مقتل عشرات من القاعدة والمدنيين وجندي مارينز في هجوم أميركي نوعي باليمن

– January 29, 2017

عدن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬القاعدة‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مدنيين‭ ‬وجندي‭ ‬اميركي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنته‭ ‬قوات‭ ‬النخبة‭ ‬الاميركية‭ ‬هو‭ ‬الاول‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ..‬

واعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الاميركي‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬الجهاد‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬العرب‮»‬،‭ ‬فرع‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬واشنطن‭ ‬اخطر‭ ‬اذرع‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬يكلا‭ (‬وسط‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬بمقتل‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬التنظيم‭ ‬وثمانية‭ ‬اطفال‭ ‬وثماني‭ ‬نساء‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬واطفال‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬‮«‬اربع‭ ‬مروحيات‭ ‬قتالية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬خسرت‭ ‬جنودا‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يقتل‭ ‬اي‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭.‬واعلن‭ ‬احد‭ ‬افراد‭ ‬عائلة‭ ‬الاميركي‭ ‬اليمني‭ ‬انور‭ ‬العولقي‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬انابنة‭ ‬هذا‭ ‬الامام‭ ‬المتشدد‭ ‬قتلت‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الاميركي‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬منازل‭ ‬وابنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬وسط‭ ‬اليمن‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬نورة،‭ ‬ابنة‭ ‬انور‭ ‬العولقي‭ ‬والبالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ثمانية‭ ‬اعوام،‭ ‬قتلت‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬يكلا‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬خالها‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬افراد‭ ‬عائلة‭ ‬الذهب‭. ‬وبحسب‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬تامبا‭ ‬بفلوريدا،‭ ‬فقد‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البيضاء‭ ‬وسط‭ ‬اليمن‭ ‬جندي‭ ‬واحد‭ ‬واصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬اخرون‭ ‬بجروح،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يصاب‭ ‬جندي‭ ‬رابع‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬هبوط‭ ‬صعبة‮»‬‭ ‬لمروحية‭.‬

وصرح‭ ‬الجنرال‭ ‬جوزيف‭ ‬فوتيل‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬يحزننا‭ ‬جدا‭ ‬خسارة‭ ‬احد‭ ‬عناصر‭ ‬قواتنا‭ ‬الخاصة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ان‭ ‬التضحيات‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬قتالنا‭ ‬ضد‭ ‬الارهابيين‭ ‬الذين‭ ‬يهددون‭ ‬الابرياء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬عسكريون‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬كشف‭ ‬اسم‭ ‬الجندي‭ ‬القتيل‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬ابلاغ‭ ‬اسرته‭.‬

وتحدث‭ ‬شهود‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬مروحية‭ ‬‮«‬اباتشي‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سهول‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬يكلا،‭ ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬الاميركية‭ ‬ان‭ ‬المروحية‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الاقلاع‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬هبوطها‭ ‬ولذا‭ ‬فقد‭ ‬جرى‭ ‬تدميرها‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬مقصود‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬يمني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬ومروحيات‭ ‬‮«‬اباتشي‮»‬‭ ‬وجهت‭ ‬ضربات‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬التابعة‭ ‬لثلاثة‭ ‬زعماء‭ ‬قبليين‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬يكلا‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭.‬

وتخضع‭ ‬يكلا‭ ‬لسيطرة‭ ‬مجموعات‭ ‬قبلية‭ ‬محلية،‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬يبسطون‭ ‬سيطرتهم‭ ‬على‭ ‬اغلب‭ ‬مناطق‭ ‬محافظة‭ ‬البيضاء‭.‬

واوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬استهدف‭ ‬مدرسة‭ ‬ومسجدا‭ ‬ومنشأة‭ ‬طبية‭ ‬يستخدمها‭ ‬المسلحون‭ ‬الجهاديون،‭ ‬وادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المسلحين‭ ‬و16‭ ‬مدنيا‭ ‬هم‭ ‬ثماني‭ ‬نساء‭ ‬وثمانية‭ ‬اطفال‭.‬

واعلن‭ ‬احد‭ ‬افراد‭ ‬عائلة‭ ‬الاميركي‭ ‬اليمني‭ ‬انور‭ ‬العولقي‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬ان‭ ‬ابنة‭ ‬الامام‭ ‬المتشدد‭ ‬قتلت‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬نورة،‭ ‬ابنة‭ ‬انور‭ ‬العولقي‭ ‬والبالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ثمانية‭ ‬اعوام،‭ ‬قتلت‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬يكلا‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬خالها‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬افراد‭ ‬عائلة‭ ‬الذهب‭.‬

وانور‭ ‬العولقي،‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬قيادات‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اميركية‭ ‬نهاية‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2011‭ ‬بين‭ ‬منطقتي‭ ‬مأرب‭ ‬والجوف‭ ‬الواقعتين‭ ‬شرق‭ ‬وشمال‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭. ‬وبعد‭ ‬نحو‭ ‬اسبوعين،‭ ‬قتل‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬العولقي،‭ ‬احد‭ ‬ابناء‭ ‬الامام‭ ‬المتشدد،‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬عزان‭ ‬بمحافظة‭ ‬شبوة‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬اليمن‭.‬

في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬تحدثت‭ ‬مصادر‭ ‬قبلية‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مقاتلين‭ ‬سعوديين‭ ‬ومصريين‭ ‬بين‭ ‬قتلى‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬يكلا،‭ ‬وعن‭ ‬عملية‭ ‬انزال‭ ‬اميركية‭ ‬لقوات‭ ‬كوماندوس‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬

واكد‭ ‬المسؤول‭ ‬المحلي‭ ‬والمصادر‭ ‬القبلية‭ ‬ان‭ ‬الزعماء‭ ‬القبليين‭ ‬الثلاثة‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استخدمت‭ ‬فيه‭ ‬ايضا‭ ‬صواريخ‭ ‬جو‭-‬ارض،‭ ‬وهم‭ ‬عبد‭ ‬الرؤوف‭ ‬الذهب‭ ‬وشقيقه‭ ‬سلطان‭ ‬الذهب‭ ‬وسيف‭ ‬الجوفي‭. ‬وقتل‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬شقيقان‭ ‬لعبد‭ ‬الرؤوف‭ ‬وسلطان‭ ‬الذهب‭ ‬كانا‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬نفذتها‭ ‬طائراتمن‭ ‬دون‭ ‬طيار‭.‬

وذكر‭ ‬المسؤول‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬ان‭ ‬قائد‭ ‬مجموعات‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويدعى‭ ‬ابو‭ ‬برزان‭ ‬قتل‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬العسكرية‭ ‬الاميركية‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬اثمرت‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬‮«‬من‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬لنا‭ ‬نظرة‭ ‬عن‭ ‬مخططات‭ ‬ارهابية‭ ‬مستقبلية‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬مصدر‭ ‬قبلي‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬استمر‭ ‬لنحو‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ ‬وتخللته‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬المسلح‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬قاوموا‭ ‬الهجوم‭ ‬الاميركي‭ ‬عبر‭ ‬اطلاق‭ ‬النيران‭ ‬من‭ ‬اسلحتهم‭ ‬الرشاشة‮»‬‭.‬

والهجوم‭ ‬في‭ ‬يكلا‭ ‬هو‭ ‬الاول‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬منذ‭ ‬تسلم‭ ‬ترامب‭ ‬الرئاسة‭ ‬