– January 29, 2017

أيزيدية ممنوعة من الإلتحاق بزوجها في واشنطن والغضب يصل لندن

البرلمان : سعي حكومي لتخفيف حظر سفر العراقيين إلى أمريكا

بغداد -عواصم – الزمان – رويترز

تزايدت امس ردود الافعال الغاضبة ازاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع مواطني سبع دول شرق اوسطية من بينها العراق الى الولايات المتحدة الامريكية ، ففيما كشف نائبان عن سعي العراق الى تخفيف المنع ، دعا نواب آخرون الحكومة إلى الرد بالمثل على الإجراءات الأمريكية، فيما ابدت الحكومة البريطانية اعتراضها على القرار الامريكي بعد ان شمل احد مواطنيها وهو نائب في البرلمان من اصل عراقي. وقال عضو في لجنة الشؤون الخارجية النيابية طلب عدم نشر اسمه إن (وزارة الخارجية ستجري اتصالا بالخارجية الأمريكية لمراجعة القرار). وقال نائب ثان طلب ايضاً عدم نشر اسمه إن (الحكومة ستوضح أن العراق بوصفه دولة ذات سيادة سيضطر للرد بالمثل ما سيؤثر سلبا في التعاون بين البلدين ومن بين ذلك التعاون العسكري في الحرب على داعش).كما دعت اللجنة إلى الرد بالمثل.وقالت في بيان تلاه النائب حسن شويرد في اعقاب اجتماع عقدته ان(العراق في خط المواجهة الأول في الحرب ضد الإرهاب، وليس من الإنصاف أن يعامل العراقيون بهذه الطريقة)، مطالبة الحكومة بـ(القيام بالمثل تجاه القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية).وشدد اعضاء اللجنة خلال مؤتمر صحفي على القول ان (اللجنة تستنكر قرار ترامب الذي يعد تجاهلاً للموقف العراقي من محاربة الارهاب بالنيابة عن العالم اجمع). وبحسب عضو اللجنة فإن (العراق يدرس حاليا خيارات عدة ومن بينها اللجوء الى الطرق الرسمية في مفاتحة الجانب الامريكي بشأن هذا التصرف الذي ليس بمصلحة البلدين)، لافتاً الى ان(القانون الدولي يبيح للعراق ان يتعامل بالمثل).واضاف في تصريح ان (العراق الذي واجه الارهاب وقدم ضحايا كثيرة لمنع تمدده، يحشر في خانة المتهمين بالارهاب فهذا ظلم فظيع ولا ينسجم مع العلاقات الاستراتيجية ودور العراقيين في مواجهة الارهاب). ولم يصدر تعليق حكومي عراقي على الموضوع حتى ساعة كتابة التقرير. ووقّع ترامب يوم الجمعة الماضي على الأمر التنفيذي الذي يعلّق دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما في الأقل. وطالبت هيأة الحشد الشعبي بمنع دخول الأمريكيين الى العراق وإخراج الموجودين منهم من جميع الاراضي العراقية في بيان على لسان الناطق باسم الحشد احمد الاسدي ،طالب خلاله ايضاً الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة بـ(اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ حق العراق كدولة وتحفظ كرامة العراقيين كشعب يقاتل الاٍرهاب ويقدم آلاف الشهداء في خط الدفاع الاول نيابة عن كل العالم). بدوره، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ترامب بإخراج رعاياه قبل ان يخرج الجاليات من بلاده.وقال في تغريده على تويتر امس ان (تدخل الى العراق وباقي البلدان بكامل الحرية وتمنع دخولهم الى بلدك فإن ذلك تعالٍ واستكبار، فأخرج رعاياك قبل ان تخرج الجاليات). في هذه الاثناء، اوضحت السفارة الامريكية في بغداد في بيان حيثيات القرار ، قائلة انه يأتي وفقاً للمادة 212 – ف – من قانون الهجرة والجنسية ، وهو يفرض الحظر على دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما بالاضافة الى حظر اصدار التأشيرات. واكدت انها سوف تعلن عن (أي تغييرات أخرى تؤثر في المسافرين الى الولايات المتحدة في أقرب وقت تتوفر لدينا المعلومات).وأوضحت ان القرار لايشمل (السفر لأغراض حكومية رسمية او يتعلق بعمل رسمي أو بالنيابة عن منظمات دولية معينة، او بالنيابة عن منظمة حلف شمال الأطلسي، أو بعض المسؤولين ).وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت امس جميع اللاجئين الذين وصلوا إلى مطاراتها. وشهد مطار كنيدي الدولي في نيويورك منذ اول امس اضطرابات فنشرت قوات الأمن تعزيزات في المطار حيث تجمع مئات الأشخاص للاحتجاج على القرار تلبية لدعوة جمعيات حقوقية أمريكية. واحتشد المئات في قاعة الوصول ينتظرون وصول المسافرين الذين كانوا بإنتظارهم ولكن مع مرور الوقت تبين لهم أن المسافرين منعوا من دخول الأراضي الأمريكية ما استدعى من السلطات إغلاق المخارج التي يستخدمها الركاب في العادة. وقالت الحكومة البريطانية امس أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا توافق على الحظر ، مؤكدة أنها ستتدخل إذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين.واوضح متحدث باسم رئاسة الوزراء إن(سياسة الهجرة الأمريكية هي شأن يخص حكومة الولايات المتحدة كما هي حال سياسة الهجرة في بلدنا التي يجب أن تحددها حكومتنا، لكننا لا نوافق على مثل هذه المقاربة)، مضيفاً (إذا كانت الإجراءات ستطال مواطني المملكة المتحدة فنحن سنتدخل لدى الحكومة الأمريكية).وجاء هذا الموقف بعيد إعلان النائب البريطاني عن حزب المحافظين نديم الزهاوي أنه برغم جنسيته البريطانية ممنوع من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب أصوله العراقية.وقال زهاوي في تغريدة على تويتر (حصلت على تأكيد بأن الأمر التنفيذي ينطبق عليَ وعلى زوجتي لأننا مولودان في العراق)، على الرغم من أن كليهما يحمل الجنسية البريطانية. كما رفض طلب مواطنة أيزيدية عراقية بالسفر الى الولايات المتحدة للإلتحاق بزوجها برغم الويلات التي تعرضت اليها وزوجها على يد تنظيم داعش . فقد كانت دلال وزوجها في سنجار عندما اقتحم داعش المنطقة في اعتداء شهد قتلاً واختطافاً للأبرياء. ولم يتمكنا من الهروب الا بصعوبة بالغة.ودلال – ليس اسمها الحقيقي – قلقة من أن يؤدي حديثها الى تدمير أي فرصة قد تكون أمامها للوصول إلى الولايات المتحدة. رغم أنها أرض حرية التعبير كما يقولون. واوضحت دلال إن زوجها عمل مترجماً في الجيش الأمريكي لسنوات، وقدم طلباً للجوء تحت برنامج خاص لتأشيرات المهاجرين. وحصل على الموافقة، ووصل الى هناك الصيف الماضي وانها كانت في طريقها إليه يوم السبت الماضي ولكنها تسلمت ورقة من وزارة الأمن الداخلي في المطار توضح كيفية تقديم طلب لمعرفة سبب منعها من السفر . واضافت ان السبب واضح الآن، لكن من غير الواضح متى يمكنها التقديم مجدداً وما يجب عليها القيام به بعد ذلك، لذا فإنها والآخرين في حالة من الضياع فهي تعيش لوحدها تقريباً.