مقتل عشرات من القاعدة والمدنيين وجندي مارينز في هجوم أميركي نوعي باليمن
عدن – الزمان
قتل عشرات من مسلحي القاعدة اضافة الى مدنيين وجندي اميركي في اليمن ليل السبت الاحد في هجوم شنته قوات النخبة الاميركية هو الاول ضد التنظيم المتطرف في اليمن ..
واعلن الجيش الاميركي مقتل 14 من مسلحي «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، فرع تنظيم القاعدة في اليمن الذي تعتبره واشنطن اخطر اذرع التنظيم في العالم، في الهجوم في يكلا (وسط)، بينما افادت مصادر محلية بمقتل 41 من مسلحي التنظيم وثمانية اطفال وثماني نساء.
من جهته، قال تنظيم القاعدة في بيان ان 30 شخصا بينهم نساء واطفال قتلوا في الهجوم الذي نفذته «اربع مروحيات قتالية»، مشيرا الى ان القوات الاميركية خسرت جنودا بينما لم يقتل اي عنصر في التنظيم.واعلن احد افراد عائلة الاميركي اليمني انور العولقي الذي قتل في غارة اميركية في العام 2011 انابنة هذا الامام المتشدد قتلت ليل السبت الاحد في الهجوم الاميركي الذي استهدف منازل وابنية لتنظيم القاعدة وسط اليمن.
وقال المصدر ان «نورة، ابنة انور العولقي والبالغة من العمر ثمانية اعوام، قتلت في الهجوم في يكلا حيث كانت تعيش في منزل خالها» وهو احد افراد عائلة الذهب. وبحسب القيادة الوسطى الاميركية في تامبا بفلوريدا، فقد قتل في الهجوم في محافظة البيضاء وسط اليمن جندي واحد واصيب ثلاثة اخرون بجروح، قبل ان يصاب جندي رابع في عملية «هبوط صعبة» لمروحية.
وصرح الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة الوسطى الاميركية «يحزننا جدا خسارة احد عناصر قواتنا الخاصة»، مضيفا «ان التضحيات كبيرة جدا في قتالنا ضد الارهابيين الذين يهددون الابرياء في جميع انحاء العالم».
وقال مسؤولون عسكريون انه لن يتم كشف اسم الجندي القتيل الى حين ابلاغ اسرته.
وتحدث شهود عن سقوط مروحية «اباتشي» في منطقة سهول القريبة من يكلا، فيما ذكرت القيادة الوسطى الاميركية ان المروحية لم تتمكن من الاقلاع مجددا بعد هبوطها ولذا فقد جرى تدميرها «بشكل مقصود».
من جهته، قال مسؤول يمني لفرانس برس ان طائرات من دون طيار ومروحيات «اباتشي» وجهت ضربات الى مجموعة من المنازل التابعة لثلاثة زعماء قبليين على صلة بتنظيم القاعدة في يكلا ليل السبت الاحد.
وتخضع يكلا لسيطرة مجموعات قبلية محلية، علما بان المتمردين الحوثيين يبسطون سيطرتهم على اغلب مناطق محافظة البيضاء.
واوضح المسؤول ان الهجوم استهدف مدرسة ومسجدا ومنشأة طبية يستخدمها المسلحون الجهاديون، وادى الى مقتل 41 من هؤلاء المسلحين و16 مدنيا هم ثماني نساء وثمانية اطفال.
واعلن احد افراد عائلة الاميركي اليمني انور العولقي الذي قتل في غارة اميركية في العام 2011 ان ابنة الامام المتشدد قتلت في الهجوم.
وقال المصدر لفرانس برس ان «نورة، ابنة انور العولقي والبالغة من العمر ثمانية اعوام، قتلت في الهجوم في يكلا حيث كانت تعيش في منزل خالها» وهو احد افراد عائلة الذهب.
وانور العولقي، احد ابرز قيادات تنظيم القاعدة، قتل في غارة اميركية نهاية ايلول/سبتمبر 2011 بين منطقتي مأرب والجوف الواقعتين شرق وشمال العاصمة صنعاء. وبعد نحو اسبوعين، قتل عبد الرحمن العولقي، احد ابناء الامام المتشدد، في غارات في قرية عزان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
في موازاة ذلك، تحدثت مصادر قبلية عن وجود مقاتلين سعوديين ومصريين بين قتلى التنظيم الجهادي في هجوم يكلا، وعن عملية انزال اميركية لقوات كوماندوس في الهجوم.
واكد المسؤول المحلي والمصادر القبلية ان الزعماء القبليين الثلاثة قتلوا في الهجوم الذي استخدمت فيه ايضا صواريخ جو-ارض، وهم عبد الرؤوف الذهب وشقيقه سلطان الذهب وسيف الجوفي. وقتل في السابق شقيقان لعبد الرؤوف وسلطان الذهب كانا ايضا على صلة بتنظيم القاعدة في غارات نفذتها طائراتمن دون طيار.
وذكر المسؤول من جهته ان قائد مجموعات تنظيم القاعدة في المنطقة ويدعى ابو برزان قتل ايضا في الهجوم.
وقالت السلطات العسكرية الاميركية ان العملية اثمرت الحصول على معلومات «من المرجح ان تقدم لنا نظرة عن مخططات ارهابية مستقبلية».
واوضح مصدر قبلي ان الهجوم استمر لنحو 45 دقيقة وتخللته مواجهة مع عناصر التنظيم المسلح الذين «قاوموا الهجوم الاميركي عبر اطلاق النيران من اسلحتهم الرشاشة».
والهجوم في يكلا هو الاول ضد تنظيم القاعدة منذ تسلم ترامب الرئاسة