأضرار التي لحقت بالموقع في نقص حاد في المياه في دمشق هذا الشهر. وبث التلفزيون الحكومي لقطات لجنود سوريين يقفون في محطة ضخ المياه في قرية عين الفيجة.
وتمثل السيطرة على وادي بردى سقوط لمنطقة أخرى كان يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في غرب سوريا وتأتي بعد أسابيع من طرد مقاتلي المعارضة من مناطق خضعت لسيطرتهم في حلب التي كانت آخر معقل حضري كبير لهم .
فيما أعلن «أبو جابر الشيخ» قائد هيئة تحرير الشام المشكلة الاحد، عن وقف كامل لإطلاق النار بين جبهة فتح الشام والفصائل الأخرى على رأسها ألوية صقور الشام وجيش الإسلام، في أول قرار له بعد تعيينه قائداً لهيئة تحرير الشام المشكلة حديثاً.
وأعلن الشيخ عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة «تويتر» عن استقالته من الشام»>حركة أحرار الشام الإسلامية بالقول «أعلن استقالتي من الشام»>حركة أحرار الشام الإسلامية وأتمنى لإخواني في الحركة التوفيق لما يحبه الله ويرضاه». وكان أبو جابر الذي شغل منصب القائد العام لالشام»>حركة أحرار الشام لمدة عام، قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل «جيش الأحرار» والذي ضم في مكوناته العديد من التشكيلات العسكرية المنضوية في الشام»>حركة أحرار الشام، قبل أن يعلن حلالجيش والعودة لما كان عليه قبل إعلانه مع الحركة.
والدعم العسكري الذي تلقاه الأسد من حلفائه الأجانب ومن بينهم روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية كان فاصلا في تحويل دفة الحرب الأهلية الدائرة منذ ما يقرب من ست سنوات لصالح الأسد.
وأمس الاول السبت قال الإعلام الحربي التابع لحزب الله والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على النبع في قرية عين الفيجة في وادي بردى في إطار اتفاق توصلت إليه الحكومة مع مقاتلي المعارضة الذين سيطروا على المنطقة منذ عام 2012.
وقال المرصد الأحد إن المئات من مقاتلي المعارضة بدأوا الخروج من المنطقة في حافلات مع عائلاتهم وذلك بموجب الاتفاق متجهين إلى محافظة إدلب وهي معقل للمعارضة المسلحة.
وشهدت اتفاقات سابقة مشابهة في غرب سوريا إخلاء مقاتلي المعارضة لمناطق سيطروا عليها لسنوات ومغادرتهم مع عائلاتهم إلى إدلب. وتقول المعارضة أن الأمر يصل إلى حد التهجير القسري للسكان.